Razvan Lucescu, treinador do Al Sadd do Catar, manifestou sua insatisfação com a derrota de sua equipe em casa para o Al Hilal da Arábia Saudita por 2 a 0, nesta terça-feira, na segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Ao mesmo tempo, porém, o treinador romeno destacou que a atuação de seus jogadores foi boa e que ao time faltou apenas "sorte e eficiência na última finalização".

Lucescu afirmou na entrevista coletiva após a partida, de acordo com o que foi divulgado pela conta do Asharq Al-Awsat no X: "Vi em campo minha equipe trabalhando com muito esforço e dedicação, jogando de igual para igual contra o adversário, cara a cara e com toda a coragem, criando chances importantes e perigosas, mas infelizmente não aproveitamos esses momentos da melhor forma".