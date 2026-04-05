Lucy Bronze e o Chelsea “não dão desculpas” pela fraca defesa do título da WSL, enquanto a lenda das Lionesses mira mais um troféu

A decepção de ser eliminada da Liga dos Campeões Feminina costuma deixar uma sombra persistente, mas Lucy já está de olho na próxima missão. Com a disputa pelo título da Superliga Feminina se revelando uma batalha difícil, o foco mudou drasticamente para o sucesso na copa nacional, a fim de salvar a temporada.

Bronze, uma vencedora inveterada que chegou ao Chelsea com um histórico de conquistas, está convencida de que o elenco ainda tem muito pelo que lutar. “Temos um jogo da FA Cup na segunda-feira, somos as atuais campeãs”, disse Bronze. “Queremos chegar a Wembley, queremos chegar à final. Queremos conquistar mais um troféu nesta temporada.”



