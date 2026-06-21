A trajetória de Bergvall no Spurs tem sido uma montanha-russa desde sua chegada do Djurgården, em 2024. Inicialmente, ele se destacou sob o comando de Ange Postecoglou, desempenhando um papel fundamental na conquista da Liga Europa de 2025 pelo clube — o primeiro título conquistado em 17 anos.

Seu desempenho durante aquela campanha foi tão impressionante que ele foi oficialmente eleito o Jogador do Ano do clube, aparentemente consolidando seu status como um dos pilares do futuro da equipe.

No entanto, a rotatividade na comissão técnica prejudicou seu progresso. Thomas Frank, que substituiu Postecoglou, costumava escalar o sueco nas laterais do campo, em vez de em sua posição preferida no meio-campo central. Essa tendência continuou sob o comando de Igor Tudor e se agravou desde que Roberto De Zerbi assumiu o cargo em março.

O esquema 4-2-3-1 do técnico italiano parece inadequado para as características de Bergvall, com o meio-campista mal tendo participações nas últimas semanas da temporada 2025-26 da Premier League.