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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Luis de la Fuente elogia a vitória “sublime” da Espanha na Copa do Mundo e revela o segredo para neutralizar o craque argentino Lionel Messi

Espanha
L. de la Fuente
Copa do Mundo
L. Messi
Espanha x Argentina
Argentina

Luis de la Fuente elogiou o desempenho “sublime” da seleção espanhola após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 contra a Argentina, enfatizando que a disciplina coletiva foi a chave para a vitória. O técnico da Espanha também revelou como sua equipe limitou a influência de Lionel Messi e atribuiu a conquista do maior prêmio do futebol à dedicação de seus jogadores.

  • A Espanha apresenta uma atuação coletiva impecável

    De la Fuente comemorou o triunfo da Espanha na Copa do Mundo após conduzir sua equipe a uma vitória apertada por 1 a 0 sobre a Argentina na final de 2026, descrevendo o torneio como resultado de um aprimoramento contínuo e de um esforço coletivo.

    O técnico da La Roja considerou que sua equipe mereceu o sucesso após apresentar o melhor desempenho na final. Embora tenha admitido que eles teriam preferido decidir a partida mais cedo, ele ressaltou que jogos dessa magnitude nunca são fáceis e elogiou seus jogadores por conquistarem a vitória com sacrifício.

    Um dos principais objetivos táticos era limitar o impacto de Messi. A Espanha conseguiu manter o capitão da Argentina longe das áreas perigosas durante grande parte da partida, restringindo a influência do astro do Inter Miami.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De la Fuente explica a fórmula do sucesso da Espanha

    De la Fuente refletiu sobre a campanha da Espanha na Copa do Mundo após a final, destacando tanto o desempenho de sua equipe ao longo do torneio quanto a disciplina tática demonstrada no maior palco do futebol. Ele também explicou como a Espanha executou seu plano para conter Messi.

    “Tivemos uma ótima Copa do Mundo e aprendemos com cada partida. Fomos superiores na final; é uma pena não termos vencido antes, mas nunca é fácil disputar partidas como essa”, disse De la Fuente à Rai Sport. “Vencer com sacrifícios é sempre a melhor coisa.”

    Ao falar sobre a estratégia da Espanha em relação a Messi, ele acrescentou: “Conseguimos mantê-lo afastado com a posse de bola. Nos saímos muito bem mesmo, o trabalho da equipe foi sublime.”

  • A força coletiva continua sendo o maior trunfo da Espanha

    Ao longo da campanha vitoriosa da Espanha, De la Fuente deu mais ênfase ao trabalho em equipe do que ao brilhantismo individual. Ele montou um elenco equilibrado, no qual cada jogador compreendia suas responsabilidades, criando um grupo coeso capaz de competir com os melhores do mundo. O técnico da Espanha também reconheceu o mérito de seus jogadores por manterem o nível exigido para chegar ao topo.

    “Tenho jogadores maravilhosos, brilhantes, os melhores do mundo. Eles fazem as coisas parecerem mais fáceis e, além disso, sempre trabalham com a máxima dedicação”, explicou ele. “Tínhamos o melhor time, não a melhor seleção nacional; recebemos muita atenção e estou muito orgulhoso dos meus jogadores.”

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  • Spain World Cup 2026 ChampionsGetty

    A Espanha está determinada a alcançar novos sucessos

    A conquista da Espanha na Copa do Mundo marca mais um marco importante sob o comando de De la Fuente e reforça o progresso alcançado durante sua gestão. Tendo conquistado anteriormente a Euro 2024, a La Roja buscará chegar ao topo do pódio novamente no próximo torneio internacional.