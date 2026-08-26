Em sua surpreendente declaração, o veterano técnico holandês destacou a incrível consciência tática de Xavi, o senso de posicionamento e a precisão milimétrica nos passes que lhe permitiram superar limitações físicas e dominar o futebol mundial. Ele apontou a multitude de troféus que Xavi acumulou tanto como jogador quanto como técnico como prova de sua linhagem de elite.

"Xavi, quero lhe dar as boas-vindas calorosamente como nosso novo técnico principal na Holanda. Eu conheci você como jogador, inclusive lhe dei sua estreia na partida da Supercopa contra o Mallorca. Você deve se lembrar disso. Infelizmente perdemos por 2 a 1, mas você marcou aquele único gol. Isso diz algo sobre você, Xavi."

"Como jogador, você claramente se desenvolveu de forma fantástica, apesar dos obstáculos de suas limitações físicas. Mas você tinha uma tremenda capacidade tática, posicionamento e passes realmente muito precisos. O que mais posso dizer? Você conquistou tantos títulos como jogador, e o Barcelona se beneficiou enormemente da sua qualidade."