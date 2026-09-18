Apesar do placar elástico, Spalletti admitiu que alterar a formação da equipe foi um risco necessário. Com o elenco atualmente desfalcado, o técnico foi obrigado a adaptar sua abordagem tática para garantir o resultado.

"Pelo que mostramos, poderíamos ter sido mais compactos e, naturalmente, deixado menos espaço às costas da linha defensiva", observou. "Diante de como tudo aconteceu, a escolha de mudar alguma coisa foi a certa. Agora temos tão poucos jogadores que precisamos nos adaptar."

Ele também elogiou a tomada de decisão geral de seus jogadores e acrescentou: "Eles entraram em campo com a cabeça no lugar, transformaram dúvidas em decisões e decidiram bem. Conseguiram tirar o máximo do desejo de fazer alguma coisa."