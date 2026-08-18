Luciano Spalletti explica por que a Juventus mirou Alisson Becker e Emiliano Martinez antes de contratar Guglielmo Vicario

O ex-goleiro do Tottenham Hotspur se juntou ao gigante de Turim por um empréstimo inicial de uma temporada, com opção de compra por uma taxa relatada de € 8 milhões, mais € 2 milhões em bônus relacionados a desempenho, mas ele não era o único grande nome na lista de opções. Spalletti foi sincero quando questionado sobre por queo clube havia explorado investidas por Becker, do Liverpool, e Martinez, do Villa antes de optar pelo internacional italiano. O treinador sugeriu que o perfil dessas estrelas consagradas da Premier League foi inicialmente visto como uma forma de injetar liderança imediata no elenco.

"Havia algumas avaliações a serem feitas, mas, no geral, não tínhamos dúvidas sobre Vicario. Provavelmente pensamos que, ao ter um goleiro experiente como Alisson, Martinez e assim por diante, porque esses eram os nomes que procurávamos, ainda teríamos algo a mais em termos de experiência, mas Vicario também conquistou competições, teve experiência no exterior em um clube muito importante, então estamos nesse nível", explicou Spalletti.