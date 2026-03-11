Luca Toni: “Os atacantes devem permanecer na área, não fazer cruzamentos”

Luca Toni dá sua opinião sobre o campeonato da Série A e, em particular, sobre a classificação dos artilheiros que, após as primeiras 28 rodadas, conta com apenas um jogador (o argentino Lautaro Martinez, do Inter) com dois dígitos, com 14 gols marcados.

O ex-atacante da seleção italiana (que ao longo da carreira vestiu as camisas de Modena, Empoli, Fiorenzuola, Lodigiani, Treviso, Vicenza, Brescia, Palermo, Fiorentina, Bayern de Munique, Roma, Genoa, Juventus, Al-Nasr e Verona, marcando mais de 300 gols entre os profissionais) declarou em um podcast com Giamapolo Pazzini: “Mas para onde vão os atacantes que vão para todos os lugares, menos para a área penal? Eles não vão para a área, eles ficam circulando. Se você é um atacante central, mas pode fazer um cruzamento? Na minha opinião, não, mesmo que eu não seja um técnico da Série A. Se eu fosse o atacante, nunca faria um cruzamento. Eu diria: desculpe, técnico, cometemos um pequeno erro, talvez seja melhor eu ficar na área”.