O atacante francês, que chegou cercado de grandes expectativas durante a janela de transferências de verão, enfim abriu sua conta, exibindo os atributos físicos que fizeram dele um alvo prioritário do clube. Apesar do caráter contundente do placar, Spalletti se apressou em apontar áreas nas quais sua equipe ainda pode obter ganhos marginais, especificamente em relação ao desempenho de Kolo Muani. O treinador acredita que ainda há um nível que ele não alcançou em termos de confronto físico.

"Ele tem a facilidade com que corre e essa força, obviamente ter espaço assim destaca suas características, mas ele precisa se impor mais nos duelos, porque nessas situações precisa colocar mais empenho nisso, porque é forte e saudável; ontem à noite ele estava sozinho em retiro de treinamento. Ele se importa muito e sofre se não consegue dar mais. Então dizemos parabéns a ele", disse Spalletii à Sky Sports Italia.