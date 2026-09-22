A chegada de Rodri ao Barcelona gerou um debate tático mais amplo sobre como ele pode coexistir com o também maestro do meio-campo Pedri. Embora alguns críticos sugiram que os estilos dos dois possam se sobrepor, De la Fuente está convencido de que eles podem formar uma parceria devastadora, desde que se adaptem aos pontos fortes um do outro. Ele observou que Pedri já mostrou disposição para evoluir seu jogo dependendo dos jogadores ao seu redor. O treinador apontou que a presença de uma força dominante como Rodri naturalmente altera as exigências para quem atua ao lado dele, um desafio que ele acredita que seus jogadores são mais do que capazes de superar.

Ao explicar as complexidades da química em potencial entre eles, De la Fuente destacou os perfis únicos de suas opções para o meio-campo. "Sim, claro que podem, mas temos que estar cientes de que o estilo de jogo do Pedri mudou um pouco. E eu disse isso na Copa do Mundo: prefiro o Pedri da seleção, porque não é a mesma coisa jogar com um grupo de companheiros de equipe ou com outro", expalined.

"Rodrigo faz você jogar de forma diferente; Pedri tem que oferecer outras coisas, e oferece porque é muito bom. Ter Rodrigo no time é sempre uma boa notícia, porque ele é o melhor do mundo na posição dele. Somos privilegiados por ter esse tipo de relação entre nós."