Luis de la Fuente sugere que Lamine Yamal poderia desempenhar um papel decisivo como reserva da Espanha na Copa do Mundo de 2026, enquanto o craque do Barcelona se recupera de uma lesão

Embora os torcedores do Barcelona tenham ficado desapontados com a notícia de que Yamal perderá a reta final da La Liga, o foco mudou rapidamente para a sua disponibilidade para a Seleção Espanhola. Espera-se que o jovem esteja em forma a tempo para a Copa do Mundo, mas a Espanha tem receio de apressar o retorno do seu jogador mais valioso à equipe titular.

Segundo o Sport, Luis de la Fuente reconheceu durante um evento recente que o jogador de 18 anos pode ser mais eficaz em participações curtas do que jogando partidas inteiras nas fases iniciais da competição. A publicação espanhola sugere que Yamal pode ser introduzido gradualmente no torneio durante a fase de grupos, com um possível retorno ao time titular previsto apenas para as fases eliminatórias.