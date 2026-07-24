Luis de la Fuente critica o comportamento “intolerável e inaceitável” da Argentina em relação aos jogadores da Espanha após a derrota na final da Copa do Mundo

De la Fuente também falou sobre a alegria que o sucesso na Copa do Mundo trouxe aos torcedores, insistindo que ver o país comemorando significa ainda mais para ele do que sua própria conquista. Ele admitiu que ainda está assimilando a magnitude do triunfo da Espanha, dizendo que precisa de mais tempo para apreciar plenamente o que a equipe conquistou.

“É o lema da seleção”, disse De la Fuente. “Nós realmente sentimos isso, nos sentimos como uma grande família. Estamos juntos há 52 dias, desde a concentração em Las Rozas, sem nenhum problema, e isso vai muito além do aspecto puramente profissional; há um sentimento muito mais profundo.

“Não sei se é uma segunda vitória ou se está no mesmo nível. O que me deixa feliz é ver as pessoas felizes, mais do que a mim mesmo. Ver um país unido, saber que juntos conquistamos mais — isso não é apenas um ditado meu, é um grande motivo de orgulho. Ainda preciso de mais alguns dias para assimilar tudo isso, e acho que estou começando a entender.”