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Luis de la Fuente admite choque com a ida de Rodri para o Barcelona enquanto o técnico da Espanha celebra o retorno a La Liga
A transferência chocante para o Barcelona e as ligações com o Bernabéu
De la Fuente ofereceu uma perspectiva fascinante sobre a saga da transferência envolvendo Rodri, revelando que até mesmo pessoas dentro da estrutura da seleção nacional ficaram surpresas com o destino final do meio-campista. Durante meses, o ex-astro do Manchester City foi fortemente ligado a um retorno à capital espanhola, mais especificamente para se juntar ao time de Jose Mourinho. No entanto, a ida para o Barcelona pegou muita gente de surpresa, incluindo o homem que o comanda no cenário internacional. De la Fuente confessou que vinha acompanhando a situação de perto por causa de sua ligação pessoal com o jogador, mas seguia convencido de que uma camisa branca estava no futuro do meio-campista.
Questionado se a ida ao Camp Nou o havia deixado atônito, o técnico da Espanha foi notavelmente sincero sobre suas expectativas. "É verdade que fiquei surpreso no início, mas também é verdade que tenho uma relação muito boa com ele e com seu entorno, e eles me mantiveram informado em determinados momentos", disse De la Fuente ao El Larguero.
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Impulsionando o futebol nacional
Apesar da decisão surpreendente de Rodri, De la Fuente dá as boas-vindas ao craque de volta à La Liga. O técnico prioriza, acima de tudo, ter os principais jogadores da Espanha atuando em casa, depois de já ter manifestado surpresa com o fato de tantos membros desta geração excepcional estarem jogando no exterior. De la Fuente recebe o retorno deles à La Liga como algo muito positivo para o futebol nacional.
Para De la Fuente, o clube específico que um jogador escolhe é muito menos importante do que o benefício geral de voltar a ter a elite do talento espanhol exibindo sua qualidade na liga nacional. "O mais importante é ver esses grandes jogadores atuando na Espanha. O que me surpreende é ver tantos jogadores desta geração fantástica jogando fora da Espanha. É por isso que estou comemorando o fato de eles terem voltado e estarem elevando o nível do futebol espanhol e da liga", disse.
Flexibilidade tática e a parceria com Pedri
A chegada de Rodri ao Barcelona gerou um debate tático mais amplo sobre como ele pode coexistir com o também maestro do meio-campo Pedri. Embora alguns críticos sugiram que os estilos dos dois possam se sobrepor, De la Fuente está convencido de que eles podem formar uma parceria devastadora, desde que se adaptem aos pontos fortes um do outro. Ele observou que Pedri já mostrou disposição para evoluir seu jogo dependendo dos jogadores ao seu redor. O treinador apontou que a presença de uma força dominante como Rodri naturalmente altera as exigências para quem atua ao lado dele, um desafio que ele acredita que seus jogadores são mais do que capazes de superar.
Ao explicar as complexidades da química em potencial entre eles, De la Fuente destacou os perfis únicos de suas opções para o meio-campo. "Sim, claro que podem, mas temos que estar cientes de que o estilo de jogo do Pedri mudou um pouco. E eu disse isso na Copa do Mundo: prefiro o Pedri da seleção, porque não é a mesma coisa jogar com um grupo de companheiros de equipe ou com outro", expalined.
"Rodrigo faz você jogar de forma diferente; Pedri tem que oferecer outras coisas, e oferece porque é muito bom. Ter Rodrigo no time é sempre uma boa notícia, porque ele é o melhor do mundo na posição dele. Somos privilegiados por ter esse tipo de relação entre nós."
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Uma exigente sequência de jogos no outono
De la Fuente precisa voltar imediatamente seu foco para as funções à beira do campo, enquanto a Espanha se prepara para uma agenda de jogos internacionais extremamente exigente. A recém-coroada campeã mundial voltará a campo em Londres, em 26 de setembro, para um amistoso de destaque contra a Inglaterra. Após a viagem pelo Canal da Mancha, a Espanha seguirá para Oviedo para enfrentar a República Tcheca em um confronto crucial no dia 3 de outubro, antes de finalmente encerrar uma exaustiva janela internacional com um duro teste, de muita pressão, fora de casa contra a Croácia, em território hostil.
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