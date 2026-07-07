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Luis de la Fuente elogia o gol “magistral” de Mikel Merino nos acréscimos, que garantiu a vitória da Espanha sobre Portugal com uma atuação “completa” na Copa do Mundo
Os super-reservas fazem a diferença
A Espanha garantiu sua vaga nas quartas de final com uma atuação que De la Fuente descreveu como “muito completa”, apesar da pressão de um confronto totalmente ibérico. O meio-campista do Arsenal, Merino, foi o grande herói, marcando após uma brilhante assistência de Ferran Torres para mandar Cristiano Ronaldo e Portugal de volta para casa.
- Getty Images Sport
Laço especial com Merino, o herói da vitória
Em entrevistas após a partida, o técnico da Espanha destacou que o elenco foi a chave para a vitória. “Foi realmente um jogo fantástico, uma final antes da final e, como era de se esperar, sofremos até o último minuto”, disse o técnico de 65 anos. “Fizemos uma partida muito completa, e os jogadores mais importantes são aqueles que entram do banco. Eu disse ao [Merino] para jogar como sempre, para dar apoio no meio-campo e no ataque; estávamos pensando em dar a eles um pouco mais de ritmo para enfrentar a prorrogação. A contribuição dos jogadores foi magistral.”
A relação de De la Fuente com Merino remonta a anos atrás, desde as categorias de base da Espanha, o que torna o momento particularmente emocionante para o técnico. Ele não hesitou em destacar que a confiabilidade do meio-campista é exatamente o motivo pelo qual ele conta com ele nos momentos mais decisivos da competição.
“Estou muito feliz por ele”, acrescentou o técnico. “Tenho um grande carinho por todos os jogadores, mas com Mikel Merino há algo especial, porque nos conhecemos há muito tempo. Se fosse necessário, eu iria buscá-lo em casa. Ele é de nível mundial. Quero enfatizar a importância dos jogadores que entram do banco. E o Mikel nunca decepciona; ele é uma aposta segura.”
Elogios a Yamal e Rodri
O técnico também comentou sobre o desempenho de seus principais titulares, principalmente Rodri e a sensação adolescente Lamine Yamal. Embora alguns tenham achado que o jovem ponta do Barcelona enfrentou dificuldades em alguns momentos, De la Fuente viu uma atuação madura que forçou Portugal a se defender com dificuldade.
“Acho que ele fez uma de suas melhores partidas; é um dia muito importante para o seu crescimento”, observou. “A lesão de Nuno Mendes certamente se deve à pressão que Lamine exerceu sobre ele. Ele fez um trabalho espetacular. Incutiu medo. É uma das melhores partidas da história de Lamine... e ainda há mais por vir. Porque precisamos que ele continue melhorando.” Sobre Rodri, ele acrescentou: “Rodri é o farol desta equipe. Um jogador com uma presença excepcional. Ele proporciona equilíbrio. É o melhor jogador do mundo na sua posição.”
- AFP
Espanha está pronta para as quartas de final
Com potências como Alemanha, Brasil e Portugal já eliminadas do torneio, a Espanha se encontra entre as grandes favoritas para chegar até o fim. No entanto, De la Fuente não se preocupa com o rótulo de ser a equipe a ser batida, enquanto se prepara para o confronto das quartas de final contra a Bélgica, em Los Angeles, nesta sexta-feira, após a vitória dos “Red Devils” por 4 a 1 sobre a seleção dos EUA.
“Não nos importamos com quem vamos enfrentar, estamos felizes por estarmos nas quartas de final e vamos dar tudo de nós até o fim”, concluiu o técnico. “Temos muitas qualidades que farão nossos adversários pensarem que somos a equipe a ser batida. Temos muita confiança em nós mesmos, estamos muito seguros de nós mesmos e daremos o nosso melhor até o último momento. Nossos adversários terão que nos derrotar. Acho que temos muitas vantagens que farão com que nossos adversários pensem da mesma forma.”
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