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Luis de la Fuente critica a “extrema agressividade” do Uruguai e as decisões do VAR, enquanto o técnico da Espanha espera por “jogos normais” nas oitavas de final da Copa do Mundo
Espanha supera com dificuldade o desafio contra o Uruguai
A Espanha garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo como líder do grupo, com uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Uruguai no Estádio de Guadalajara. No entanto, De la Fuente considerou que a partida foi marcada por um jogo físico, em vez do futebol baseado na posse de bola que sua equipe costuma praticar. O técnico da Espanha elogiou seus jogadores por terem lidado bem com um confronto exigente, mas admitiu que a partida se afastou do estilo de futebol que sua equipe deseja praticar. Ele também sugeriu que a abordagem agressiva do Uruguai levou a Espanha ao limite durante todo o jogo.
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De la Fuente questiona a arbitragem
Em declarações após a partida, De la Fuente elogiou a resiliência de seus jogadores, ao mesmo tempo em que expressou frustração tanto com a arbitragem quanto com o papel do VAR. Embora a Espanha tenha avançado como líder do grupo, ele considerou que os árbitros deveriam ter feito mais para controlar o caráter físico da partida.
“Continuo admirando Marcelo Bielsa; as partidas são disputadas pelos jogadores”, disse De la Fuente. “Seria uma partida muito exigente, e temos que aceitar as circunstâncias. Não é o tipo de partida mais confortável, mas é para isso que servem os árbitros. Eles nos levaram ao limite, jogaram de forma extremamente agressiva, e nós estivemos à altura do desafio.
“Cada partida é diferente. Certamente temos outros pontos fortes e admiramos outros estilos de jogo, mas é preciso vencer todos os tipos de partidas. Mesmo sem jogar de forma brilhante, estivemos à altura do desafio. Foi extremamente exigente, e mantivemos um alto nível de concentração, evitando cair em muitas provocações.
“Todos os dias meus jogadores querem melhorar. Em uma partida que foi o oposto completo do estilo de futebol que conhecemos, eles estiveram à altura do desafio. A arbitragem é muito difícil. Entendo que existem ferramentas, como o VAR, que deveriam ajudar. Espero disputar partidas normais daqui em diante. Não quero me meter em encrenca e dizer nada sobre os árbitros.”
A Espanha enfrenta preocupações com lesões antes das oitavas de final
O confronto físico pode ter consequências duradouras para a Espanha. Nico Williams terminou a partida com desconforto físico, enquanto Yeremy Pino sofreu uma pancada na clavícula que pode comprometer o restante de sua participação no torneio. Apesar dessas preocupações, De la Fuente continuou satisfeito com o progresso geral de sua equipe, embora tenha admitido que a Espanha ficou aquém de seus padrões habituais na posse de bola.
“Sou muito exigente comigo mesmo”, admitiu. “Queremos ser melhores do que somos agora, mas já jogamos muito bem. Jogamos de forma fantástica por meia hora contra a Arábia Saudita. Hoje foi difícil encadear passes. É nisso que precisamos trabalhar: movimentar a bola mais rapidamente, com nosso ritmo habitual.”
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A Espanha volta seu foco para as fases eliminatórias
A Espanha volta agora sua atenção para a fase eliminatória, onde De la Fuente espera que sua equipe possa voltar a jogar com seu estilo preferido. A condição física de Williams e Pino será acompanhada de perto enquanto a La Roja se prepara para o confronto das oitavas de final no Los Angeles Stadium, em 2 de julho, com o adversário a ser definido na última rodada da fase de grupos.