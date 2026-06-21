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West Ham United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Lucas Bergvall comunica ao Tottenham que deseja sair, enquanto rivais da Premier League se mostram interessados

Mercado da bola
L. Bergvall
Tottenham
Premier League
Chelsea
Aston Villa

O Tottenham Hotspur enfrenta uma grande batalha para manter um de seus jovens talentos mais promissores, depois que Lucas Bergvall teria informado ao clube seu desejo de sair neste verão. O meio-campista sueco, que atualmente representa seu país na Copa do Mundo de 2026, busca um novo começo após ter perdido espaço na equipe sob o comando de Roberto De Zerbi.

  • Jovem estrela do meio-campo busca saída no meio do ano

    Apesar de ter contrato até junho de 2031, o jogador de 20 anos deixou claro para a diretoria do Spurs que acredita que seu futuro está fora do Tottenham Hotspur Stadium, enquanto vários times da Premier League e clubes de toda a Europa acompanham a situação — segundo o The Athletic.

    O jogador da seleção sueca já havia sido alvo de intensas especulações durante a janela de transferências de inverno. O Tottenham pode enfrentar uma batalha para mantê-lo no clube após ter rejeitado várias propostas, incluindo do Chelsea e do Aston Villa.

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  • Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Do Jogador do Ano para a linha lateral

    A trajetória de Bergvall no Spurs tem sido uma montanha-russa desde sua chegada do Djurgården, em 2024. Inicialmente, ele se destacou sob o comando de Ange Postecoglou, desempenhando um papel fundamental na conquista da Liga Europa de 2025 pelo clube — o primeiro título conquistado em 17 anos.

    Seu desempenho durante aquela campanha foi tão impressionante que ele foi oficialmente eleito o Jogador do Ano do clube, aparentemente consolidando seu status como um dos pilares do futuro da equipe.

    No entanto, a rotatividade na comissão técnica prejudicou seu progresso. Thomas Frank, que substituiu Postecoglou, costumava escalar o sueco nas laterais do campo, em vez de em sua posição preferida no meio-campo central. Essa tendência continuou sob o comando de Igor Tudor e se agravou desde que Roberto De Zerbi assumiu o cargo em março.

    O esquema 4-2-3-1 do técnico italiano parece inadequado para as características de Bergvall, com o meio-campista mal tendo participações nas últimas semanas da temporada 2025-26 da Premier League.

  • Rivais da Premier League em alerta máximo

    A incerteza em torno do futuro de Bergvall não passou despercebida pelos rivais nacionais do Tottenham. Tanto o Aston Villa quanto o Chelsea já entraram em contato com o clube para explorar a possibilidade de uma transferência.

    Embora o Spurs tenha inicialmente afirmado que o jogador não estava à venda, seu pedido formal de saída pode forçar uma mudança de postura caso seja apresentada uma oferta substancial neste verão. A visão de De Zerbi para o elenco também sugere uma transição que deixa o jovem sueco de lado.

    O site The Athletic acrescenta que o Tottenham está de olho em alvos de alto nível, como Sandro Tonali e Mateus Fernandes, indicando um desejo por jogadores com experiência mais consolidada na Premier League no meio-campo. Sem competições europeias no calendário para a próxima temporada, a distribuição de minutos será mais restrita do que nunca, deixando Bergvall em uma posição precária no que diz respeito ao seu desenvolvimento.

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    Um ponto positivo internacional em meio à tristeza dos clubes

    Embora sua carreira nos clubes tenha enfrentado um obstáculo, Bergvall continua causando impacto no cenário internacional. Recentemente, ele fez história ao se tornar o jogador mais jovem da Suécia a disputar uma Copa do Mundo, ao entrar como reserva na vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia. Durante essa partida, ele deu uma assistência para a equipe de Graham Potter, relembrando aos espectadores a qualidade técnica que o tornou um jogador tão cobiçado há dois anos.

    Apesar de seus marcos individuais, a campanha da Suécia no torneio continua incerta após uma goleada sofrida contra a Holanda na segunda rodada.