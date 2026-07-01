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Lucas Paquetá corre o risco de perder o restante da campanha do Brasil na Copa do Mundo, após a confirmação de um diagnóstico cruel sobre a lesão
Lesão no tendão isquiotibial abala estrela do Flamengo
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na quarta-feira os piores temores dos torcedores, revelando que Paquetá sofreu uma lesão muscular grave durante a vitória por 2 a 1 sobre o Japão. O jogador de 28 anos foi obrigado a sair de campo no intervalo, em Houston, e os exames médicos realizados posteriormente traçaram um panorama sombrio para seu futuro imediato na América do Norte.
Em comunicado oficial, a CBF informou: “Paquetá passou por um exame de imagem que confirmou uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, sob a supervisão da comissão médica da Seleção Brasileira, com o objetivo de se recuperar e voltar aos gramados o mais rápido possível.”
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Selecção enfrenta um longo período de inatividade
Embora a federação não tenha estabelecido oficialmente um prazo para seu retorno, uma reportagem da ESPN sugere que a lesão é uma distensão de grau dois no tendão da coxa. Esse diagnóstico específico geralmente requer um período de recuperação de pelo menos três semanas, o que, teoricamente, tiraria o ex-jogador do West Ham United do restante do torneio, a menos que o Brasil chegue à final e ele tenha uma recuperação milagrosa.
Apesar do revés, Paquetá continua otimista, recorrendo às redes sociais para expressar sua determinação em se recuperar. “Fé... Já passei por isso antes”, escreveu Paquetá em seu Instagram Stories ao iniciar seu processo de reabilitação. Ele foi titular em todas as partidas da Seleção até agora, o que o torna um dos jogadores de maior confiança de Ancelotti em campo.
Duplo problema com lesões para Ancelotti
A ausência de Paquetá vem se somar a uma lista crescente de preocupações para a seleção brasileira à medida que o time se aproxima das oitavas de final. O meio-campista se junta a Raphinha na sala de tratamento, já que o ponta do Barcelona sofreu uma lesão no tendão da coxa durante a fase de grupos. A Seleção teve que se adaptar rapidamente, com o jovem Rayan, do Bournemouth, substituindo Raphinha nas últimas partidas.
Há, no entanto, um pequeno raio de esperança, já que o jogador de 29 anos voltou aos gramados esta semana para realizar treinos individuais. Contudo, a perspectiva de jogar sem Paquetá no meio-campo apresenta um desafio tático diferente para a comissão técnica, que se prepara para um difícil confronto nas oitavas de final contra a Noruega, em Nova Jersey.
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A Noruega: os testes e a profundidade do elenco
O confronto deste domingo contra os noruegueses será o primeiro grande teste à profundidade do elenco brasileiro sem um de seus principais artistas. Ancelotti precisará encontrar um equilíbrio no meio-campo para apoiar o ataque, possivelmente recorrendo ao banco para substituir a intensidade e o alcance dos passes de Paquetá. A equipe está sob imensa pressão para manter seu status de favorita do torneio, apesar da crescente lista de lesionados.
Espera-se que a equipe médica monitore Paquetá e Raphinha diariamente, mas a prioridade continua sendo evitar a recorrência de seus respectivos problemas musculares. Por enquanto, a Seleção precisa trilhar o caminho até a final sem seu influente meia-atacante, na esperança de que o restante do elenco possa se destacar em sua ausência para manter vivos os sonhos da Copa do Mundo.