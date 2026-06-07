Lucro gigantesco com transferências devido à saída de jogadores? O Eintracht Frankfurt pode receber 200 milhões de euros

Theate, que apesar de todas as suas qualidades passou por uma temporada infeliz em Frankfurt, teria despertado o interesse do AFC Bournemouth e do Nottingham Forest, além de ter dado sinais de que estaria disposto a se despedir do clube. A partir de uma oferta na faixa de 15 a 20 milhões de euros, o Eintracht estaria totalmente aberto a negociações.

De acordo com o jornal Bild, os dirigentes do SGE esperam obter uma quantia ainda maior pela venda de Larsson. A venda do sueco deve render de 35 a 40 milhões de euros aos cofres do clube. O problema: Larsson também sofreu uma queda de rendimento após uma excelente pré-temporada, o que acabou por lhe custar a vaga na Copa do Mundo. Graham Potter não o convocou para a fase final nos EUA, Canadá e México.

“Ele recebeu uma ligação informando que não faria parte da seleção e Hugo está completamente arrasado. Ele esteve presente o tempo todo, mas agora não vai participar”, citou o portal sueco Fotbollskanalen, citando uma fonte interna. Larsson, portanto, não terá a chance de se promover de forma duradoura no grande palco da Copa do Mundo. No passado, ele foi associado a clubes ingleses e também ao Atlético de Madrid.