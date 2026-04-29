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Muhammad Zaki

Traduzido por

Luca, filho de Zinedine Zidane, sofre fratura na mandíbula, deixando a Argélia na expectativa quanto à sua disponibilidade para a Copa do Mundo

L. Zidane
Z. Zidane
Granada
Argélia
Copa do Mundo
Segunda Division
Granada x Almería
França

A Argélia sofreu um grande revés devido a lesões antes da Copa do Mundo de 2026, com o goleiro Luca Zidane se tornando uma grande dúvida para o torneio. O goleiro do Granada, filho do lendário francês Zinedine Zidane, sofreu uma grave lesão facial durante uma partida da segunda divisão espanhola contra o Almeria no domingo.

  • Tragédia em confronto da Segunda Divisão

    O goleiro de 27 anos foi obrigado a sair de campo após uma forte colisão com o atacante do Almería, Thalys, que inicialmente lhe causou uma concussão. No entanto, exames médicos posteriores revelaram um quadro muito mais grave para o ex-jogador do Real Madrid, que se prepara para o verão mais importante de sua carreira.

    O Granada confirmou a gravidade da lesão em um comunicado oficial do clube, que dizia: “Exames médicos realizados revelaram que o goleiro também sofreu uma fratura na mandíbula e no queixo.” A lesão deve afastá-lo do restante da temporada nacional, deixando suas aspirações internacionais por um fio.

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    Sonhos da Copa do Mundo em risco

    O momento não poderia ser pior para Zidane, que recentemente se consolidou como uma figura-chave dos Fennecs. A Argélia está programada para iniciar sua campanha na Copa do Mundo no dia 16 de junho contra a atual campeã mundial, a Argentina, em Kansas City, o que deixa o goleiro em uma corrida contra o tempo para provar que está em forma.

    Depois de ter mudado oficialmente de seleção, passando da França para a Argélia no ano passado, o astro nascido em Marselha estava “pronto para dar tudo de si” pelo país de seus avós paternos. Agora, sua participação depende da velocidade de sua recuperação e de uma decisão iminente sobre uma possível intervenção cirúrgica.


  • Jogador do Granada enfrenta cirurgia

    Granada e Zidane estão avaliando os próximos passos, já que uma cirurgia provavelmente prolongará significativamente seu afastamento dos gramados e, quase certamente, o deixará de fora das competições de verão. O clube acrescentou: “O jogador, em consulta com a equipe médica do clube, decidirá nas próximas horas sobre o tratamento a ser seguido para sua lesão.”

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    Petkovic enfrenta um dilema na posição de goleiro

    O técnico da Argélia, Vladimir Petkovic, acompanhará a situação de perto, já que Zidane foi titular em quatro das cinco partidas da seleção durante a última Copa Africana das Nações. O goleiro também jogou os 90 minutos completos no recente empate sem gols contra o Uruguai, consolidando sua posição como titular da seleção nacional.

    Se Zidane não conseguir se recuperar a tempo para a viagem à América do Norte, Petkovic terá que procurar outro goleiro experiente. Para Zidane, que passou a maior parte de sua carreira trilhando seu próprio caminho na segunda divisão espanhola, perder a chance de disputar o Mundial seria um golpe cruel, depois de finalmente sair da sombra de seu famoso pai.