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Luis de la Fuente admite que Lamine Yamal “ainda não está totalmente pronto” para a Copa do Mundo de 2026, depois que o jovem prodígio da Espanha não conseguiu marcar na vitória sobre a Áustria nas oitavas de final
A “La Roja” vence a Áustria
A Espanha pôs fim a um jejum de 16 anos sem vitórias nas fases eliminatórias da Copa do Mundo masculina ao derrotar com facilidade a Áustria por 3 a 0, em Los Angeles. Dois gols precisos de Mikel Oyarzabal e uma cabeçada bem executada de Pedro Porro refletiram a superioridade absoluta da La Roja ao longo da partida, que foi totalmente unilateral. Enquanto o jovem craque do Barcelona, Yamal, causava constante confusão com uma média de 12 dribles a cada 90 minutos, o adolescente foi impedido de marcar por belas defesas de Alexander Schlager.
- Getty Images Sport
O técnico espera um impacto imediato
Em declarações à imprensa após o apito final, De la Fuente expressou imenso orgulho pela maturidade coletiva demonstrada por seu elenco durante seu primeiro desafio nas eliminatórias. O gênio tático destacou Yamal, ressaltando que o marco histórico de se tornar o jogador europeu mais jovem a vencer 10 partidas em torneios importantes demonstra seu valor indiscutível.
De la Fuente afirmou: “Ele está muito ansioso para demonstrar sua identidade futebolística em uma Copa do Mundo, que é onde um jogador do seu calibre precisa provar seu valor, e é exatamente isso que ele está fazendo. Ele tem muito a oferecer; está calmo, mas motivado, porque vê outros jogadores fazendo um grande espetáculo, e ainda não chegou lá, mas chegará na próxima vez.”
A atuação de Oyarzabal é elogiada
A vitória esmagadora garantiu que a Espanha se juntasse ao anfitrião México como as únicas nações que ainda não sofreram nenhum gol nas quatro primeiras partidas do torneio. De la Fuente elogiou a execução tática meticulosa que neutralizou completamente as ameaças aéreas da Áustria, ao mesmo tempo em que reservou elogios especiais ao incansável empenho de Oyarzabal, autor de dois gols.
Ele acrescentou: “Mikel demonstrou o potencial que possui. É um jogador de futebol excepcional e uma pessoa simples — essa é a sua verdadeira grandeza. Ele merece o reconhecimento que está recebendo, assim como o restante do elenco; eles fizeram uma partida extraordinária. Os que entraram do banco também tiveram um desempenho de altíssimo nível, e estou feliz por todos eles.”
- AFP
Confronto ibérico está por vir nos EUA
A Espanha viaja agora para Dallas para um confronto de grande destaque nas oitavas de final contra Portugal, no Texas, nesta segunda-feira. A equipe de De la Fuente chega a este confronto de pesos pesados da fase eliminatória em excelente forma, tendo mantido uma sequência perfeita de vitórias graças à eficiência ofensiva precisa e ao controle sufocante do meio-campo. Este próximo jogo representa o teste definitivo para os atuais campeões europeus, que tentarão neutralizar um Cristiano Ronaldo altamente motivado.
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