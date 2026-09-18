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Luciano Spalletti faz avaliação mista de Randal Kolo Muani após estrela francesa finalmente abrir sua conta pela Juventus na goleada por 5 a 0 sobre o NEC na Liga Europa
Spalletti exige mais de Kolo Muani
O atacante francês, que chegou cercado de grandes expectativas durante a janela de transferências de verão, enfim abriu sua conta, exibindo os atributos físicos que fizeram dele um alvo prioritário do clube. Apesar do caráter contundente do placar, Spalletti se apressou em apontar áreas nas quais sua equipe ainda pode obter ganhos marginais, especificamente em relação ao desempenho de Kolo Muani. O treinador acredita que ainda há um nível que ele não alcançou em termos de confronto físico.
"Ele tem a facilidade com que corre e essa força, obviamente ter espaço assim destaca suas características, mas ele precisa se impor mais nos duelos, porque nessas situações precisa colocar mais empenho nisso, porque é forte e saudável; ontem à noite ele estava sozinho em retiro de treinamento. Ele se importa muito e sofre se não consegue dar mais. Então dizemos parabéns a ele", disse Spalletii à Sky Sports Italia.
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Reagindo após o tropeço contra o Sassuolo
A vitória serviu como o antídoto perfeito para um recente tropeço decepcionante no cenário doméstico contra o Sassuolo, provando que o elenco tem a força mental necessária para se recuperar no palco europeu. Spalletti destacou que seus jogadores transformaram a incerteza da derrota em tomada de decisão clínica em campo, executando um plano tático que deixou seus adversários holandeses sem respostas durante os noventa minutos no Allianz Stadium.
"Estou extremamente satisfeito porque os rapazes entraram em campo com a cabeça limpa, transformaram as dúvidas que surgem após derrotas nas decisões certas e escolheram bem", explicou. "Os gols também foram impressionantes, e eles conseguiram capitalizar seu próprio estilo e filosofia, usando as ações dos adversários a seu favor. Eles usaram a saída de bola desde trás para atrair a oposição e depois atacar o espaço."
Respeito pela postura ofensiva do NEC
Apesar do placar elástico, Spalletti fez questão de destacar rapidamente que o resultado foi fruto de concentração constante, e não de falta de qualidade do adversário. A equipe da Eredivisie chegou a Turim com a reputação de praticar um futebol de alta intensidade, e o técnico da Juventus foi categórico ao dizer que seu time não podia se dar ao luxo de ter um único momento de complacência. Ao manter a disciplina tática, a Juventus conseguiu neutralizar a ameaça representada pelo estilo expansivo do NEC, que, na visão de Spalletti, causará problemas significativos para outras equipes da competição à medida que a fase de grupos avança.
"Nesta noite, mantivemos o foco até o fim, o ritmo deles foi forte e eles poderiam se tornar perigosos", afirmou Spalletti. "É fácil falar agora depois de um 5 a 0, mas contra o Bodo Glimt eles tiveram um grande heat, embora tenham perdido. O NEC vai criar problemas para várias equipes por causa da sua maneira de jogar", observou.
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Uma noite de estreias e recuperação dos veteranos
Além de Kolo Muani, a partida teve várias outras histórias positivas para a Juventus. Nico Gonzalez deu sequência à sua boa fase ao abrir o placar, enquanto Nick Woltemade também marcou seu primeiro gol pelo clube. Talvez o aspecto de maior peso emocional tenha sido a presença de Perr Schuurs, que voltou a atuar em alto nível após um longo período afastado por lesão. O desempenho coletivo sugere que Spalletti está conseguindo construir profundidade e confiança em um elenco que parecia momentaneamente abalado há apenas alguns dias, estabelecendo um padrão elevado para os próximos compromissos.
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