Lucas Paquetá corre o risco de perder o restante da campanha do Brasil na Copa do Mundo, após a confirmação de um diagnóstico cruel sobre a lesão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na quarta-feira os piores temores dos torcedores, revelando que Paquetá sofreu uma lesão muscular grave durante a vitória por 2 a 1 sobre o Japão. O jogador de 28 anos foi obrigado a sair de campo no intervalo, em Houston, e os exames médicos realizados posteriormente traçaram um panorama sombrio para seu futuro imediato na América do Norte.

Em comunicado oficial, a CBF informou: “Paquetá passou por um exame de imagem que confirmou uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, sob a supervisão da comissão médica da Seleção Brasileira, com o objetivo de se recuperar e voltar aos gramados o mais rápido possível.”