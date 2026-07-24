AFP
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Luis de la Fuente critica o comportamento “intolerável e inaceitável” da Argentina em relação aos jogadores da Espanha após a derrota na final da Copa do Mundo
De la Fuente se manifesta
De la Fuente criticou o comportamento da Argentina em relação aos jogadores da Espanha após a final da Copa do Mundo, descrevendo os incidentes pós-jogo como inaceitáveis. A La Roja venceu a partida contra a Albiceleste por um placar apertado de 1 a 0, graças ao gol de Ferran Torres na prorrogação, garantindo assim seu segundo título mundial na história.
O técnico da Espanha, em entrevista à TVE durante uma visita ao Teledeporte com o troféu da Copa do Mundo, também refletiu sobre a conquista de sua equipe e o orgulho que sente por ter levado a Espanha ao segundo título mundial.
- Getty Images Sport
Fortes críticas à Argentina
Embora tenha admitido não ter testemunhado os incidentes enquanto aconteciam, pois estava comemorando com sua comissão técnica e jogadores, De la Fuente não mediu palavras em sua avaliação.
“Naquele momento, não percebi o que estava acontecendo porque estava comemorando com outras pessoas, abraçando os companheiros de equipe”, admitiu. “De qualquer forma, considero isso intolerável e inaceitável vindo de jogadores desse calibre, que eu venho elogiando nos dias que antecederam a partida e que têm um técnico fantástico.”
Ele também elogiou a reação da Espanha, acrescentando: “Acho que vale a pena destacar o comportamento dos nossos jogadores diante dessas provocações. Eles mantiveram a compostura o tempo todo, como bons esportistas e jogadores de futebol.”
Uma seleção espanhola unida
De la Fuente também falou sobre a alegria que o sucesso na Copa do Mundo trouxe aos torcedores, insistindo que ver o país comemorando significa ainda mais para ele do que sua própria conquista. Ele admitiu que ainda está assimilando a magnitude do triunfo da Espanha, dizendo que precisa de mais tempo para apreciar plenamente o que a equipe conquistou.
“É o lema da seleção”, disse De la Fuente. “Nós realmente sentimos isso, nos sentimos como uma grande família. Estamos juntos há 52 dias, desde a concentração em Las Rozas, sem nenhum problema, e isso vai muito além do aspecto puramente profissional; há um sentimento muito mais profundo.
“Não sei se é uma segunda vitória ou se está no mesmo nível. O que me deixa feliz é ver as pessoas felizes, mais do que a mim mesmo. Ver um país unido, saber que juntos conquistamos mais — isso não é apenas um ditado meu, é um grande motivo de orgulho. Ainda preciso de mais alguns dias para assimilar tudo isso, e acho que estou começando a entender.”
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Aproveitando a glória da Copa do Mundo
Para De la Fuente, a conquista da Copa do Mundo representa mais do que um troféu, já que o técnico acredita que ela uniu o país por meio do futebol. Seu foco agora será garantir que a Espanha aproveite esse sucesso, mantendo a coesão e a disciplina que, em sua opinião, ajudaram a levar a equipe a mais um título mundial.
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