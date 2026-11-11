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Como 1907 v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Ludi ao CM: "Scudetto? No Como, não falamos disso. Em janeiro, alguém vai sair e estamos prontos para nos reforçar, mas os verdadeiros reforços serão Kean e Diao. Jacobo Ramon fica até o fim da temporada"

Como
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O diretor esportivo do Como explicou os próximos passos do clube

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O recorde na Champions? A derrota para a Inter? E também a palavra Scudetto, o futuro de Jacobo Ramon com o Real Madrid e, sobretudo, o mercado de janeiro, no qual o Como sempre soube ser protagonista. Diretamente do Social Football Summit, o diretor esportivo do clube de Como, Carlalberto Ludi, conversou com o Calciomercato e explicou o projeto do clube para o futuro, inclusive no mercado de transferências.

  • Como candidato ao título italiano?

    "Scudetto? Para nós, este é o momento de dar descanso aos jogadores. Fizemos um primeiro terço de temporada extraordinário. Nosso desafio era continuar competitivos a cada três dias, e acho que nossa trajetória na Champions League mostra que conseguimos. Esse é o primeiro pilar importante da nossa temporada e deve continuar sendo.

    A partida contra a Inter foi simplesmente um confronto com uma equipe fortíssima, a mais forte da Itália, que encarou o jogo de maneira diferente do habitual, diria até que de forma extraordinária. Sabemos que precisamos melhorar e evoluir, mas isso não nos surpreende. A palavra Scudetto é associada ao Como, mas nós não a associamos ao Como. Seguimos concentrados no trabalho diário, nos nossos objetivos e na nossa evolução. Tenho certeza de que também vamos tirar lições da última partida, porque nossa postura é sempre a mesma: tentamos ir além do último resultado. Já esquecemos o 9-1 na Champions League. Agora vamos pensar em preparar uma grande partida contra o Cagliari"

  • JACOBO RAMON E O REAL MADRID

    "Já chegaram sinais de Madri sobre Jacobo Ramon? Não. O Real Madrid fez uma brincadeira sobre ele, na verdade, quando fomos negociar por Nico Paz. Houve uma conversa posterior sobre a situação dele. Estamos falando de um jogador extraordinário que com certeza ficará conosco durante toda a temporada. Ainda é cedo para saber qual poderá ser o futuro dele.

    Digo isso brincando, mas, todos os anos, entre novembro e março, diziam que Nico Paz tinha de ir para o Real Madrid. No fim, ainda temos a sorte de continuar a vê-lo conosco. Agora, a mesma coisa está acontecendo com Jacobo. No momento certo, conversaremos e entenderemos qual será a melhor solução para Jacobo e para os dois clubes".

  • MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS EM JANEIRO

    "Reforçar o elenco na janela de janeiro? Vamos avaliar possíveis saídas de jogadores que têm tido menos espaço, para dar a todos a oportunidade de jogar. Quanto às contratações, vou ser sincero: não planejamos movimentações extraordinárias, porque estamos muito satisfeitos com o elenco.

    Nosso mercado de janeiro pode ser a recuperação de Moise Kean, San Diego e Jesús Rodríguez: jogadores muito bons e importantes para a nossa realidade, que estão indisponíveis neste momento. É por aí que eu começaria.

    É claro que demonstramos que, se surgir uma oportunidade no mercado e houver necessidade de melhorar, mesmo com pequenos ajustes, nós os faremos. Tenho certeza de que teremos uma ótima segunda metade da temporada".

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  • JOVENS ITALIANOS

    "Falando do Real e de sua relação com a Itália, acho significativo o fato de que seja possível levar jovens talentos para a Itália. Acredito que o Como tenha sido um exemplo de como os jovens podem ajudar um clube a alcançar resultados muito importantes. Esse tipo de ligação pode representar uma oportunidade de crescimento e valorização para o nosso futebol. Mas continua sendo fundamental, apesar das críticas que recebemos, começar pelos jovens italianos.

    Nesta janela de transferências, fizemos isso, porque os jovens italianos também podem e devem ter condições de mostrar seu talento e render o máximo possível. Nossos jovens demonstram isso: penso em Liberali, em Papaccioli, que viveu um momento de grande celebração e alegria na Champions League. Mas também penso em Cassano e na convocação para a seleção italiana, que representa para nós uma oportunidade extraordinária, porque ressalta e confirma a direção em que estamos trabalhando com nossas categorias de base".