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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Lucy Bronze, a heroína das Lionesses, lança o desafio do Chelsea na Liga dos Campeões na tentativa de repetir a “história” da equipe masculina dos Blues

Chelsea FC Women
L. Bronze
Chelsea FC Women x Arsenal Women
Arsenal Women
Liga dos Campeões Feminino
Futebol feminino

A jogadora da seleção inglesa Lucy Bronze está determinada a ajudar o Chelsea a conquistar finalmente a Europa e igualar o sucesso histórico da equipe masculina. A vencedora inveterada espera que sua vasta experiência possa guiar as Blues à glória na Liga dos Campeões Feminina, embora elas enfrentem primeiro a difícil tarefa de reverter uma desvantagem de dois gols contra o Arsenal e manter vivos seus sonhos de levantar o tão almejado troféu.

  • Em busca do sonho europeu tão difícil de alcançar

    Em entrevista à UEFA, Bronze expressou seu desejo de ajudar o Chelsea a conquistar o único título importante que falta em seu palmarés. Embora o clube tenha dominado o cenário nacional, o sucesso europeu continua sendo o objetivo final.

    “É o único troféu que ainda escapou ao clube; chegar à final, estar tão perto nas semifinais e derrotar grandes times na Liga dos Campeões, mas sem conseguir cruzar a linha de chegada”, disse a jogadora de 34 anos.

    Ela espera elevar a equipe feminina ao status lendário de seus colegas masculinos, acrescentando: “A Liga dos Campeões também desempenha um papel enorme na história da equipe masculina, então seria ótimo finalmente conquistá-la.”

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  • Arsenal v Chelsea - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    Virar o placar contra o Arsenal

    Para realizar esse sonho, o Chelsea tem uma montanha a escalar. O time precisa reverter a desvantagem de 3 a 1 sofrida na primeira partida contra o Arsenal quando os clubes londrinos se enfrentarem novamente na quarta-feira, a fim de avançar para a quarta semifinal consecutiva. No entanto, a zagueira continua confiante, tendo ajudado sua equipe a virar o jogo em circunstâncias semelhantes contra o Manchester City na temporada passada. Seu currículo europeu é inigualável; tendo estreado na competição com o Everton em 2010, ela se tornou a primeira zagueira a ser eleita Jogadora do Ano da UEFA na temporada 2018-19 e conquistou três títulos consecutivos com o Lyon.

  • A experiência e o poder da crença

    Depois de sofrer uma derrota por 8 a 2 no placar agregado para o Barcelona nas semifinais da última temporada, o Chelsea reforçou seu elenco com jogadoras de comprovada capacidade de vencer. “Com base na Liga dos Campeões da última temporada, aprendemos muito e amadurecemos bastante. O grupo como um todo é relativamente jovem, mas acho que a chegada de mim, da Keira Walsh e da Ellie Carpenter — jogadoras que tiveram sucesso na Liga dos Campeões não apenas uma, mas várias vezes — contribui para a experiência”, disse ela.

    Além disso, a veterana acredita que a força psicológica é fundamental: “Nem sempre é o time que tem o melhor desempenho ao longo da temporada que chega ao topo... trata-se apenas de nos mantermos unidas e acreditarmos que somos capazes.”

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    Inspirando-se nas lendas do passado

    A sede de glória continental da lateral-direita foi forjada ao ver figuras icônicas dominarem o esporte. “É uma competição que acompanhei de longe por muitos anos e vi tantas superestrelas levantarem o troféu; lembro-me de Wendie Renard, alguém com quem joguei, mas vê-la levantar o troféu tantas vezes foi simplesmente inspirador para mim”, disse ela.

    Tendo mudado de país duas vezes especificamente para vencer este torneio, sua conexão com ele é profunda. “Acho que é a competição que mais guardo no coração, sempre foi assim, e em todos os times para os quais vou, percebo que a Liga dos Campeões é sempre a única coisa que permanece igual, independentemente do time pelo qual eu tenha jogado na Europa.”

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