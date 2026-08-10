Klopp, que saboreou a glória do título da Bundesliga durante sua passagem pelo Borussia Dortmund, ficou famoso por sua habilidade de gestão de grupo e pela capacidade de gerar união na equipe. Essas mensagens serão mais difíceis de transmitir trabalhando com os jogadores apenas algumas vezes por ano.

Avaliando as credenciais de Klopp, Hamann acrescentou: “Acho que é mais fácil criar uma relação com o jogador quando você o vê todos os dias. Mais do que isso, será importante obviamente observar os jogadores e talvez encontrá-los em particular para que eles saibam e tenham certeza de que você se importa com eles.

“Acho que essa valorização do treinador ao tirar tempo para assistir aos jogos e talvez sair para jantar com eles depois das partidas em Milão, em Newcastle, em Frankfurt, em Dortmund, onde quer que seja, acho que será fundamental.

“Porque, como você disse, é muito difícil criar essa relação quando você está na concentração. Porque, obviamente, agora eles mudaram as datas dos jogos internacionais. Acho que agora há uma pausa de duas semanas e meia ou três semanas em meados de setembro.

“Mas aí você tem 30 jogadores lá. Então, é quase impossível. Há muitas coisas acontecendo. Você tem compromissos com a imprensa. Você tem um fisioterapeuta, um médico com um ou dois jogadores. Então, simplesmente não há tempo para falar longamente com todos eles.

“Mais do que isso, acho importante arrumar tempo para fazer isso quando a temporada começar agora no fim de agosto. Não é fácil. Nunca é fácil. Mas, obviamente, acho que a relação com os jogadores é fundamental para o sucesso dele. E isso, obviamente, é um pouco mais fácil de fazer quando você os vê diariamente.”