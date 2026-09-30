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Luis de la Fuente exalta a "mágica" de Lamine Yamal após sensação do Barcelona inspirar a Espanha em vitória arrasadora sobre a Croácia
Início arrasador dá o tom
Os campeões mundiais não perderam tempo para impor sua autoridade no Ramón Sánchez Pizjuán, com Yamal abrindo o placar apenas 70 segundos após o apito inicial. O gol precoce marcou o mais rápido da carreira do adolescente, superando o que ele fez contra a Inglaterra em Wembley apenas três dias antes.
Depois de a Croácia responder, a sensação do Barcelona virou garçom na marca de meia hora. Ele deu um cruzamento preciso para Marc Pubill recolocar os anfitriões em vantagem. Yamal então marcou seu segundo gol da noite aos 63 minutos, surpreendendo o companheiro de clube Dominik Livakovic no primeiro pau.
O reserva Nico Williams acrescentou um quarto gol no fim para coroar uma atuação cintilante. O resultado consolidou ainda mais o domínio da Espanha no cenário internacional, ampliando sua notável sequência de invencibilidade para 40 partidas.
- Getty Images Sport
"O comportamento dele é tão humilde"
Falando à TVE após o apito final, De la Fuente fez questão de destacar rapidamente a mentalidade coletiva de Yamal acima de seu brilho individual. "Hoje voltamos a desfrutar de sua magia, mas ele coloca sua magia a serviço da equipe", explicou o técnico da Espanha. "Isso diz muito sobre o jogador. No futuro, ele será ainda mais reconhecido pelo que faz em seu jogo coletivo.
"Lamine quer mostrar ao mundo o tipo de jogador que é. Estamos encantados com ele. Seu comportamento é muito humilde, e isso o torna ainda maior. Temos sorte de tê-lo conosco. Dentro do grupo, ele é muito querido."
O próprio Yamal revelou que o conhecimento interno foi crucial para seu segundo gol, ao explicar sua abordagem diante do colega de Barcelona Livakovic. "Eu o conheço dos treinamentos", disse. "Pensei no que ele faz lá, e felizmente a bola entrou."
A expectativa pela Bola de Ouro cresce
A fase brilhante de Yamal não dá sinais de desaceleração. Em suas últimas oito partidas por clube e seleção, o atacante somou impressionantes 11 gols e sete assistências. Essa mais recente atuação de gala só reforça sua candidatura à Bola de Ouro de 2026, que será entregue no próximo mês.
Depois de terminar como vice em 2025, o adolescente é um dos principais candidatos após ajudar o Barcelona a conquistar o título de La Liga e conduzir a Espanha ao título da Copa do Mundo. Questionado por repórteres sobre suas chances de conquistar o prêmio individual mais prestigiado do esporte, Yamal apenas brincou, sorrindo: "Mais um."
O público de Sevilha também acompanhou um retorno triunfal para casa, já que a Espanha desfilou com o troféu da Copa do Mundo conquistado recentemente. Yamal reconheceu a atmosfera especial e declarou: "Sentimos a empolgação por trazer a Copa do Mundo aqui para mostrar aos torcedores. Eles mereciam isso."
- AFLOSPORT
Rodada dupla da Liga das Nações se aproxima
A equipe de De la Fuente tentará manter seu ritmo implacável quando voltar à Liga das Nações contra a Tchéquia, em 3 de outubro. Um resultado positivo a deixaria mais perto de recuperar seu troféu, ao mesmo tempo em que manteria intacta sua histórica sequência de invencibilidade.
Apenas três dias depois, a Espanha encerrará sua janela internacional ao cruzar novamente o caminho da Croácia. Diante do caráter unilateral do confronto em Sevilha, a Espanha entrará na revanche de 6 de outubro transbordando confiança, enquanto busca reafirmar ainda mais seu domínio continental.
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