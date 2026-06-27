Luis de la Fuente critica a “extrema agressividade” do Uruguai e as decisões do VAR, enquanto o técnico da Espanha espera por “jogos normais” nas oitavas de final da Copa do Mundo

Em declarações após a partida, De la Fuente elogiou a resiliência de seus jogadores, ao mesmo tempo em que expressou frustração tanto com a arbitragem quanto com o papel do VAR. Embora a Espanha tenha avançado como líder do grupo, ele considerou que os árbitros deveriam ter feito mais para controlar o caráter físico da partida.

“Continuo admirando Marcelo Bielsa; as partidas são disputadas pelos jogadores”, disse De la Fuente. “Seria uma partida muito exigente, e temos que aceitar as circunstâncias. Não é o tipo de partida mais confortável, mas é para isso que servem os árbitros. Eles nos levaram ao limite, jogaram de forma extremamente agressiva, e nós estivemos à altura do desafio.

“Cada partida é diferente. Certamente temos outros pontos fortes e admiramos outros estilos de jogo, mas é preciso vencer todos os tipos de partidas. Mesmo sem jogar de forma brilhante, estivemos à altura do desafio. Foi extremamente exigente, e mantivemos um alto nível de concentração, evitando cair em muitas provocações.

“Todos os dias meus jogadores querem melhorar. Em uma partida que foi o oposto completo do estilo de futebol que conhecemos, eles estiveram à altura do desafio. A arbitragem é muito difícil. Entendo que existem ferramentas, como o VAR, que deveriam ajudar. Espero disputar partidas normais daqui em diante. Não quero me meter em encrenca e dizer nada sobre os árbitros.”