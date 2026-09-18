AFP
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Luciano Spalletti elogia Kamil Grabara, o "jogador a mais", enquanto a Juventus atropela o NEC Nijmegen na Liga Europa
Uma atuação europeia dominante
Spalletti deixou o Allianz Stadium completamente satisfeito após comandar uma contundente vitória por 5 a 0 sobre o Nijmegen na Liga Europa. O técnico italiano ficou entusiasmado com a postura implacável da atuação, enquanto seus jogadores desmontavam os adversários holandeses.
O resultado marca um início perfeito na competição europeia, com destaque para a grande atuação do goleiro estreante Grabara. O arqueiro saiu sem sofrer gols em sua primeira partida, ganhando instantaneamente a confiança do treinador e dos companheiros de equipe.
- Getty Images Sport
Grabara se destaca em sua estreia
Spalletti foi rápido em destacar seu novo goleiro com elogios especiais após o apito final. Em entrevista à Sky Sport Italia, ele ressaltou as qualidades modernas de Grabara para fazer defesas e a capacidade de distribuir a bola sob pressão.
"Deixe-me parabenizar Grabara, que mostrou calma e capacidade de jogar com os pés", explicou Spalletti. "Nesses jogos, os goleiros se tornam o homem extra, e se você consegue encontrar um homem livre dentro de campo dessa forma, os espaços se abrem para você."
Adaptando-se a um elenco desfalcado
Apesar do placar elástico, Spalletti admitiu que alterar a formação da equipe foi um risco necessário. Com o elenco atualmente desfalcado, o técnico foi obrigado a adaptar sua abordagem tática para garantir o resultado.
"Pelo que mostramos, poderíamos ter sido mais compactos e, naturalmente, deixado menos espaço às costas da linha defensiva", observou. "Diante de como tudo aconteceu, a escolha de mudar alguma coisa foi a certa. Agora temos tão poucos jogadores que precisamos nos adaptar."
Ele também elogiou a tomada de decisão geral de seus jogadores e acrescentou: "Eles entraram em campo com a cabeça no lugar, transformaram dúvidas em decisões e decidiram bem. Conseguiram tirar o máximo do desejo de fazer alguma coisa."
- Getty Images Sport
Aproveitando o embalo europeu
Após este triunfo enfático por 5 a 0, a Juventus agora precisa se recuperar e se preparar para seus próximos compromissos no cenário nacional. O técnico espera que essa flexibilidade tática e esse poder de decisão se mantenham no fim de semana. Com opções limitadas à disposição, Spalletti continuará a depender bastante de nomes em ascensão, como Grabara, para assumirem mais responsabilidade.
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