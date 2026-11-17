A convocação de Goodwin ocorre em meio à falta de opções para o comando do ataque, embora Wiegman também tenha chamado Aggie Beever-Jones de volta após sua ausência na última lista. A jogadora do Chelsea estava se recuperando de uma lesão naquela ocasião, mas atuou mais nas últimas semanas e encerrou um jejum de 13 meses sem marcar na Superliga Feminina ao fazer um gol contra o Charlton no início do mês.

Poppy Pattinson também volta a ser convocada pela primeira vez desde março. Niamh Charles está ausente após perder os dois últimos jogos do Manchester City, enquanto Grace Clinton e Ella Toone integram o elenco depois de ficarem fora da lista inicial no mês passado , embora ambas tenham sido chamadas posteriormente em meio a lesões. As duas retornam enquanto Lucia Kendall, indisponível para o Aston Villa no fim de semana, fica fora das opções para o meio-campo.

O setor também conta novamente com Erica Parkinson e Lexi Potter , duas jovens promessas que estrearam no confronto de ida e volta com a Grécia durante a última data internacional.

Lauren James é outra ausência importante, após sofrer uma lesão na parte posterior da coxa no início do mês.