Lucy Bronze pode atingir marca pela Inglaterra enquanto Sarina Wiegman convoca duas estreantes para confronto decisivo com a Ucrânia nas Eliminatórias da Copa do Mundo Feminina
Bronze pode chegar à 150ª partida pela Inglaterra; duas atletas buscam a estreia
Bronze soma atualmente 148 partidas pela Inglaterra, mas pode se tornar apenas a terceira mulher na história da seleção a alcançar a marca de 150 se atuar nos dois jogos contra a Ucrânia, marcados para 1º e 5 de dezembro. Apenas Fara Williams e Jill Scott estão à frente da emblemática lateral na lista de jogadoras com mais partidas pela Inglaterra.
Em contraste, o mesmo elenco também terá duas atletas que ainda não disputaram uma partida pela seleção: Sarina Wiegman convocou pela primeira vez a atacante Isobel Goodwin, do London City Lionesses, e a goleira Katie Cox, do Chelsea, atualmente emprestada ao Nottingham Forest. Cox ocupa a vaga de Anna Moorhouse, que não disputou um minuto sequer desde que chegou por empréstimo ao Manchester City na janela de transferências do verão.
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Mais opções para o comando do ataque
A convocação de Goodwin ocorre em meio à falta de opções para o comando do ataque, embora Wiegman também tenha chamado Aggie Beever-Jones de volta após sua ausência na última lista. A jogadora do Chelsea estava se recuperando de uma lesão naquela ocasião, mas atuou mais nas últimas semanas e encerrou um jejum de 13 meses sem marcar na Superliga Feminina ao fazer um gol contra o Charlton no início do mês.
Poppy Pattinson também volta a ser convocada pela primeira vez desde março. Niamh Charles está ausente após perder os dois últimos jogos do Manchester City, enquanto Grace Clinton e Ella Toone integram o elenco depois de ficarem fora da lista inicial no mês passado, embora ambas tenham sido chamadas posteriormente em meio a lesões. As duas retornam enquanto Lucia Kendall, indisponível para o Aston Villa no fim de semana, fica fora das opções para o meio-campo.
O setor também conta novamente com Erica Parkinson e Lexi Potter, duas jovens promessas que estrearam no confronto de ida e volta com a Grécia durante a última data internacional.
Lauren James é outra ausência importante, após sofrer uma lesão na parte posterior da coxa no início do mês.
Confira a lista completa de convocadas da Inglaterra
Goleiras: Katie Cox (Nottingham Forest, emprestada pelo Chelsea), Hannah Hampton (Chelsea), Khiara Keating (Liverpool)
Defensoras: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Grace Fisk (Liverpool), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Poppy Pattinson (London City Lionesses), Leah Williamson (Arsenal)
Meio-campistas: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Grace Clinton (Manchester City), Erica Meg Parkinson (North Carolina Courage), Lexi Potter (Chelsea), Georgia Stanway (Arsenal), Ella Toone (Manchester United), Keira Walsh (Chelsea)
Atacantes: Aggie Beever-Jones (Chelsea), Freya Godfrey (London City Lionesses), Isobel Goodwin (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Beth Mead (Manchester City), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
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Inglaterra enfrenta a Ucrânia por vaga na Copa do Mundo
Depois de não conquistar a única vaga direta em um grupo difícil com a Espanha e terminar em segundo lugar, a Inglaterra precisou disputar a repescagem das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. A seleção inglesa passou com facilidade pela primeira fase, vencendo a Grécia por um convincente placar agregado de 8 a 1 no confronto de ida e volta. Agora, o resultado do duelo com a Ucrânia determinará se a Inglaterra estará ou não no Brasil para a Copa do Mundo do ano que vem.
A Inglaterra será favorita não apenas por ser bicampeã europeia e ocupar o quarto lugar no ranking da Fifa, enquanto a Ucrânia está em 32º e nunca disputou uma Copa do Mundo Feminina, mas também por ter vencido a próxima adversária duas vezes na fase de grupos das Eliminatórias neste ano: por 6 a 1 em março e por 3 a 0 em junho.
O jogo de ida, com mando da Ucrânia, será disputado na Espanha em 1º de dezembro, em meio ao conflito em curso no país. A Inglaterra receberá a partida de volta em Wembley no dia 5 de dezembro.
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