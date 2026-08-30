AFP
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Luciano Spalletti cobra ação da Juventus no mercado de transferências à medida que crescem os temores de lesão de Khephren Thuram
Pesadelo com lesão de Thuram força intervenção de especialista
O principal motivo por trás da exigência de Spalletti é a piora no estado do joelho de Khephren Thuram. O meio-campista francês teve um início miserável de carreira na Itália, passando a maior parte do verão treinando longe do grupo principal. Agora, há um temor real dentro do clube de que o jogador possa precisar de uma intervenção cirúrgica para resolver uma persistente síndrome patelofemoral que o atormenta desde seus últimos meses na França. A situação chegou a um ponto crítico, levando a uma consulta urgente com um dos profissionais médicos mais respeitados do esporte.
Na tentativa de encontrar clareza, Thuram voará para Lyon no início da próxima semana para se consultar com Bertrand Sonnery Cottet, o especialista que anteriormente operou Gleison Bremer e Federico Gatti. O desfecho dessa visita vai ditar a estratégia da Juventus nas horas finais da janela.
- Getty Images
Crise no meio-campo força Spalletti a se pronunciar
A frustração do técnico decorre de uma combinação de azar no departamento médico e oportunidades perdidas no mercado. A Juventus vinha sendo fortemente ligada a uma investida pelo ex-astro do Milan Franck Kessie, mas o acordo não se concretizou, deixando uma lacuna significativa no planejamento de reforços. A vitória sobre o Parma acabou um pouco ofuscada por uma evolução preocupante envolvendo Andrea Cambiaso, que precisou ser substituído após sofrer uma pancada. Isso se soma a um departamento médico já lotado no Allianz Stadium, com Kenan Yildiz atualmente fora por dois a três meses devido a uma fratura no metatarso, enquanto Weston McKennie também segue ausente.
Falando à DAZN após o apito final, Spalletti não escondeu a realidade da situação e admitiu que o elenco atual não está equipado para suportar a longa temporada pela frente sem mais investimento. “Se a situação de Thuram for confirmada, então precisamos de um jogador para o meio-campo. Nossos diretores tinham organizado uma abordagem lógica e interessante, mas isso acabou, então eles buscarão uma alternativa”, disse Spalletti.
Defendendo a atuação sólida em Turim
Apesar das ausências, Spalletti tratou de defender a atuação de sua equipe diante das sugestões de que o desempenho ficou abaixo do esperado. O treinador se disse satisfeito com a pressão constante exercida pelo seu time, ainda que o passe final ou a finalização nem sempre tenham sido precisos nos estágios iniciais. Para o ex-técnico do Napoli, a disciplina tática demonstrada por seus jogadores foi o aspecto mais animador da noite.
“Gostei muito do primeiro tempo também. É verdade que não conseguimos criar o espaço para finalizar, com as movimentações ao redor da área, que fomos um pouco caóticos com 20 cruzamentos. Houve uma grande defesa de Guglielmo Vicario, porque ouvi pessoas dizendo que o resultado estava em dúvida e que a Juventus foi decepcionante, mas aquela cabeçada foi a única chance que o Parma teve", explicou Spalletti.
"Fizemos um jogo muito sério, com objetivo e qualidade. Eu ficaria feliz em continuar assim; o problema é que não fomos precisos o suficiente para causar mais problemas."
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Cobranças para que Kolo Muani mostre mais garra
Enquanto Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners deram o impulso decisivo saindo do banco para garantir os três pontos, Spalletti voltou sua atenção para Randal Kolo Muani. O ex-atacante do Paris Saint-Germain mostrou lampejos de sua inquestionável qualidade técnica e velocidade explosiva, mas seu treinador acredita que falta um ingrediente em seu jogo que o impede de atingir todo o seu potencial no ambiente da Serie A.
"Acho que ele sabe jogar em muitas situações, porque tem qualidade e velocidade. Só precisa de um pouco mais de sangue nas veias, mais garra nesses momentos, porque, na minha visão, isso vai resolver tudo", destacou Spalletti.
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