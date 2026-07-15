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Luis de la Fuente dá notícias sobre Lamine Yamal e Pedro Porro após dois sustos com lesões na seleção espanhola na vitória na semifinal da Copa do Mundo contra a França
Notícias positivas para Yamal
De la Fuente tranquilizou os torcedores, afirmando que Yamal não sofreu nenhuma lesão grave durante a vitória por 2 a 0 sobre a França na semifinal da Copa do Mundo, na terça-feira. Apesar de o jovem jogador do Barcelona ter sido visto mancando em vários momentos da partida, o técnico insistiu que os primeiros relatórios da equipe médica são animadores, enquanto a La Roja se prepara para a final de domingo.
Enquanto Yamal parece ter saído ileso, Porro, do Tottenham, está sendo avaliado por uma distensão muscular depois de ter sido substituído por Marcos Llorente aos 85 minutos da partida. “Lamine não tem nada, pelo que eu saiba. Acabei de falar com os médicos. Pedro Porro parece ter lesões por sobrecarga, mas vamos ver amanhã”, confirmou De la Fuente durante a coletiva de imprensa pós-jogo.
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De la Fuente “surpreso” com o domínio da Espanha
Ao refletir sobre a atuação que garantiu à Espanha a vaga na final da Copa do Mundo, De la Fuente expressou imenso orgulho pelo desenvolvimento tático e físico de seu elenco. Ele enfatizou que a vitória sobre os campeões mundiais de 2018 não se deveu à sorte, mas sim ao talento profundamente enraizado no sistema de futebol espanhol e à ética de trabalho de seu atual grupo de jogadores.
Ele disse: “Estou surpreso com o que essa equipe é capaz de fazer, e o espaço para melhorias é infinito. Isso não é por acaso: é talento, trabalho árduo, sacrifício, perseverança, e sabíamos que precisávamos continuar melhorando pouco a pouco ao longo do torneio. Gostaríamos de ter vencido a primeira partida, pois teríamos quebrado outro recorde, mas estamos em excelente forma, tanto em termos de nosso futebol quanto de nossa condição física.”
De olho na final
O técnico da Espanha não poupou elogios aos seus jogadores, afirmando que sua equipe alcançou o auge do futebol internacional. No entanto, De la Fuente continua focado no processo de conquistar a vitória, em vez da retórica em torno da partida, ressaltando que o objetivo final continua sendo o obstáculo mais difícil de superar.
“Para mim, os jogadores espanhóis são os que melhor entendem o jogo no mundo, e isso é uma conquista dos técnicos e clubes espanhóis. Estamos felizes, mas não estamos satisfeitos com isso”, afirmou De la Fuente.
“O que vem pela frente é mais difícil, e estamos ansiosos para disputar a final. Mas a final é para ser disputada; não sou de usar frases rebuscadas. Como não ficar feliz por disputar uma final! Quer você vença ou não... há um adversário. Valorizo muito a jornada, e é isso que nos torna muito fortes e nos permite apreciar o que conquistamos.”
- AFP
Reconhecimento real para a La Roja
A importância dessa conquista foi ressaltada por um telefonema do rei Felipe VI, que entrou em contato para parabenizar a equipe pelo sucesso. A Espanha enfrentará a Inglaterra ou a Argentina na final, na esperança de repetir a conquista de 2010.
De la Fuente acrescentou: “É uma grande honra que nosso rei nos ligue, se preocupe conosco e nos incentive constantemente. Ser os arquitetos da alegria de um país tão dedicado nas ruas, com uma geração que tem uma atitude louvável. Vamos aproveitar isso, pois o passo mais difícil ainda está por vir; precisamos melhorar e é nisso que estamos trabalhando.”
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