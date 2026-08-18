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Luciano Spalletti explica por que a Juventus mirou Alisson Becker e Emiliano Martinez antes de contratar Guglielmo Vicario
Spalletti revela alvos ambiciosos para o gol
O ex-goleiro do Tottenham Hotspur se juntou ao gigante de Turim por um empréstimo inicial de uma temporada, com opção de compra por uma taxa relatada de € 8 milhões, mais € 2 milhões em bônus relacionados a desempenho, mas ele não era o único grande nome na lista de opções. Spalletti foi sincero quando questionado sobre por queo clube havia explorado investidas por Becker, do Liverpool, e Martinez, do Villa antes de optar pelo internacional italiano. O treinador sugeriu que o perfil dessas estrelas consagradas da Premier League foi inicialmente visto como uma forma de injetar liderança imediata no elenco.
"Havia algumas avaliações a serem feitas, mas, no geral, não tínhamos dúvidas sobre Vicario. Provavelmente pensamos que, ao ter um goleiro experiente como Alisson, Martinez e assim por diante, porque esses eram os nomes que procurávamos, ainda teríamos algo a mais em termos de experiência, mas Vicario também conquistou competições, teve experiência no exterior em um clube muito importante, então estamos nesse nível", explicou Spalletti.
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As qualidades de Guglielmo Vicario
Apesar das ligações de alto nível com Alisson e Martinez, Spalletti foi rápido em elogiar o profissionalismo e a força mental que Vicario leva ao Allianz Stadium. O treinador acredita ter garantido um jogador cuja dedicação ao ofício é incomparável, destacando uma maturidade que o diferencia de muitos de seus pares.
"Vicario é um jogador maduro, inteligente e profissional. Ele tem pedigree, é um daqueles jogadores que pensam no esporte até quando vão para casa no tempo livre", continuou Spalletti. "Há outros que levam a profissão de forma mais leve, mas Vicario é um daqueles de que eu gosto, que são comprometidos. Ele teve o processo de crescimento certo. Não sei por quê, mas no último ano ele provavelmente foi privado de algo que fez com que não pudesse render, mas continua sendo um grande goleiro."
Acrescentando garra sul-americana com Jhon Lucumi
Além da meta, a Juventus também se movimentou para reforçar suas opções defensivas com a contratação de Jhon Lucumi, do Bologna. O zagueiro colombiano, que impressionou durante sua passagem pelo Stadio Renato Dall'Ara, deve acrescentar uma presença física que Spalletti sentiu faltar ao elenco na temporada passada. O treinador observou que Lucumi possui um temperamento específico comum aos defensores sul-americanos, algo que ele acredita ser vital para as exigências de uma campanha nacional e europeia.
"Lucumi tem essa vontade, essa força física de que realmente precisamos", disse Spalletti. "É algo muito sul-americano, eles chamam de garra, quando a personalidade se impõe no jogo."
- AFP
Reforços para o ataque e criatividade no meio-campo
A reformulação de verão também contou com as chegadas de Randal Kolo Muani e do jovem Kerim Alajbegovic, sobre os quais Spalletti falou com muitos elogios. O treinador revelou que sua admiração por Kolo Muani remonta ao período em que comandava o Napoli, quando viu de perto a qualidade do francês no cenário europeu.
“Eu enfrentei Kolo Muani na Champions League quando estava no Napoli e apreciei suas características, chegando até a monitorá-lo por um tempo”, revelou o treinador. “Ele é um atacante completo, ataca o espaço, trabalha com a equipe, é rápido, tem técnica, um pouco de tudo. Quanto a Alajbegovic, ele tem criatividade e qualidade, sobra classe, é muito bom de ver jogar. Vamos ter que ver se ele consegue ser efetivo em suas atuações, porque tem um pé fantástico e pode atuar em algumas funções diferentes, não apenas em uma específica."
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