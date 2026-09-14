Spalletti se recusou a criticar seus jogadores após a caótica derrota por 3 a 2 para o Sassuolo e, em vez disso, optou por elogiar a ambição que acabou levando à queda da equipe. A Juventus se viu em uma batalha de altos e baixos no Mapei Stadium, onde uma pressão final em busca da vitória a deixou vulnerável a um contra-ataque letal. A derrota foi particularmente dolorosa, já que veio por meio de um gol de Adzic, jogador que atualmente pertence à Juventus, e que deu o golpe final no último lance da partida.

O técnico admitiu que os dois gols sofridos no fim foram resultado da perda de equilíbrio na tentativa desesperada de garantir a vitória. "Os dois gols sofridos aconteceram porque perdemos o equilíbrio, mas isso dependeu do fato de que tínhamos o desejo de virar um jogo que havia se tornado complicado e que teríamos merecido virar", explicou o técnico. "Depois, é verdade que a Juve não pode deixar o campo aberto como fez, mas fez isso para ganhar o jogo e a possibilidade estava ali. A opção mais fácil teria sido manter o equilíbrio e evitar a derrota; tentar vencer, como fizemos, é o caminho mais difícil, mas é uma abordagem que eu aprecio. Não conseguimos concluir a jogada e acabamos perdendo uma partida dolorosa, que tem um custo alto."