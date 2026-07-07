Luis de la Fuente elogia o gol “magistral” de Mikel Merino nos acréscimos, que garantiu a vitória da Espanha sobre Portugal com uma atuação “completa” na Copa do Mundo

Em entrevistas após a partida, o técnico da Espanha destacou que o elenco foi a chave para a vitória. “Foi realmente um jogo fantástico, uma final antes da final e, como era de se esperar, sofremos até o último minuto”, disse o técnico de 65 anos. “Fizemos uma partida muito completa, e os jogadores mais importantes são aqueles que entram do banco. Eu disse ao [Merino] para jogar como sempre, para dar apoio no meio-campo e no ataque; estávamos pensando em dar a eles um pouco mais de ritmo para enfrentar a prorrogação. A contribuição dos jogadores foi magistral.”

A relação de De la Fuente com Merino remonta a anos atrás, desde as categorias de base da Espanha, o que torna o momento particularmente emocionante para o técnico. Ele não hesitou em destacar que a confiabilidade do meio-campista é exatamente o motivo pelo qual ele conta com ele nos momentos mais decisivos da competição.

“Estou muito feliz por ele”, acrescentou o técnico. “Tenho um grande carinho por todos os jogadores, mas com Mikel Merino há algo especial, porque nos conhecemos há muito tempo. Se fosse necessário, eu iria buscá-lo em casa. Ele é de nível mundial. Quero enfatizar a importância dos jogadores que entram do banco. E o Mikel nunca decepciona; ele é uma aposta segura.”