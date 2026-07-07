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MIKEL MERINO SPAIN Getty Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

Luis de la Fuente elogia o gol “magistral” de Mikel Merino nos acréscimos, que garantiu a vitória da Espanha sobre Portugal com uma atuação “completa” na Copa do Mundo

Espanha
M. Merino
Copa do Mundo
Portugal
Portugal x Espanha
L. de la Fuente

Luis de la Fuente elogiou muito seus reservas depois que a Espanha conquistou uma vitória dramática por 1 a 0 sobre Portugal e garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O técnico da La Roja destacou a contribuição “magistral” de Mikel Merino, que decidiu o tenso confronto das oitavas de final com um gol certeiro nos últimos instantes.

  • Os super-reservas fazem a diferença

    A Espanha garantiu sua vaga nas quartas de final com uma atuação que De la Fuente descreveu como “muito completa”, apesar da pressão de um confronto totalmente ibérico. O meio-campista do Arsenal, Merino, foi o grande herói, marcando após uma brilhante assistência de Ferran Torres para mandar Cristiano Ronaldo e Portugal de volta para casa.


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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Laço especial com Merino, o herói da vitória

    Em entrevistas após a partida, o técnico da Espanha destacou que o elenco foi a chave para a vitória. “Foi realmente um jogo fantástico, uma final antes da final e, como era de se esperar, sofremos até o último minuto”, disse o técnico de 65 anos. “Fizemos uma partida muito completa, e os jogadores mais importantes são aqueles que entram do banco. Eu disse ao [Merino] para jogar como sempre, para dar apoio no meio-campo e no ataque; estávamos pensando em dar a eles um pouco mais de ritmo para enfrentar a prorrogação. A contribuição dos jogadores foi magistral.”

    A relação de De la Fuente com Merino remonta a anos atrás, desde as categorias de base da Espanha, o que torna o momento particularmente emocionante para o técnico. Ele não hesitou em destacar que a confiabilidade do meio-campista é exatamente o motivo pelo qual ele conta com ele nos momentos mais decisivos da competição.

    “Estou muito feliz por ele”, acrescentou o técnico. “Tenho um grande carinho por todos os jogadores, mas com Mikel Merino há algo especial, porque nos conhecemos há muito tempo. Se fosse necessário, eu iria buscá-lo em casa. Ele é de nível mundial. Quero enfatizar a importância dos jogadores que entram do banco. E o Mikel nunca decepciona; ele é uma aposta segura.”

  • Elogios a Yamal e Rodri

    O técnico também comentou sobre o desempenho de seus principais titulares, principalmente Rodri e a sensação adolescente Lamine Yamal. Embora alguns tenham achado que o jovem ponta do Barcelona enfrentou dificuldades em alguns momentos, De la Fuente viu uma atuação madura que forçou Portugal a se defender com dificuldade.

    “Acho que ele fez uma de suas melhores partidas; é um dia muito importante para o seu crescimento”, observou. “A lesão de Nuno Mendes certamente se deve à pressão que Lamine exerceu sobre ele. Ele fez um trabalho espetacular. Incutiu medo. É uma das melhores partidas da história de Lamine... e ainda há mais por vir. Porque precisamos que ele continue melhorando.” Sobre Rodri, ele acrescentou: “Rodri é o farol desta equipe. Um jogador com uma presença excepcional. Ele proporciona equilíbrio. É o melhor jogador do mundo na sua posição.”

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    Espanha está pronta para as quartas de final

    Com potências como Alemanha, Brasil e Portugal já eliminadas do torneio, a Espanha se encontra entre as grandes favoritas para chegar até o fim. No entanto, De la Fuente não se preocupa com o rótulo de ser a equipe a ser batida, enquanto se prepara para o confronto das quartas de final contra a Bélgica, em Los Angeles, nesta sexta-feira, após a vitória dos “Red Devils” por 4 a 1 sobre a seleção dos EUA.

    “Não nos importamos com quem vamos enfrentar, estamos felizes por estarmos nas quartas de final e vamos dar tudo de nós até o fim”, concluiu o técnico. “Temos muitas qualidades que farão nossos adversários pensarem que somos a equipe a ser batida. Temos muita confiança em nós mesmos, estamos muito seguros de nós mesmos e daremos o nosso melhor até o último momento. Nossos adversários terão que nos derrotar. Acho que temos muitas vantagens que farão com que nossos adversários pensem da mesma forma.”

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