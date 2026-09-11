Luis de la Fuente cobra reconhecimento da Bola de Ouro para estrelas da Espanha e aponta Lamine Yamal para glória futura

De la Fuente elogiou o enorme talento de Yamal e demonstrou total confiança de que o prodígio do Barcelona tem todos os atributos necessários para conquistar o prêmio individual mais prestigioso do futebol.

Defendendo a qualidade produzida em casa, o técnico afirmou: "Eu sempre apoio o talento nacional, a 'Marca Espanha'; somos de nível mundial em termos de desenvolvimento, desempenho e qualidade. Assim, de cabeça, eu diria que Mikel Oyarzabal está faltando na lista de indicados. Quem teve que anotar os nomes deve ter deixado o papel cair no chão e acabou o deixando de fora."

Avaliando a trajetória de Yamal, ele acrescentou: "Acho que Lamine Yamal pode vencer a Bola de Ouro porque é espanhol e um jogador incrível. Se não for neste ano, será no futuro; não acho que vá demorar muito para ele ganhar. Vejo que ele começou muito bem esta temporada, e queremos aproveitá-lo por muitos e muitos anos."