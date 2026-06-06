Luc de Fougerolles ganha destaque enquanto a má fase de Cyle Larin agrava as preocupações no ataque - Vencedores e perdedores dos amistosos do Canadá antes da Copa do Mundo

MONTREAL — Logo após o empate de 1 a 1 do Canadá com a Irlanda, Jesse Marsch não estava disposto a fazer previsões pessimistas.

O técnico do Canadá, geralmente otimista, mas que nunca tem medo de exigir mais de seu grupo, escolheu suas palavras com cuidado após o último jogo de preparação da equipe para a Copa do Mundo.

“Vou ser positivo”, disse ele aos repórteres em Montreal. “Não estou aqui para responder a um monte de perguntas negativas, mas se vocês me fizerem perguntas negativas, simplesmente passarei para a próxima. Este grupo é realmente forte; eles estão muito comprometidos, em boa forma e prontos para dar o máximo... então, sim, precisamos marcar alguns gols, mas vamos conseguir.”

Essa resposta pode ter frustrado alguns. O Canadá acabara de não conseguir vencer uma seleção irlandesa enfraquecida, e os problemas no ataque eram evidentes. Mas Marsch também foi comedido. Para um técnico que lidera o Canadá em sua primeira experiência como anfitrião da Copa do Mundo, não faz sentido demonstrar pânico dias antes do início do torneio.

Os últimos amistosos do Canadá antes da Copa do Mundo ofereceram muito o que analisar. A equipe venceu o Uzbequistão, que também vai à Copa do Mundo, por 2 a 0 diante de mais de 43 mil torcedores em Edmonton, jogando sob uma chuva torrencial, antes de empatar com a Irlanda no Stade Saputo lotado, em Montreal.

Agora, a preparação se torna mais precisa. O Canadá viu as torcidas, sentiu a emoção do momento e testou várias peças do elenco. A questão é saber em que pé está a equipe antes de estrear no Grupo B contra Bósnia e Herzegovina, Suíça e Catar.

O clima no grupo não é de preocupação especial. Também não é de entusiasmo exagerado. Parece mais focado do que qualquer outra coisa. Após duas semanas dedicadas principalmente a treinos no calor e preparação física, os próximos dias provavelmente incluirão mais trabalho tático, preparação mais precisa para jogadas ensaiadas e um olhar mais atento aos detalhes que podem decidir partidas da Copa do Mundo.

“Com esta oportunidade neste momento”, disse Marsch, “nosso foco principal é aproveitá-la por meio de atuações, vitórias e sucesso, e queremos dar ao nosso país algo de que se orgulhe de verdade.”

Assim, com os amistosos encerrados, o GOAL analisa os vencedores e os perdedores dos últimos preparativos do Canadá para a Copa do Mundo.