Ludi ao CM: "Scudetto? No Como, não falamos disso. Em janeiro, alguém vai sair e estamos prontos para nos reforçar, mas os verdadeiros reforços serão Kean e Diao. Jacobo Ramon fica até o fim da temporada"

"Falando do Real e de sua relação com a Itália, acho significativo o fato de que seja possível levar jovens talentos para a Itália. Acredito que o Como tenha sido um exemplo de como os jovens podem ajudar um clube a alcançar resultados muito importantes. Esse tipo de ligação pode representar uma oportunidade de crescimento e valorização para o nosso futebol. Mas continua sendo fundamental, apesar das críticas que recebemos, começar pelos jovens italianos.

Nesta janela de transferências, fizemos isso, porque os jovens italianos também podem e devem ter condições de mostrar seu talento e render o máximo possível. Nossos jovens demonstram isso: penso em Liberali, em Papaccioli, que viveu um momento de grande celebração e alegria na Champions League. Mas também penso em Cassano e na convocação para a seleção italiana, que representa para nós uma oportunidade extraordinária, porque ressalta e confirma a direção em que estamos trabalhando com nossas categorias de base".