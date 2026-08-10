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'Lua de mel de um jogo' - Jurgen Klopp não terá tratamento especial como técnico da Alemanha após aviso da família e enfrenta desafio diferente de Borussia Dortmund e Liverpool
Ex-técnico do Liverpool, Klopp substituiu Nagelsmann
Naquele momento, depois de quase nove anos em Merseyside, o vencedor da Premier League e da Liga dos Campeões decidiu que havia chegado a hora de dar uma pausa no estresse de ser treinador. Ele assumiu um cargo na Red Bull como chefe global de futebol.
Klopp foi ligado a todos os grandes cargos que ficaram vagos na Europa e ao redor do mundo, do Real Madrid à Saudi Pro League, mas manteve que estava feliz supervisionando as coisas nos bastidores.
A oportunidade de assumir um cargo em uma seleção, porém, se mostrou boa demais para recusar. A Alemanha emitiu um pedido de socorro após sofrer uma derrota nas oitavas de final contra o Paraguai na Copa do Mundo de 2026, com essa derrota se mostrando a gota d'água para Julian Nagelsmann.
Klopp acertou um contrato de quatro anos com a DFB, o que o levará por um ciclo de Eurocopa e outra participação no principal evento da Fifa em 2030. Ele alertou a mídia em seu país natal de que precisa deixar sua família em paz para que ele cumpra esses termos.
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Klopp foi avisado de que será julgado imediatamente pelos resultados
Questionado sobre se Klopp verá a próxima Copa do Mundo, o ex-internacional da Alemanha Hamann, falando em associação com MrQ Casino, disse à GOAL: “Ele estava falando sobre a família dele. Não sei por que trouxe a família para essa discussão, porque ninguém está interessado na família dele.
“Ele será julgado pelos resultados. Eu e acho que a maioria dos outros, ou todos os outros, vamos julgá-lo como julgaríamos qualquer outro técnico. Ele pode ter um pequeno período de lua de mel de um jogo! É só isso, porque, no fim das contas, tudo gira em torno de resultados. Se os resultados não forem bons, se o futebol não for bom, ele terá de arcar com as consequências. Isso não é diferente.
“Eu sei o que ele disse. Fiquei surpreso que nenhum jornalista tenha feito outra pergunta depois disso, uma pergunta de acompanhamento, sobre o que ele realmente quis dizer. Mas, para mim, está claro que ele será julgado e criticado quando as coisas não estiverem indo bem, como todo mundo.”
Como Klopp se sairá no comando de uma seleção?
Klopp, que saboreou a glória do título da Bundesliga durante sua passagem pelo Borussia Dortmund, ficou famoso por sua habilidade de gestão de grupo e pela capacidade de gerar união na equipe. Essas mensagens serão mais difíceis de transmitir trabalhando com os jogadores apenas algumas vezes por ano.
Avaliando as credenciais de Klopp, Hamann acrescentou: “Acho que é mais fácil criar uma relação com o jogador quando você o vê todos os dias. Mais do que isso, será importante obviamente observar os jogadores e talvez encontrá-los em particular para que eles saibam e tenham certeza de que você se importa com eles.
“Acho que essa valorização do treinador ao tirar tempo para assistir aos jogos e talvez sair para jantar com eles depois das partidas em Milão, em Newcastle, em Frankfurt, em Dortmund, onde quer que seja, acho que será fundamental.
“Porque, como você disse, é muito difícil criar essa relação quando você está na concentração. Porque, obviamente, agora eles mudaram as datas dos jogos internacionais. Acho que agora há uma pausa de duas semanas e meia ou três semanas em meados de setembro.
“Mas aí você tem 30 jogadores lá. Então, é quase impossível. Há muitas coisas acontecendo. Você tem compromissos com a imprensa. Você tem um fisioterapeuta, um médico com um ou dois jogadores. Então, simplesmente não há tempo para falar longamente com todos eles.
“Mais do que isso, acho importante arrumar tempo para fazer isso quando a temporada começar agora no fim de agosto. Não é fácil. Nunca é fácil. Mas, obviamente, acho que a relação com os jogadores é fundamental para o sucesso dele. E isso, obviamente, é um pouco mais fácil de fazer quando você os vê diariamente.”
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Liga das Nações e Euro 2028: os primeiros jogos de Klopp
Klopp abrirá sua era no comando da Alemanha em 24 de setembro, quando enfrentará a Holanda pela Liga das Nações da Uefa. Serão quatro partidas durante essa pausa no calendário doméstico, com Sérvia e Grécia, duas vezes, também pela frente.
Ele estará sob pressão para promover uma melhora imediata, já que a Alemanha mira o retorno ao Grupo A, enquanto a classificação para a Euro 2028 começará em março de 2027, com o sorteio dessa campanha sendo realizado em Belfast em 6 de dezembro.
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