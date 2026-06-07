Segundo o jornal *Bild*, Arthur Theate, Hugo Larsson e Jean-Matteo Bahoya estão prestes a se transferir para a Premier League e podem render até 100 milhões de euros ao SGE. Esse montante será então investido na reestruturação planejada sob o comando do novo técnico Adi Hütter. “Haverá mudanças no elenco”, já havia anunciado o porta-voz da diretoria, Axel Hellmann.
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Lucro gigantesco com transferências devido à saída de jogadores? O Eintracht Frankfurt pode receber 200 milhões de euros
Theate, que apesar de todas as suas qualidades passou por uma temporada infeliz em Frankfurt, teria despertado o interesse do AFC Bournemouth e do Nottingham Forest, além de ter dado sinais de que estaria disposto a se despedir do clube. A partir de uma oferta na faixa de 15 a 20 milhões de euros, o Eintracht estaria totalmente aberto a negociações.
De acordo com o jornal Bild, os dirigentes do SGE esperam obter uma quantia ainda maior pela venda de Larsson. A venda do sueco deve render de 35 a 40 milhões de euros aos cofres do clube. O problema: Larsson também sofreu uma queda de rendimento após uma excelente pré-temporada, o que acabou por lhe custar a vaga na Copa do Mundo. Graham Potter não o convocou para a fase final nos EUA, Canadá e México.
“Ele recebeu uma ligação informando que não faria parte da seleção e Hugo está completamente arrasado. Ele esteve presente o tempo todo, mas agora não vai participar”, citou o portal sueco Fotbollskanalen, citando uma fonte interna. Larsson, portanto, não terá a chance de se promover de forma duradoura no grande palco da Copa do Mundo. No passado, ele foi associado a clubes ingleses e também ao Atlético de Madrid.
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O FC Bayern está de olho na jovem promessa do Eintracht, Nathaniel Brown
Entretanto, parece que há um jogador ainda mais promissor no Bahoya, pelo qual o Tottenham Hotspur demonstra grande interesse. Segundo informações, o jovem atacante de 21 anos também poderia ser negociado por 40 milhões de euros, caso os Spurs decidam avançar seriamente na contratação do francês. Bahoya teve um excelente início de temporada, mas, assim como toda a equipe, foi perdendo o ritmo. Após uma breve recuperação em fevereiro e março (um gol, três assistências), ele ficou fora de ação durante todo o mês de abril.
Além dos três jogadores mencionados como candidatos à venda, também se aproxima a saída de Nathaniel Brown. O jogador da seleção alemã já teria chegado a um acordo com o FC Bayern sobre a transferência, e as negociações entre os clubes já estão em andamento. O Eintracht exige 60 milhões de euros, enquanto o campeão recordista teria imaginado 50 milhões de euros como valor base. De acordo com a Sky, o SGE não quer, no entanto, colocar grandes obstáculos no caminho de Brown.
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Eintracht Frankfurt: Can Uzun também está de saída?
Can Uzun também despertou o interesse de grandes clubes e pode deixar o Eintracht já no próximo verão, após apenas dois anos e uma excelente temporada, na qual foi um dos poucos destaques, com dez gols e seis assistências. O jogador de 20 anos teria interesse tanto na Inglaterra quanto na Itália. Entre outros, o AC Milan e o SSC Napoli são considerados os mais interessados.
No entanto, uma primeira oferta deve chegar em breve da Turquia. Conforme relata o jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, o Galatasaray pretende apresentar uma oferta de 40 milhões de euros ao Eintracht Frankfurt. Isso, porém, provavelmente arrancará apenas um sorriso cansado do diretor esportivo Markus Krösche. Conforme informa a Sky, o Eintracht exige pelo menos 60 milhões, tendo em vista o contrato de Uzun, válido até 2029.
Ainda mais porque o habilidoso meio-campista ofensivo vai se destacar mais uma vez na Copa do Mundo. O jogador de 20 anos foi convocado para a seleção turca e já chamou a atenção ao marcar um gol e dar uma assistência na vitória por 4 a 0 sobre a Macedônia do Norte em um amistoso.