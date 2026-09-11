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Luis de la Fuente cobra reconhecimento da Bola de Ouro para estrelas da Espanha e aponta Lamine Yamal para glória futura
Técnico da seleção apoia espanhol
O técnico da Espanha, De la Fuente, insistiu que um jogador espanhol deve ser coroado vencedor da Bola de Ouro deste ano. Falando na quinta-feira, durante a apresentação da partida da Liga das Nações da Uefa do próximo mês contra a República Tcheca, em Oviedo, o treinador questionou a ausência de Mikel Oyarzabal na lista oficial de 30 nomes. Os indicados à Bola de Ouro de 2026 foram anunciados no início desta semana, com a cerimônia marcada para acontecer em Londres em 26 de outubro.
- AFP
Yamal apontado para o topo
De la Fuente elogiou o enorme talento de Yamal e demonstrou total confiança de que o prodígio do Barcelona tem todos os atributos necessários para conquistar o prêmio individual mais prestigioso do futebol.
Defendendo a qualidade produzida em casa, o técnico afirmou: "Eu sempre apoio o talento nacional, a 'Marca Espanha'; somos de nível mundial em termos de desenvolvimento, desempenho e qualidade. Assim, de cabeça, eu diria que Mikel Oyarzabal está faltando na lista de indicados. Quem teve que anotar os nomes deve ter deixado o papel cair no chão e acabou o deixando de fora."
Avaliando a trajetória de Yamal, ele acrescentou: "Acho que Lamine Yamal pode vencer a Bola de Ouro porque é espanhol e um jogador incrível. Se não for neste ano, será no futuro; não acho que vá demorar muito para ele ganhar. Vejo que ele começou muito bem esta temporada, e queremos aproveitá-lo por muitos e muitos anos."
Llorente anuncia aposentadoria da seleção
Ao abordar a decisão de Llorente de se aposentar da seleção depois de conquistar a Copa do Mundo de 2026, De la Fuente revelou que o meio-campista entrou em contato com ele antes disso, com o treinador expressando seu "absoluto respeito e gratidão" a um jogador com quem mantém uma "relação fantástica".
Questionado sobre a possível inclusão de talentos emergentes como Carlos Espi e Xavi Espart, o treinador comentou: "Eles certamente estarão lá no futuro. Não há necessidade de pressa, e devemos mostrar respeito a uma geração de jogadores que venceu absolutamente tudo nos últimos anos."
- Getty Images News
Data Fifa promete ser difícil
A Espanha terá uma exigente sequência de três jogos na próxima pausa internacional, iniciando sua campanha na Liga das Nações da Uefa fora de casa contra a Inglaterra em 26 de setembro, antes de receber a Croácia três dias depois. A equipe de De la Fuente depois recebe a República Tcheca no Estadio Carlos Tartiere, em Oviedo, em 3 de outubro, enquanto equilibra ajustes táticos com uma renovação gradual do elenco. A sequência de jogos de alto nível também oferece aos principais nomes da Espanha uma plataforma ideal antes da cerimônia da Bola de Ouro, em Londres.
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