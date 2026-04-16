Lucas Paquetá ganha a confiança de Leonardo Jardim no Flamengo e recebe apoio para conseguir vaga na Copa

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, para enfrentar o Independiente Medellín pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2026. Entre os titulares confirmados está Lucas Paquetá, que vive um momento de afirmação no clube e vem sendo elogiado internamento na véspera do confronto.

Contratado como o reforço mais caro da história do futebol brasileiro, Paquetá enfrentou um início de trajetória marcado por pressão e necessidade de adaptação. Em seus primeiros jogos, alternou entre o time titular e o banco, ainda buscando o melhor encaixe dentro da proposta da comissão técnica.

O cenário, no entanto, começou a mudar nas últimas semanas: com atuações decisivas, especialmente contra Corinthians e Santos, quando balançou as redes, o meia ganhou sequência e passou a ser peça "imprescindível" no esquema rubro-negro, conforme apurado pela ESPN.