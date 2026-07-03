Luis de la Fuente admite que Lamine Yamal “ainda não está totalmente pronto” para a Copa do Mundo de 2026, depois que o jovem prodígio da Espanha não conseguiu marcar na vitória sobre a Áustria nas oitavas de final

Em declarações à imprensa após o apito final, De la Fuente expressou imenso orgulho pela maturidade coletiva demonstrada por seu elenco durante seu primeiro desafio nas eliminatórias. O gênio tático destacou Yamal, ressaltando que o marco histórico de se tornar o jogador europeu mais jovem a vencer 10 partidas em torneios importantes demonstra seu valor indiscutível.

De la Fuente afirmou: “Ele está muito ansioso para demonstrar sua identidade futebolística em uma Copa do Mundo, que é onde um jogador do seu calibre precisa provar seu valor, e é exatamente isso que ele está fazendo. Ele tem muito a oferecer; está calmo, mas motivado, porque vê outros jogadores fazendo um grande espetáculo, e ainda não chegou lá, mas chegará na próxima vez.”