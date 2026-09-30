Os campeões mundiais não perderam tempo para impor sua autoridade no Ramón Sánchez Pizjuán, com Yamal abrindo o placar apenas 70 segundos após o apito inicial. O gol precoce marcou o mais rápido da carreira do adolescente, superando o que ele fez contra a Inglaterra em Wembley apenas três dias antes.

Depois de a Croácia responder, a sensação do Barcelona virou garçom na marca de meia hora. Ele deu um cruzamento preciso para Marc Pubill recolocar os anfitriões em vantagem. Yamal então marcou seu segundo gol da noite aos 63 minutos, surpreendendo o companheiro de clube Dominik Livakovic no primeiro pau.

O reserva Nico Williams acrescentou um quarto gol no fim para coroar uma atuação cintilante. O resultado consolidou ainda mais o domínio da Espanha no cenário internacional, ampliando sua notável sequência de invencibilidade para 40 partidas.



