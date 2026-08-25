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Luciano Spalletti dá veredito brutal sobre Randal Kolo Muani enquanto a Juventus faz investida surpreendente por Alexander Sorloth!
Os problemas com atacantes persistem para Spalletti
De acordo com La Gazzetta dello Sport, a Juventus está mais uma vez vasculhando o mercado de transferências em busca de reforços para o ataque, depois que dúvidas persistentes voltaram a surgir sobre suas opções para o comando do ataque. Apesar de ter conquistado os três pontos contra o Frosinone, o técnico Luciano Spalletti ficou visivelmente frustrado com a enorme quantidade de chances desperdiçadas. A busca contínua da Juventus por uma referência confiável no ataque evidenciou dificuldades do passado, após problemas anteriores com Lois Openda e Jonathan David. Com a janela de transferências se aproximando do fim, resolver a posição de camisa 9 se tornou uma prioridade urgente para a nova diretoria do clube.
- Getty Images Sport
O veredicto direto de Spalletti sobre Kolo Muani
Randal Kolo Muani foi o principal alvo da frustração de Spalletti após a partida, depois de uma atuação desperdiçadora contra o Frosinone que prejudicou seriamente o ímpeto ofensivo da Juventus. O atacante francês, que chegou por uma quantia significativa, não conseguiu aproveitar oportunidades claras durante a vitória apertada. Ao fazer um duro alerta ao atacante, Spalletti não poupou palavras sobre sua fase recente. "Randal também precisa perceber que, se não vem jogando há dois anos, há uma razão para isso", afirmou Spalletti, exigindo um nível mais alto do ex-jogador do Paris Saint-Germain.
De olho em Sorloth e em opções alternativas
Frustrado pela falta de presença física e de domínio na área, Spalletti agora está pressionando pela contratação do atacante do Atletico Madrid Alexander Sorloth. O artilheiro norueguês marcou de forma consistente 20 ou mais gols em cada uma das últimas três temporadas e se encaixa no perfil de camisa 9 tradicional que o técnico deseja. A Juventus renovou os esforços em Continassa para estruturar um acordo de troca envolvendo o ponta Nico Gonzalez, que está interessado em uma mudança para Madri. Como alternativa, Joshua Zirkzee, do Manchester United, segue como uma opção para o fim da janela, embora o holandês ofereça um perfil criativo bem diferente em comparação com a presença de área de Sorloth.
- AFP
Últimos dias da janela de transferências
À medida que o tempo se esgota na janela de verão, a Juventus precisa agir com decisão para fechar seu elenco para os desafios que virão. Garantir um artilheiro comprovado é visto como a peça final do quebra-cabeça para assegurar que a Juventus consiga furar defesas fechadas. Seja conseguindo negociar um acordo por Sorloth ou mudando o foco para Zirkzee, as exigências de Spalletti são claras. Os próximos dias vão determinar se a Juventus conseguirá remodelar com sucesso seu ataque antes que os compromissos oficiais se intensifiquem.
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