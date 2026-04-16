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Flamengo v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Lucas Paquetá ganha a confiança de Leonardo Jardim no Flamengo e recebe apoio para conseguir vaga na Copa

L. Paqueta
Flamengo
Brasil

Meia assume protagonismo após período de adaptação, vira “coringa” do treinador e ganha respaldo da comissão rubro-negra para retornar à seleção brasileira

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, para enfrentar o Independiente Medellín pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2026. Entre os titulares confirmados está Lucas Paquetá, que vive um momento de afirmação no clube e vem sendo elogiado internamento na véspera do confronto.

Contratado como o reforço mais caro da história do futebol brasileiro, Paquetá enfrentou um início de trajetória marcado por pressão e necessidade de adaptação. Em seus primeiros jogos, alternou entre o time titular e o banco, ainda buscando o melhor encaixe dentro da proposta da comissão técnica. 

O cenário, no entanto, começou a mudar nas últimas semanas: com atuações decisivas, especialmente contra Corinthians e Santos, quando balançou as redes, o meia ganhou sequência e passou a ser peça "imprescindível" no esquema rubro-negro, conforme apurado pela ESPN.

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  • Flamengo v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Oportunidade recebida e o apelido da comissão

    Um fator determinante para a ascensão recente de Paquetá foi a lesão de Jorginho. A ausência do volante abriu espaço para o meio-campista de 28 anos assumir mais minutos e responsabilidades em campo, e ele respondeu com desempenho consistente e intensidade dentro de campo.

    Além dos números, o que mais chama atenção da comissão técnica é a versatilidade do jogador. Capaz de atuar tanto mais avançado, próximo à área, quanto em funções mais recuadas na construção, Paquetá recebeu o apelido de “Joker” (coringa), dado por Léo Jardim e sua equipe. A alcunha remete a um papel multifuncional — algo que, no passado, foi associado também a Gerson, ex-Flamengo e atualmente no Zenit.

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    Paquetá tem apoio da comissão do Flamengo para ir à Copa

    Ainda segundo a reportagem da ESPN, a comissão técnica do Rubro-Negro acredita no potencial do meia para disputar a próxima Copa e entende que o momento no clube pode ser decisivo para recolocá-lo nos planos de Carlo Ancelotti. A apuração relata que Leonardo Jardim e seu estafe farão "tudo que é possível" para que Paquetá consiga estar no próximo Mundial.

    Com confiança em alta, respaldo do treinador e sequência como titular, Lucas Paquetá entra em campo nesta quinta-feira não apenas para consolidar sua fase no Flamengo, mas também para dar mais um passo em direção ao sonho de vestir novamente a camisa do Brasil em uma Copa do Mundo.

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