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Yosua Arya
Traduzido por

Luciano Spalletti elogia Kamil Grabara, o "jogador a mais", enquanto a Juventus atropela o NEC Nijmegen na Liga Europa

L. Spalletti
K. Grabara
Juventus
Liga Europa
Juventus x NEC Nijmegen
NEC Nijmegen

Luciano Spalletti ficou muito satisfeito depois que sua equipe garantiu uma dominante vitória por 5 a 0 na Liga Europa contra o NEC Nijmegen no Allianz Stadium. O técnico italiano rasgou elogios ao goleiro estreante Kamil Grabara por sua tranquilidade e destacou as mudanças táticas bem-sucedidas feitas devido a um elenco desfalcado.

  • Uma atuação europeia dominante

    Spalletti deixou o Allianz Stadium completamente satisfeito após comandar uma contundente vitória por 5 a 0 sobre o Nijmegen na Liga Europa. O técnico italiano ficou entusiasmado com a postura implacável da atuação, enquanto seus jogadores desmontavam os adversários holandeses.

    O resultado marca um início perfeito na competição europeia, com destaque para a grande atuação do goleiro estreante Grabara. O arqueiro saiu sem sofrer gols em sua primeira partida, ganhando instantaneamente a confiança do treinador e dos companheiros de equipe.

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    Grabara se destaca em sua estreia

    Spalletti foi rápido em destacar seu novo goleiro com elogios especiais após o apito final. Em entrevista à Sky Sport Italia, ele ressaltou as qualidades modernas de Grabara para fazer defesas e a capacidade de distribuir a bola sob pressão.

    "Deixe-me parabenizar Grabara, que mostrou calma e capacidade de jogar com os pés", explicou Spalletti. "Nesses jogos, os goleiros se tornam o homem extra, e se você consegue encontrar um homem livre dentro de campo dessa forma, os espaços se abrem para você."

  • Adaptando-se a um elenco desfalcado

    Apesar do placar elástico, Spalletti admitiu que alterar a formação da equipe foi um risco necessário. Com o elenco atualmente desfalcado, o técnico foi obrigado a adaptar sua abordagem tática para garantir o resultado.

    "Pelo que mostramos, poderíamos ter sido mais compactos e, naturalmente, deixado menos espaço às costas da linha defensiva", observou. "Diante de como tudo aconteceu, a escolha de mudar alguma coisa foi a certa. Agora temos tão poucos jogadores que precisamos nos adaptar."

    Ele também elogiou a tomada de decisão geral de seus jogadores e acrescentou: "Eles entraram em campo com a cabeça no lugar, transformaram dúvidas em decisões e decidiram bem. Conseguiram tirar o máximo do desejo de fazer alguma coisa."

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  • Juventus v N.E.C. Nijmegen - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Aproveitando o embalo europeu

    Após este triunfo enfático por 5 a 0, a Juventus agora precisa se recuperar e se preparar para seus próximos compromissos no cenário nacional. O técnico espera que essa flexibilidade tática e esse poder de decisão se mantenham no fim de semana. Com opções limitadas à disposição, Spalletti continuará a depender bastante de nomes em ascensão, como Grabara, para assumirem mais responsabilidade.

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