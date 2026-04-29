Luca, filho de Zinedine Zidane, sofre fratura na mandíbula, deixando a Argélia na expectativa quanto à sua disponibilidade para a Copa do Mundo

O goleiro de 27 anos foi obrigado a sair de campo após uma forte colisão com o atacante do Almería, Thalys, que inicialmente lhe causou uma concussão. No entanto, exames médicos posteriores revelaram um quadro muito mais grave para o ex-jogador do Real Madrid, que se prepara para o verão mais importante de sua carreira.

O Granada confirmou a gravidade da lesão em um comunicado oficial do clube, que dizia: “Exames médicos realizados revelaram que o goleiro também sofreu uma fratura na mandíbula e no queixo.” A lesão deve afastá-lo do restante da temporada nacional, deixando suas aspirações internacionais por um fio.