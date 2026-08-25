Frustrado pela falta de presença física e de domínio na área, Spalletti agora está pressionando pela contratação do atacante do Atletico Madrid Alexander Sorloth. O artilheiro norueguês marcou de forma consistente 20 ou mais gols em cada uma das últimas três temporadas e se encaixa no perfil de camisa 9 tradicional que o técnico deseja. A Juventus renovou os esforços em Continassa para estruturar um acordo de troca envolvendo o ponta Nico Gonzalez, que está interessado em uma mudança para Madri. Como alternativa, Joshua Zirkzee, do Manchester United, segue como uma opção para o fim da janela, embora o holandês ofereça um perfil criativo bem diferente em comparação com a presença de área de Sorloth.