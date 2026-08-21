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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

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Luis de la Fuente perto de assinar novo contrato milionário com a Espanha após a glória na Copa do Mundo, enquanto a RFEF mira extensão até 2030

L. de la Fuente
Espanha
Copa do Mundo

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) está preparando uma nova renovação contratual lucrativa para o técnico Luis de la Fuente após o histórico título da Copa do Mundo de 2026. A entidade pretende estender o vínculo atual, que vai até 2028, para mantê-lo no comando até o torneio de 2030, que a Espanha coorganizará ao lado de Portugal e Marrocos.

  • Dirigentes da federação planejam recompensa

    A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) iniciou formalmente conversas para a renovação de contrato com De la Fuente após seu triunfo histórico ao levar a Espanha ao seu segundo título de Copa do Mundo. O treinador de 65 anos tem contrato atualmente até 2028, após acertar novos termos pouco depois de uma mudança na liderança da federação. Agora, a entidade que rege o futebol espanhol está determinada a garantir o compromisso de longo prazo do técnico até o torneio de 2030 em casa.

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  • Luis de la Fuente Spain 2025Getty

    Presidente confirma negociações em andamento

    O presidente da RFEF, Rafael Louzan, insistiu que ampliar a permanência de De la Fuente é uma recompensa adequada por sua dedicação, humildade e liderança em todos os níveis da estrutura da seleção nacional.

    Em entrevista à Radio Nacional de Espana (RNE), Louzan explicou: "Acho que é algo que o Luis merece e estamos trabalhando nisso. Vamos trabalhar nisso agora e, na verdade, já estamos fazendo isso, para estender o contrato dele, que atualmente vai até 2028, para que possamos levá-lo além ou em torno de 2030, porque ele tem que fazer parte disso."

    Louzan acrescentou: "Sua simplicidade e sua capacidade de trabalho nos levaram a alcançar esse sucesso, junto com um grupo inesquecível de jogadores desta seleção espanhola."

  • Ambição de sediar em conjunto ganha força

    Garantir o futuro de De la Fuente coincide com a tentativa da Espanha de sediar a final da Copa do Mundo de 2030 como parte da organização conjunta do torneio com Portugal e Marrocos. A federação acredita que ter os títulos mundiais masculino e feminino fortalece a candidatura do país para receber a partida principal.

    Sobre o local da final, Louzan afirmou: "Seria difícil entender qualquer desfecho que não fosse a Espanha sediando a final dessa grande Copa do Mundo."

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    Atual campeão se prepara para defender o título

    Recém-saída da conquista do mundo, a Espanha precisa rapidamente voltar seu foco para o próximo ciclo e para a defesa de sua coroa. Amarrar De la Fuente garante uma estabilidade tática essencial enquanto ele integra a próxima safra de jovens estrelas à sua máquina vencedora. Essa continuidade passará por um teste imediato na Liga das Nações da Uefa no próximo mês, com confrontos de peso contra Inglaterra e Croácia no horizonte.