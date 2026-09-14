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Luciano Spalletti defende a tática da Juventus após desejo de vencer sair pela culatra em eletrizante jogo de cinco gols contra o Sassuolo
Spalletti defende abordagem agressiva
Spalletti se recusou a criticar seus jogadores após a caótica derrota por 3 a 2 para o Sassuolo e, em vez disso, optou por elogiar a ambição que acabou levando à queda da equipe. A Juventus se viu em uma batalha de altos e baixos no Mapei Stadium, onde uma pressão final em busca da vitória a deixou vulnerável a um contra-ataque letal. A derrota foi particularmente dolorosa, já que veio por meio de um gol de Adzic, jogador que atualmente pertence à Juventus, e que deu o golpe final no último lance da partida.
O técnico admitiu que os dois gols sofridos no fim foram resultado da perda de equilíbrio na tentativa desesperada de garantir a vitória. "Os dois gols sofridos aconteceram porque perdemos o equilíbrio, mas isso dependeu do fato de que tínhamos o desejo de virar um jogo que havia se tornado complicado e que teríamos merecido virar", explicou o técnico. "Depois, é verdade que a Juve não pode deixar o campo aberto como fez, mas fez isso para ganhar o jogo e a possibilidade estava ali. A opção mais fácil teria sido manter o equilíbrio e evitar a derrota; tentar vencer, como fizemos, é o caminho mais difícil, mas é uma abordagem que eu aprecio. Não conseguimos concluir a jogada e acabamos perdendo uma partida dolorosa, que tem um custo alto."
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Quedas de rendimento no fim e fragilidades defensivas
O treinador apontou momentos específicos de fragilidade defensiva que permitiram ao Sassuolo crescer. Ele admitiu que a falha na linha de impedimento no gol de abertura de Sebastiano Esposito foi um sinal de um problema mais profundo, reconhecendo que a linha defensiva estava posicionada muito alta sem pressão suficiente sobre a bola. O golpe final, desferido por Adzic no último lance da partida, serviu como um duro lembrete dos riscos associados ao ataque total.
"Os rapazes tentaram fazer o que eu pedi. No intervalo, eu não estava feliz com a forma como estávamos jogando, muitos cruzamentos estavam indo para a área sem uma finalização letal. Tivemos chutes, mas isso não foi suficiente para mim", observou Spalletti.
"No segundo tempo, eles aumentaram o ritmo, o que foi bom de ver. Naturalmente, é preciso calma e equilíbrio, áreas em que certamente precisávamos ser melhores, porque, literalmente no fim, toda a defesa foi pega desprevenida. Com trinta segundos restantes, aquela cobrança de falta tinha que ir direto para a área; em vez disso, tocamos curto e perdemos a posse de bola."
Brilho de Zhegrova não é suficiente para salvar a Juventus
A noite não foi totalmente sem pontos positivos para a Juventus, já que Edon Zhegrova mostrou por que é considerado um dos pontas mais perigosos da divisão. O atacante encerrou um longo jejum de gols com uma grande dobradinha, primeiro cortando para dentro para finalizar das 11 jardas e, depois, acertando um chute rasteiro forte por uma área lotada para empatar o placar em 2 a 2.
Spalletti foi rápido em destacar a ameaça única de Zhegrova, mesmo reconhecendo as concessões defensivas que vêm com um talento tão mercurial. "Ele se torna inalcançável e imprevisível quando cria esses duelos de um contra um em espaços curtos", afirmou o técnico. "Depois, talvez ele perca uma bola fácil e não tenha qualidade para recompor pelo lado. Mas, se você joga de forma ofensiva, ele é um jogador incrível.
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Uma derrota "maldita" e o caminho à frente
Quando o apito final soou, a realidade da situação caiu para o lado da Juventus. O time se lançou todo ao ataque em busca da vitória, apenas para ser punido em um contra-ataque cirúrgico. Spalletti não escondeu sua decepção com a classificação, descrevendo o resultado como uma derrota "maldita", que afeta tanto a tabela quanto a confiança crescente do elenco.
"Perdemos uma maldita partida que nos custou muito em termos de entusiasmo e na tabela do campeonato e em todos os outros níveis, mas pedi a eles que tentassem vencê-la. Talvez tenham exagerado, mas gostei dessa atitude", concluiu Spalletti.
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