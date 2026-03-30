Lucy Bronze, a heroína das Lionesses, lança o desafio do Chelsea na Liga dos Campeões na tentativa de repetir a “história” da equipe masculina dos Blues

Em entrevista à UEFA, Bronze expressou seu desejo de ajudar o Chelsea a conquistar o único título importante que falta em seu palmarés. Embora o clube tenha dominado o cenário nacional, o sucesso europeu continua sendo o objetivo final.

“É o único troféu que ainda escapou ao clube; chegar à final, estar tão perto nas semifinais e derrotar grandes times na Liga dos Campeões, mas sem conseguir cruzar a linha de chegada”, disse a jogadora de 34 anos.

Ela espera elevar a equipe feminina ao status lendário de seus colegas masculinos, acrescentando: “A Liga dos Campeões também desempenha um papel enorme na história da equipe masculina, então seria ótimo finalmente conquistá-la.”