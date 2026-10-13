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Lucescu: Não aproveitamos nossos melhores momentos contra o Al Hilal e nos faltou algo importante

Al-Sadd x Al Hilal
Al-Sadd
Al Hilal
Liga dos Campeões da Ásia
R. Lucescu
Catar
Arábia Saudita
Romênia

"O Al Sadd vive um momento difícil após a pausa para as datas Fifa"

Razvan Lucescu, treinador do Al Sadd do Catar, manifestou sua insatisfação com a derrota de sua equipe em casa para o Al Hilal da Arábia Saudita por 2 a 0, nesta terça-feira, na segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Ao mesmo tempo, porém, o treinador romeno destacou que a atuação de seus jogadores foi boa e que ao time faltou apenas "sorte e eficiência na última finalização".

Lucescu afirmou na entrevista coletiva após a partida, de acordo com o que foi divulgado pela conta do Asharq Al-Awsat no X: "Vi em campo minha equipe trabalhando com muito esforço e dedicação, jogando de igual para igual contra o adversário, cara a cara e com toda a coragem, criando chances importantes e perigosas, mas infelizmente não aproveitamos esses momentos da melhor forma".

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  • Os sentimentos antes do confronto: elogios ao Al Hilal

    Questionado se o confronto com o Al Hilal, equipe que já dirigiu, lhe despertava algum sentimento especial, Lucescu respondeu: "Quando estamos dentro do campo e antes de nos prepararmos para a partida, não pensamos nesses sentimentos ou lembranças; essas lembranças permanecem em nossas mentes".

    E completou: "Tenho plena consciência de quão importante foi aquele período, mas quando entramos no clima do jogo, os sentimentos se limitam apenas a como nos preparamos e nos organizamos para o confronto".

    O treinador romeno elogiou o desempenho físico e a organização apresentados pelo Al Hilal, afirmando: "Acredito que as equipes em campo têm seu próprio estilo de jogo, têm um plano, organização, contra-ataques e um ímpeto particular. Vi diante de mim um time que entrou no jogo com grande motivação e que conta com muitos jogadores capazes de correr e cobrir espaços, por isso não foram afetados pelas temperaturas".

    E acrescentou: "Em algumas ocasiões você pode ser afetado pelas condições climáticas e em outras não, e isso depende totalmente do tamanho da sua motivação".

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  • Período de transição após a pausa

    Lucescu destacou que o Al Sadd atravessa um momento difícil após a longa paralisação, explicando: "Nós também estamos passando por um período estranho depois dessa longa pausa, especialmente com o retorno de alguns jogadores de lesão e o fato de ainda não terem alcançado o seu melhor nível físico".

    E afirmou: "Praticamente, estamos agora retomando o trabalho e o esforço que fizemos durante o período de preparação de verão, mas em circunstâncias diferentes desta vez".

    Lucescu enfatizou que os resultados não se constroem com análises, mas com o que acontece dentro de campo, dizendo: "As partidas são sempre decididas no gramado. E o que senti e vi do nosso time foi um espírito elevado e uma forte motivação; faltou-nos apenas sorte ou eficiência na finalização, porque o esforço que os jogadores fizeram em campo foi muito bom naqueles momentos".

    O treinador romeno concluiu dizendo: "Nestes momentos, falta-nos embalo e que as circunstâncias corram a nosso favor, e que pare esse hábito de sofrermos gols no primeiro erro que cometemos. Diante de situações e circunstâncias como essas, não nos resta nada além de uma reação forte, de enfrentar e de lutar dentro de campo".



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