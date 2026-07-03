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Adhe Makayasa

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Luis de la Fuente admite que Lamine Yamal “ainda não está totalmente pronto” para a Copa do Mundo de 2026, depois que o jovem prodígio da Espanha não conseguiu marcar na vitória sobre a Áustria nas oitavas de final

L. Yamal
L. de la Fuente
Espanha x Áustria
Espanha
Áustria
Copa do Mundo

Luis de la Fuente reconheceu que Lamine Yamal ainda não atingiu seu auge absoluto na Copa do Mundo de 2026, apesar da vitória esmagadora da Espanha sobre a Áustria. O técnico da seleção nacional continua totalmente imperturbável diante da falta de gols do adolescente no torneio, apoiando firmemente seu promissor jovem talento, de quem espera um impacto decisivo muito em breve.

  • A “La Roja” vence a Áustria

    A Espanha pôs fim a um jejum de 16 anos sem vitórias nas fases eliminatórias da Copa do Mundo masculina ao derrotar com facilidade a Áustria por 3 a 0, em Los Angeles. Dois gols precisos de Mikel Oyarzabal e uma cabeçada bem executada de Pedro Porro refletiram a superioridade absoluta da La Roja ao longo da partida, que foi totalmente unilateral. Enquanto o jovem craque do Barcelona, Yamal, causava constante confusão com uma média de 12 dribles a cada 90 minutos, o adolescente foi impedido de marcar por belas defesas de Alexander Schlager.

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  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O técnico espera um impacto imediato

    Em declarações à imprensa após o apito final, De la Fuente expressou imenso orgulho pela maturidade coletiva demonstrada por seu elenco durante seu primeiro desafio nas eliminatórias. O gênio tático destacou Yamal, ressaltando que o marco histórico de se tornar o jogador europeu mais jovem a vencer 10 partidas em torneios importantes demonstra seu valor indiscutível.

    De la Fuente afirmou: “Ele está muito ansioso para demonstrar sua identidade futebolística em uma Copa do Mundo, que é onde um jogador do seu calibre precisa provar seu valor, e é exatamente isso que ele está fazendo. Ele tem muito a oferecer; está calmo, mas motivado, porque vê outros jogadores fazendo um grande espetáculo, e ainda não chegou lá, mas chegará na próxima vez.”

  • A atuação de Oyarzabal é elogiada

    A vitória esmagadora garantiu que a Espanha se juntasse ao anfitrião México como as únicas nações que ainda não sofreram nenhum gol nas quatro primeiras partidas do torneio. De la Fuente elogiou a execução tática meticulosa que neutralizou completamente as ameaças aéreas da Áustria, ao mesmo tempo em que reservou elogios especiais ao incansável empenho de Oyarzabal, autor de dois gols.

    Ele acrescentou: “Mikel demonstrou o potencial que possui. É um jogador de futebol excepcional e uma pessoa simples — essa é a sua verdadeira grandeza. Ele merece o reconhecimento que está recebendo, assim como o restante do elenco; eles fizeram uma partida extraordinária. Os que entraram do banco também tiveram um desempenho de altíssimo nível, e estou feliz por todos eles.”

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    Confronto ibérico está por vir nos EUA

    A Espanha viaja agora para Dallas para um confronto de grande destaque nas oitavas de final contra Portugal, no Texas, nesta segunda-feira. A equipe de De la Fuente chega a este confronto de pesos pesados da fase eliminatória em excelente forma, tendo mantido uma sequência perfeita de vitórias graças à eficiência ofensiva precisa e ao controle sufocante do meio-campo. Este próximo jogo representa o teste definitivo para os atuais campeões europeus, que tentarão neutralizar um Cristiano Ronaldo altamente motivado.

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