Luis de la Fuente elogia a vitória “sublime” da Espanha na Copa do Mundo e revela o segredo para neutralizar o craque argentino Lionel Messi

De la Fuente comemorou o triunfo da Espanha na Copa do Mundo após conduzir sua equipe a uma vitória apertada por 1 a 0 sobre a Argentina na final de 2026, descrevendo o torneio como resultado de um aprimoramento contínuo e de um esforço coletivo.

O técnico da La Roja considerou que sua equipe mereceu o sucesso após apresentar o melhor desempenho na final. Embora tenha admitido que eles teriam preferido decidir a partida mais cedo, ele ressaltou que jogos dessa magnitude nunca são fáceis e elogiou seus jogadores por conquistarem a vitória com sacrifício.

Um dos principais objetivos táticos era limitar o impacto de Messi. A Espanha conseguiu manter o capitão da Argentina longe das áreas perigosas durante grande parte da partida, restringindo a influência do astro do Inter Miami.