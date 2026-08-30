Apesar das ausências, Spalletti tratou de defender a atuação de sua equipe diante das sugestões de que o desempenho ficou abaixo do esperado. O treinador se disse satisfeito com a pressão constante exercida pelo seu time, ainda que o passe final ou a finalização nem sempre tenham sido precisos nos estágios iniciais. Para o ex-técnico do Napoli, a disciplina tática demonstrada por seus jogadores foi o aspecto mais animador da noite.

“Gostei muito do primeiro tempo também. É verdade que não conseguimos criar o espaço para finalizar, com as movimentações ao redor da área, que fomos um pouco caóticos com 20 cruzamentos. Houve uma grande defesa de Guglielmo Vicario, porque ouvi pessoas dizendo que o resultado estava em dúvida e que a Juventus foi decepcionante, mas aquela cabeçada foi a única chance que o Parma teve", explicou Spalletti.

"Fizemos um jogo muito sério, com objetivo e qualidade. Eu ficaria feliz em continuar assim; o problema é que não fomos precisos o suficiente para causar mais problemas."