Embora o retorno de McKennie e Andrea Cambiaso represente um enorme reforço, a Juventus ainda lida com uma longa lista de ausências que complica o planejamento tático de Spalletti. A equipe de Turim deve ficar sem nove jogadores do elenco principal no total, incluindo Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Manuel Locatelli e Arkadiusz Milik. Além disso, Lloyd Kelly está fora por suspensão, e Edon Zhegrova segue inelegível, já que não foi incluído na lista oficial de inscritos do clube na Uefa para a competição. Essa falta de profundidade no elenco colocou responsabilidade extra sobre jogadores como Teun Koopmeiners para manter o alto nível.

Spalletti destacou a importância de seus astros restantes darem um passo à frente, especialmente o internacional holandês Koopmeiners, que será crucial na batalha do meio-campo contra seus compatriotas. "Ele é importante para nós", insistiu Spalletti. "Sempre esperamos que ele jogue no nível que sabemos que é capaz de atingir. Em todo jogo, há decisões individuais e pessoais a serem tomadas."

"Ele tem o dever de nos mostrar as decisões certas. Sabemos que ele tem isso dentro dele, caso contrário não seria um jogador forte e internacional. Estou convencido disso porque ele me mostra grandes coisas, não apenas nos jogos, mas também nos treinamentos. Precisamos dessas coisas de Koopmeiners."