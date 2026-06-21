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Lucas Bergvall comunica ao Tottenham que deseja sair, enquanto rivais da Premier League se mostram interessados
Jovem estrela do meio-campo busca saída no meio do ano
Apesar de ter contrato até junho de 2031, o jogador de 20 anos deixou claro para a diretoria do Spurs que acredita que seu futuro está fora do Tottenham Hotspur Stadium, enquanto vários times da Premier League e clubes de toda a Europa acompanham a situação — segundo o The Athletic.
O jogador da seleção sueca já havia sido alvo de intensas especulações durante a janela de transferências de inverno. O Tottenham pode enfrentar uma batalha para mantê-lo no clube após ter rejeitado várias propostas, incluindo do Chelsea e do Aston Villa.
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Do Jogador do Ano para a linha lateral
A trajetória de Bergvall no Spurs tem sido uma montanha-russa desde sua chegada do Djurgården, em 2024. Inicialmente, ele se destacou sob o comando de Ange Postecoglou, desempenhando um papel fundamental na conquista da Liga Europa de 2025 pelo clube — o primeiro título conquistado em 17 anos.
Seu desempenho durante aquela campanha foi tão impressionante que ele foi oficialmente eleito o Jogador do Ano do clube, aparentemente consolidando seu status como um dos pilares do futuro da equipe.
No entanto, a rotatividade na comissão técnica prejudicou seu progresso. Thomas Frank, que substituiu Postecoglou, costumava escalar o sueco nas laterais do campo, em vez de em sua posição preferida no meio-campo central. Essa tendência continuou sob o comando de Igor Tudor e se agravou desde que Roberto De Zerbi assumiu o cargo em março.
O esquema 4-2-3-1 do técnico italiano parece inadequado para as características de Bergvall, com o meio-campista mal tendo participações nas últimas semanas da temporada 2025-26 da Premier League.
Rivais da Premier League em alerta máximo
A incerteza em torno do futuro de Bergvall não passou despercebida pelos rivais nacionais do Tottenham. Tanto o Aston Villa quanto o Chelsea já entraram em contato com o clube para explorar a possibilidade de uma transferência.
Embora o Spurs tenha inicialmente afirmado que o jogador não estava à venda, seu pedido formal de saída pode forçar uma mudança de postura caso seja apresentada uma oferta substancial neste verão. A visão de De Zerbi para o elenco também sugere uma transição que deixa o jovem sueco de lado.
O site The Athletic acrescenta que o Tottenham está de olho em alvos de alto nível, como Sandro Tonali e Mateus Fernandes, indicando um desejo por jogadores com experiência mais consolidada na Premier League no meio-campo. Sem competições europeias no calendário para a próxima temporada, a distribuição de minutos será mais restrita do que nunca, deixando Bergvall em uma posição precária no que diz respeito ao seu desenvolvimento.
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Um ponto positivo internacional em meio à tristeza dos clubes
Embora sua carreira nos clubes tenha enfrentado um obstáculo, Bergvall continua causando impacto no cenário internacional. Recentemente, ele fez história ao se tornar o jogador mais jovem da Suécia a disputar uma Copa do Mundo, ao entrar como reserva na vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia. Durante essa partida, ele deu uma assistência para a equipe de Graham Potter, relembrando aos espectadores a qualidade técnica que o tornou um jogador tão cobiçado há dois anos.
Apesar de seus marcos individuais, a campanha da Suécia no torneio continua incerta após uma goleada sofrida contra a Holanda na segunda rodada.