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Luc de Fougerolles ganha destaque enquanto a má fase de Cyle Larin agrava as preocupações no ataque - Vencedores e perdedores dos amistosos do Canadá antes da Copa do Mundo

Vencedores & perdedores
Especiais e Opinião
Canadá x Irlanda
Canadá
Irlanda
Amistosos
J. Marsch
C. Larin
L. De Fougerolles

Os últimos amistosos do Canadá antes da Copa do Mundo trouxeram esperanças e preocupações, com a ascensão de Luc de Fougerolles, a boa atuação de Ismaël Koné e a prolongação da seca de gols de Cyle Larin.

MONTREAL — Logo após o empate de 1 a 1 do Canadá com a Irlanda, Jesse Marsch não estava disposto a fazer previsões pessimistas.

O técnico do Canadá, geralmente otimista, mas que nunca tem medo de exigir mais de seu grupo, escolheu suas palavras com cuidado após o último jogo de preparação da equipe para a Copa do Mundo.

“Vou ser positivo”, disse ele aos repórteres em Montreal. “Não estou aqui para responder a um monte de perguntas negativas, mas se vocês me fizerem perguntas negativas, simplesmente passarei para a próxima. Este grupo é realmente forte; eles estão muito comprometidos, em boa forma e prontos para dar o máximo... então, sim, precisamos marcar alguns gols, mas vamos conseguir.”

Essa resposta pode ter frustrado alguns. O Canadá acabara de não conseguir vencer uma seleção irlandesa enfraquecida, e os problemas no ataque eram evidentes. Mas Marsch também foi comedido. Para um técnico que lidera o Canadá em sua primeira experiência como anfitrião da Copa do Mundo, não faz sentido demonstrar pânico dias antes do início do torneio.

Os últimos amistosos do Canadá antes da Copa do Mundo ofereceram muito o que analisar. A equipe venceu o Uzbequistão, que também vai à Copa do Mundo, por 2 a 0 diante de mais de 43 mil torcedores em Edmonton, jogando sob uma chuva torrencial, antes de empatar com a Irlanda no Stade Saputo lotado, em Montreal.

Agora, a preparação se torna mais precisa. O Canadá viu as torcidas, sentiu a emoção do momento e testou várias peças do elenco. A questão é saber em que pé está a equipe antes de estrear no Grupo B contra Bósnia e Herzegovina, Suíça e Catar.

O clima no grupo não é de preocupação especial. Também não é de entusiasmo exagerado. Parece mais focado do que qualquer outra coisa. Após duas semanas dedicadas principalmente a treinos no calor e preparação física, os próximos dias provavelmente incluirão mais trabalho tático, preparação mais precisa para jogadas ensaiadas e um olhar mais atento aos detalhes que podem decidir partidas da Copa do Mundo.

“Com esta oportunidade neste momento”, disse Marsch, “nosso foco principal é aproveitá-la por meio de atuações, vitórias e sucesso, e queremos dar ao nosso país algo de que se orgulhe de verdade.”

Assim, com os amistosos encerrados, o GOAL analisa os vencedores e os perdedores dos últimos preparativos do Canadá para a Copa do Mundo.

  • Luc de Fougerolles, CanadaGetty

    VENCEDOR: Luc de Fougerolles

    Luc de Fougerolles impressionou aos 18 anos contra o Uruguai na Copa América há dois verões. Agora com 20 anos, ele se colocou em posição de ser titular na estreia do Canadá na Copa do Mundo, em Toronto.

    Não é um salto pequeno.

    De Fougerolles foi convocado pela primeira vez para a seleção canadense enquanto ainda jogava na base do Fulham, e depois buscou um empréstimo no verão passado em busca de minutos regulares como profissional. Ele os encontrou no FCV Dender, na Bélgica, e o crescimento desde então tem sido evidente.

    Como Moïse Bombito não estava tão adiantado na recuperação da fratura na perna quanto o Canadá esperava, De Fougerolles jogou um total de 150 minutos nas duas partidas amistosas. A partida contra a Irlanda foi sua primeira atuação completa de 90 minutos desde 1º de março, mas ele parecia mais do que pronto para a tarefa.

    Contra a Irlanda, ele lidou com Troy Parrott e o ataque físico irlandês com verdadeira compostura. Ele se mostrou calmo nos duelos, preciso no posicionamento e disposto a avançar para o meio-campo quando a partida exigia, exatamente o tipo de agressividade que Marsch espera de seus zagueiros centrais.

    Ele não é o zagueiro mais rápido, mas lê bem o perigo. Em um contra-ataque da Irlanda, ele escolheu o ângulo perfeito para cortar Parrott e neutralizar um ataque promissor antes que se transformasse em algo mais sério.

    Com a bola, de Fougerolles tem a visão de um meio-campista criativo no corpo de um zagueiro central. Ele se sente à vontade para dar um toque a mais, avançar para o espaço e dar passes precisos sob pressão. Em outros momentos, ele protege a bola com a calma de um zagueiro muito mais experiente.

    “Quando estou com a bola, estou basicamente procurando sinais quando avanço em direção a alguém”, disse ele aoGOAL. “Tento liberar um jogador ao lado dele, e se eles anteciparem que talvez eu vá passar para aquele jogador, então talvez eu continue avançando.

    “A temporada foi muito boa para realmente jogar partidas e me colocar nessas situações, porque quando você vê cenários e coisas assim, já passou por isso antes, e fica mais fácil resolver os problemas em campo.”

    O Canadá precisava de alguém para se destacar na zaga antes da Copa do Mundo. De Fougerolles pode ter feito mais do que isso. Ele pode ter conquistado seu lugar no time titular.

    • Publicidade
  • Derek Cornelius, CanadaGetty

    PERDEDOR: Derek Cornelius

    A ascensão de De Fougerolles também complica a situação de Derek Cornelius.

    O zagueiro central do Rangers jogou os 90 minutos completos contra a Irlanda, sua primeira partida completa desde 2 de novembro e apenas sua quarta aparição em 2026, todas com o Canadá. Essa falta de minutos regulares no clube ficou evidente.

    A passagem de Cornelius por empréstimo no Rangers não saiu como planejado, e a falta de ritmo começou a afetar algumas das partes rotineiras de seu jogo. Contra o Uzbequistão, ele colidiu com Bombito ao tentar acompanhar uma bola longa lançada por cima, permitindo uma chance clara para Eldor Shomurodov. Contra a Irlanda, ele cometeu vários pequenos erros que poderiam ter custado caro contra um adversário mais afiado.

    Ainda há muito o que admirar. Cornelius continua dominante no jogo aéreo, perigoso em jogadas ensaiadas e útil como opção direta em cobranças de falta. Marsch claramente confia nele, e ele ainda parece provável para começar a estreia ao lado de Bombito ou de Fougerolles.

    Mas essas atuações não foram tranquilizadoras. Se Bombito estiver em plena forma e se de Fougerolles continuar nessa trajetória, o Canadá pode acabar tendo uma dupla diferente como primeira opção na zaga.

    Por enquanto, a maior batalha de Cornelius é recuperar a forma em campo. O Canadá precisa que ele consiga isso rapidamente.

  • Ismael Kone, CanadaGetty

    VENCEDOR: Ismaël Koné

    Ismaël Koné é, há muito tempo, um dos jogadores mais intrigantes da seleção canadense. Ele também tem sido um dos mais difíceis de definir.

    Marsch sempre acreditou no potencial do meio-campista e, contra a Irlanda, Koné deu uma amostra exata do porquê. Ele foi fluido, ágil e progressivo com a bola, ao mesmo tempo em que mostrou garra nos momentos defensivos.

    Jogando em sua cidade natal, o nativo de Montreal parecia confortável e confiante. Ele terminou com 90 toques na bola, o maior número da partida, e completou 70 de seus 76 passes. Ele também arriscou um chute de longa distância em uma jogada ensaiada, acrescentando mais uma faceta ao papel que vem desenvolvendo no Sassuolo.

    “Ele estava vencendo duelos, ganhando cabeçadas, recuperando bolas perdidas; com a bola, ele avança e cria jogadas”, disse Marsch após a partida contra a Irlanda, tendo sido mais crítico em relação ao desempenho de Koné contra o Uzbequistão.

    “Isso, esta noite, foi a minha visão desde o início para ele, como um jogador intenso que também tem o dom de simplesmente se movimentar com a bola de uma forma que as equipes não conseguem realmente se preparar para o jogo, certo? Ele é um fator X para nós.”

    Essa última frase é importante. O Canadá não tem muitos jogadores capazes de mudar o ritmo de uma partida a partir do meio-campo. Koné consegue. Se ele jogar assim na Copa do Mundo, dará a Marsch algo de que o Canadá precisa urgentemente: imprevisibilidade pelo meio.

  • Cyle Larin, CanadaGetty

    PERDEDOR: Cyle Larin

    Antes do jogo contra a Irlanda, o futuro de Cyle Larin no clube ficou mais claro, com o Southampton concretizando sua transferência definitiva do RCD Mallorca após um período de empréstimo produtivo, no qual ele marcou oito gols.

    Parecia que o velho Larin poderia estar de volta. O segundo maior artilheiro de todos os tempos do Canadá chegou ao estágio com ímpeto.

    Então vieram os amistosos.

    Larin foi titular nas duas partidas e não conseguiu acabar com a seca de gols pela seleção, que já chega a 14 jogos, desde 2024. Ele teve uma chance clara nas duas partidas amistosas, um chute de ângulo fechado contra a Irlanda que Mark Travers defendeu sem muita dificuldade. Além disso, ele ofereceu muito pouca ameaça direta.

    Para ser justo, nenhum dos atacantes do Canadá marcou nos amistosos. Os gols mais recentes de Jonathan David pela seleção canadense foram dois pênaltis contra a Islândia em março. Mas as dificuldades de Larin se destacaram porque ele parecia desconectado de seus companheiros de ataque e não proporcionou de forma consistente a presença na área que o Canadá precisava.

    Ele também esteve envolvido na falta por chute alto que resultou no pênalti da Irlanda e no gol de rebote que acabou custando a vitória ao Canadá.

    A preocupação com a falta de gols é real. O Canadá está criando oportunidades, mas não o suficiente. E quando elas surgem, a finalização não tem sido precisa o suficiente.

    Por enquanto, Larin ainda parece provável para começar a estreia na Copa do Mundo ao lado de David, à frente de Tani Oluwaseyi e Promise David. Mas até quando vai durar essa chance? Nesta fase, pode não ser por muito tempo.

    Os amistosos acabaram. A margem para paciência está prestes a ficar muito menor.

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