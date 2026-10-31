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Luis Felipe Gonçalves

Lucas Moura despista sobre futuro no São Paulo e admite que pensou em se aposentar depois de lesão

São Paulo
Lucas

Camisa 7 relembra impacto da ruptura do tendão de Aquiles, comenta crise tricolor e não descarta negociar uma renovação de contrato

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04 de nov. de 2026

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Lucas Moura chegou a cogitar a aposentadoria após sofrer uma grave lesão no tendão de Aquiles direito, em maio. Em entrevista ao ge, o camisa 7 do São Paulo revelou que pensou em encerrar a carreira ao receber o diagnóstico de ruptura total, depois de deixar o campo na partida contra o Bahia, em Bragança Paulista. Aos 34 anos e com contrato válido somente até dezembro, o jogador também precisou lidar com as incertezas sobre o futuro profissional.

"Na emoção do momento, quando cheguei ao vestiário, confesso que passou pela minha cabeça. Porque, quando confirmou ali, os relatos que ouvimos sobre o tendão de Aquiles são de que demora de dez meses a um ano para voltar. Pensei: 'Meu contrato acaba em dezembro. Vou estar onde? Vou estar sem clube?'. Vem aquela dúvida", contou.

A cirurgia foi realizada no dia seguinte, em São Paulo. Inicialmente, Lucas temia ficar até um ano afastado dos gramados, mas recebeu uma previsão de recuperação de aproximadamente seis meses. O retorno aconteceu em 10 de outubro, contra o Vitória, no Morumbis, após cinco meses de tratamento.

Mesmo longe dos gramados, o camisa 7 procurou exercer seu papel de liderança no elenco em uma temporada marcada por dificuldades dentro e fora de campo. O meia-atacante reconheceu que a crise institucional do clube teve influência no desempenho da equipe, mas evitou utilizá-la como justificativa para os resultados.

"O São Paulo atravessa uma crise muito grande nos últimos anos, então não tem como não falar que isso influencia. Mas não vou colocar como principal ponto. Cada um tem sua parcela de culpa. As coisas não aconteceram como queríamos. A gente tinha objetivos que achávamos que poderíamos ter alcançado, ter chegado mais longe em algumas competições, ter tido mais capricho em alguns jogos."

O futuro de Lucas no Morumbis, por enquanto, segue indefinido. Com vínculo até dezembro, o jogador afirmou que ainda não iniciou uma reflexão sobre a próxima temporada, já que sua prioridade era voltar a jogar e ajudar o São Paulo na reta final do ano.

"Sendo sincero, bem honesto, eu não parei para pensar no que vai ser no ano que vem. Meu foco maior era retornar de lesão, ajudar o São Paulo nessa reta final. Graças a Deus, se eu ficar livre de contrato, posso descansar com a minha família, posso pensar com a cabeça tranquila, ver o que aparece, analisar, porque não é uma decisão simples de ser tomada quando aparecem propostas."

Apesar da incerteza, o camisa 7 reforçou sua identificação com o Tricolor e deixou aberta a possibilidade de conversar sobre uma renovação. A eleição presidencial, prevista para dezembro, e a consequente mudança na diretoria também devem influenciar os próximos passos.

"O São Paulo é o clube que amo, minha casa, tenho uma identificação grande. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Tem eleição em dezembro, mudança na diretoria... Se tiverem interesse, vamos sentar, conversar e negociar. Se não tiverem interesse, é pensar no que vai aparecer. Enfim, não dá para falar nada agora. É agir com a razão, ter a cabeça fria", finalizou.

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  • imago-sport-1085267758.jpgSports Press Photo

    Retorno importante

    Lucas voltou a apresentar sinais de evolução na derrota por 3 a 2 para o Bahia, na Arena Fonte Nova. Além de marcar um gol, o camisa 7 disputou os 90 minutos pela primeira vez na temporada, um passo importante no processo de recuperação após a cirurgia no tendão de Aquiles.

    O gol em Salvador também encerrou um jejum que durava desde fevereiro. A última vez que Lucas havia balançado as redes foi em 21 de fevereiro, na vitória sobre o RB Bragantino, fora de casa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

    Desde o retorno, a comissão técnica vinha controlando sua minutagem para que o jogador recuperasse gradualmente o ritmo de jogo. A participação durante toda a partida contra o Bahia representa um avanço nesse processo, embora o resultado coletivo tenha sido negativo.

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  • Sao Paulo v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    De olho no clássico

    Apesar da atuação individual, Lucas lamentou os erros defensivos que contribuíram para a derrota tricolor em Salvador e apontou a desatenção como um dos fatores que pesaram no resultado.

    Agora, o São Paulo volta suas atenções para o clássico contra o Corinthians, marcado para quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Morumbis estará indisponível por conta de shows, e o confronto será disputado em Santos.

    Com os 90 minutos diante do Bahia, Lucas dá mais um passo para recuperar a melhor condição física e pode ganhar espaço na preparação para o clássico. O camisa 7 busca ajudar o Tricolor na reta final da temporada, enquanto seu futuro no clube permanece em aberto.

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