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Lucy Bronze e o Chelsea “não dão desculpas” pela fraca defesa do título da WSL, enquanto a lenda das Lionesses mira mais um troféu
Desilusão na Europa e preocupações médicas
A decepção de ser eliminada da Liga dos Campeões Feminina costuma deixar uma sombra persistente, mas Lucy já está de olho na próxima missão. Com a disputa pelo título da Superliga Feminina se revelando uma batalha difícil, o foco mudou drasticamente para o sucesso na copa nacional, a fim de salvar a temporada.
Bronze, uma vencedora inveterada que chegou ao Chelsea com um histórico de conquistas, está convencida de que o elenco ainda tem muito pelo que lutar. “Temos um jogo da FA Cup na segunda-feira, somos as atuais campeãs”, disse Bronze. “Queremos chegar a Wembley, queremos chegar à final. Queremos conquistar mais um troféu nesta temporada.”
- AFP
Sem desculpas, apesar da onda de lesões
A equipe de Sonia Bompastor tem sido prejudicada por problemas físicos nesta temporada, perdendo jogadoras importantes em momentos decisivos. No entanto, Bronze se recusa a usar a sala de tratamento como desculpa para o desempenho, ressaltando que o elenco do Kingsmeadow continua entre os melhores do futebol mundial.
Ao abordar as dificuldades físicas, Bronze afirmou: “Tem sido difícil, mas essa é a natureza do jogo. Tínhamos mais jogadoras em forma no ano passado e conquistamos a Tríplice Coroa (nacional), mas nesta temporada estamos sem algumas jogadoras e simplesmente seguimos em frente. Sempre colocamos nosso melhor time em campo, composto por jogadoras da seleção nacional, então não estamos dando desculpas pela falta de jogadoras e por não termos gente disponível”.
A consistência é fundamental nesta disputa acirrada da WSL
A trajetória da temporada do Chelsea tem sido marcada por altos e baixos, um contraste gritante com o domínio implacável observado nos anos anteriores sob o comando de Emma Hayes. Bronze acredita que o elenco precisa redescobrir sua força mental para garantir uma classificação entre os três primeiros e assegurar o retorno da Liga dos Campeões ao oeste de Londres no próximo ano.
Ela explicou a filosofia necessária para enfrentar os últimos meses: “Falamos sobre as diferentes fases da temporada. Só porque você começa bem, não significa que vai terminar bem, e vice-versa. É preciso ser consistente ao longo de toda a temporada. Tentamos ao máximo fazer isso; passamos por momentos difíceis nas últimas semanas, mas saímos dessa situação sem nos sairmos mal em termos de desempenho e mantendo a união como equipe.”
- AFP
O foco está na vitória contra o Tottenham
O desafio imediato para os Blues é o confronto nas quartas de final da FA Cup contra o rival londrino Tottenham. Com a final em Wembley servindo de grande incentivo, o que está em jogo não poderia ser maior para um grupo de jogadores acostumados a visitas regulares ao estádio nacional.
Bronze concluiu destacando as várias frentes nas quais o Chelsea ainda está lutando: “Precisamos nos sair bem no campeonato também, porque precisamos nos classificar para a Liga dos Campeões no ano que vem. A disputa está muito acirrada e tem sido uma campanha difícil, mas ainda temos muito em que nos concentrar e muito pelo que lutar.”