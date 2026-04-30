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Luis de la Fuente sugere que Lamine Yamal poderia desempenhar um papel decisivo como reserva da Espanha na Copa do Mundo de 2026, enquanto o craque do Barcelona se recupera de uma lesão
Gerenciando o retorno de Yamal à boa forma física
Embora os torcedores do Barcelona tenham ficado desapontados com a notícia de que Yamal perderá a reta final da La Liga, o foco mudou rapidamente para a sua disponibilidade para a Seleção Espanhola. Espera-se que o jovem esteja em forma a tempo para a Copa do Mundo, mas a Espanha tem receio de apressar o retorno do seu jogador mais valioso à equipe titular.
Segundo o Sport, Luis de la Fuente reconheceu durante um evento recente que o jogador de 18 anos pode ser mais eficaz em participações curtas do que jogando partidas inteiras nas fases iniciais da competição. A publicação espanhola sugere que Yamal pode ser introduzido gradualmente no torneio durante a fase de grupos, com um possível retorno ao time titular previsto apenas para as fases eliminatórias.
- AFP
De la Fuente avalia opções táticas
O técnico da Espanha foi sincero ao falar sobre como vê a contribuição de jogadores que não estão a 100% de sua capacidade física. Ele acredita que mesmo uma participação limitada de um jogador da qualidade de Yamal pode virar o jogo a favor da Espanha, assim como Dani Olmo fez em convocatórias anteriores.
“Ao tomarmos uma decisão, contemplamos todos os cenários. Se estamos ganhando, se estamos perdendo, se o adversário fica com dez jogadores... Há jogadores que podem dar 20 minutos e isso também tem um valor enorme. Olmo chegou lesionado, estávamos prestes a descartá-lo, mas depois ele foi decisivo no Campeonato Europeu”, explicou De la Fuente.
Priorizando as fases eliminatórias
Para De la Fuente, a estratégia visa o longo prazo. Como a Copa do Mundo é um torneio exaustivo, a comissão técnica está disposta a esperar que Yamal atinja seu auge de forma física antes de lhe atribuir uma carga pesada de minutos. A prioridade continua sendo ter um elenco em plena forma quando os riscos estiverem no auge, nas fases finais do evento de um mês de duração.
“Há jogadores que talvez não consigam jogar 50 ou 60 minutos, mas podem dar 20 minutos de excelente qualidade. E isso pode fazer a diferença. Há jogadores que podem chegar no momento certo e ser decisivos nas fases eliminatórias. Nossa prioridade é chegar com a melhor equipe possível no momento decisivo”, acrescentou o técnico.
- AFP
Precauções médicas e comunicação do clube
O médico da seleção espanhola, Óscar Celada, reforçou a necessidade de cautela, observando que a recuperação da lesão é apenas o primeiro passo para Yamal. A alta intensidade do calendário da Copa do Mundo, com jogos a cada três ou quatro dias, deixa pouca margem para erros na gestão da recuperação física de um jogador.
“Uma coisa é se recuperar e outra é recuperar o desempenho máximo. O maior risco quando um jogador volta é sofrer outra lesão”, observou Celada. “O ritmo é tão intenso, com jogos a cada três ou quatro dias, que é impossível não ter intervalos. Mantemos comunicação constante com os clubes. Não se trata apenas de um relatório pontual, mas de acompanhar a evolução do jogador dia a dia. Com essas informações, as decisões são tomadas.”