Lucas Moura despista sobre futuro no São Paulo e admite que pensou em se aposentar depois de lesão

Próximas partidas SAP Brasileirão 19:30 COR

Lucas Moura chegou a cogitar a aposentadoria após sofrer uma grave lesão no tendão de Aquiles direito, em maio. Em entrevista ao ge, o camisa 7 do São Paulo revelou que pensou em encerrar a carreira ao receber o diagnóstico de ruptura total, depois de deixar o campo na partida contra o Bahia, em Bragança Paulista. Aos 34 anos e com contrato válido somente até dezembro, o jogador também precisou lidar com as incertezas sobre o futuro profissional.

"Na emoção do momento, quando cheguei ao vestiário, confesso que passou pela minha cabeça. Porque, quando confirmou ali, os relatos que ouvimos sobre o tendão de Aquiles são de que demora de dez meses a um ano para voltar. Pensei: 'Meu contrato acaba em dezembro. Vou estar onde? Vou estar sem clube?'. Vem aquela dúvida", contou.

A cirurgia foi realizada no dia seguinte, em São Paulo. Inicialmente, Lucas temia ficar até um ano afastado dos gramados, mas recebeu uma previsão de recuperação de aproximadamente seis meses. O retorno aconteceu em 10 de outubro, contra o Vitória, no Morumbis, após cinco meses de tratamento.

Mesmo longe dos gramados, o camisa 7 procurou exercer seu papel de liderança no elenco em uma temporada marcada por dificuldades dentro e fora de campo. O meia-atacante reconheceu que a crise institucional do clube teve influência no desempenho da equipe, mas evitou utilizá-la como justificativa para os resultados.

"O São Paulo atravessa uma crise muito grande nos últimos anos, então não tem como não falar que isso influencia. Mas não vou colocar como principal ponto. Cada um tem sua parcela de culpa. As coisas não aconteceram como queríamos. A gente tinha objetivos que achávamos que poderíamos ter alcançado, ter chegado mais longe em algumas competições, ter tido mais capricho em alguns jogos."

O futuro de Lucas no Morumbis, por enquanto, segue indefinido. Com vínculo até dezembro, o jogador afirmou que ainda não iniciou uma reflexão sobre a próxima temporada, já que sua prioridade era voltar a jogar e ajudar o São Paulo na reta final do ano.

"Sendo sincero, bem honesto, eu não parei para pensar no que vai ser no ano que vem. Meu foco maior era retornar de lesão, ajudar o São Paulo nessa reta final. Graças a Deus, se eu ficar livre de contrato, posso descansar com a minha família, posso pensar com a cabeça tranquila, ver o que aparece, analisar, porque não é uma decisão simples de ser tomada quando aparecem propostas."

Apesar da incerteza, o camisa 7 reforçou sua identificação com o Tricolor e deixou aberta a possibilidade de conversar sobre uma renovação. A eleição presidencial, prevista para dezembro, e a consequente mudança na diretoria também devem influenciar os próximos passos.

"O São Paulo é o clube que amo, minha casa, tenho uma identificação grande. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Tem eleição em dezembro, mudança na diretoria... Se tiverem interesse, vamos sentar, conversar e negociar. Se não tiverem interesse, é pensar no que vai aparecer. Enfim, não dá para falar nada agora. É agir com a razão, ter a cabeça fria", finalizou.