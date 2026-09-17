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Luciano Spalletti confirma que astro da seleção dos EUA começará como titular pela Juventus contra o NEC, com meio-campista retornando de lesão
McKennie deve assumir vaga imediata no time titular
Spalletti deu uma grande atualização sobre a seleção de seu elenco para a estreia de quinta-feira na Liga Europa, confirmando que McKennie jogará amanhã, enquanto a Juventus busca se recuperar da decepção no cenário doméstico. O meio-campista americano, que estava afastado ao lado de vários companheiros importantes, completou com sucesso os treinos completos de terça e quarta-feira, comprovando que está pronto para o palco europeu. Spalletti demonstrou senso de urgência para reintegrar o versátil meio-campista, destacando as qualidades táticas e de liderança que o jogador de 28 anos oferece a um meio-campo desfalcado.
"Eles fazem parte das nossas avaliações. Temos que ter cuidado com os jogadores que temos em campo, porque há dois ou três que não vão terminar o jogo. Quero McKennie em campo por muitos motivos diferentes. McKennie vai jogar amanhã, fiquei mal por não dar a vocês nenhuma certeza", revelou Spalletti.
- AFP
Koopmeiners é desafiado a liderar a Juventus
Embora o retorno de McKennie e Andrea Cambiaso represente um enorme reforço, a Juventus ainda lida com uma longa lista de ausências que complica o planejamento tático de Spalletti. A equipe de Turim deve ficar sem nove jogadores do elenco principal no total, incluindo Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli e Arkadiusz Milik. Além disso, Lloyd Kelly está fora por suspensão, e Edon Zhegrova segue inelegível, já que não foi incluído na lista oficial de inscritos do clube na Uefa para a competição. Essa falta de profundidade no elenco colocou responsabilidade extra sobre jogadores como Teun Koopmeiners para manter o alto nível.
Spalletti destacou a importância de seus astros restantes darem um passo à frente, especialmente o internacional holandês Koopmeiners, que será crucial na batalha do meio-campo contra seus compatriotas. "Ele é importante para nós", insistiu Spalletti. "Sempre esperamos que ele jogue no nível que sabemos que é capaz de atingir. Em todo jogo, há decisões individuais e pessoais a serem tomadas."
"Ele tem o dever de nos mostrar as decisões certas. Sabemos que ele tem isso dentro dele, caso contrário não seria um jogador forte e internacional. Estou convencido disso porque ele me mostra grandes coisas, não apenas nos jogos, mas também nos treinamentos. Precisamos dessas coisas de Koopmeiners."
Spalletti descarta pressão crescente em Turim
Apesar da crescente pressão em torno de sua posição e dos rumores que ligam Antonio Conte a um retorno sensacional ao clube, Spalletti segue indiferente ao barulho vindo da mídia italiana. O experiente treinador usou sua entrevista pré-jogo para reforçar seu compromisso com o projeto, insistindo que desenvolveu casca grossa ao longo de décadas à beira do campo. Ele traçou paralelos entre seus desafios profissionais atuais e sua criação, sugerindo que a pressão externa de comandar um time da elite empalidece em comparação com as dificuldades reais que enfrentou durante a juventude na Itália.
"Aprender a aceitar a pressão é um remédio, isso ajuda você a viver direito. Aprendi isso há muito tempo. Mesmo aos 10 anos, eu tinha que ajudar depois da escola quando minha família passava por um período difícil, então imagine o quanto eu ligo para 'pressão'. Eu me importo muito com a minha profissão e a reação negativa após uma derrota realmente não me interessa, porque isso é algo que eu não posso controlar. Eu decido a que dar minha atenção e quando não dar minha atenção e, neste caso, escolhi não focar nisso", disse Spalletti.
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Respeitando o desafio do NEC Nijmegen
A estreia na Liga Europa representa um possível tropeço para a Juventus, que vem de uma campanha em que terminou em sexto lugar na Série A. Spalletti foi rápido em elogiar o técnico do NEC, Peter Schreuder, por sua coragem tática e alertou seu elenco de que não pode se dar ao luxo de ter lapsos mentais contra a equipe da Eredivisie. O treinador italiano apontou especificamente para a capacidade do time holandês de jogar com pontas invertidos e um nível técnico muito alto, o que pode causar problemas se a Juve não implementar as correções defensivas discutidas após a derrota para o Sassuolo.
"Schreuder teve a coragem de impor suas ideias em um país com uma forte identidade futebolística. Ele deixou sua marca ao terminar em terceiro lugar em uma liga de um dos mais altos níveis possíveis. Devemos esperar um plano de jogo ‘personalizado’, com muitas ideias de qualidade. Temos que estar prontos, caso contrário poderemos ser surpreendidos. Eles também têm jogadores fortes como Tadic e atuam com pontas invertidos porque querem convergir em direção ao gol", observou Spalletti.
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