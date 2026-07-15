Luis de la Fuente dá notícias sobre Lamine Yamal e Pedro Porro após dois sustos com lesões na seleção espanhola na vitória na semifinal da Copa do Mundo contra a França

De la Fuente tranquilizou os torcedores, afirmando que Yamal não sofreu nenhuma lesão grave durante a vitória por 2 a 0 sobre a França na semifinal da Copa do Mundo, na terça-feira. Apesar de o jovem jogador do Barcelona ter sido visto mancando em vários momentos da partida, o técnico insistiu que os primeiros relatórios da equipe médica são animadores, enquanto a La Roja se prepara para a final de domingo.

Enquanto Yamal parece ter saído ileso, Porro, do Tottenham, está sendo avaliado por uma distensão muscular depois de ter sido substituído por Marcos Llorente aos 85 minutos da partida. “Lamine não tem nada, pelo que eu saiba. Acabei de falar com os médicos. Pedro Porro parece ter lesões por sobrecarga, mas vamos ver amanhã”, confirmou De la Fuente durante a coletiva de imprensa pós-jogo.