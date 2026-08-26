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Louis van Gaal faz declaração surpreendente e elogia o novo técnico da Holanda, Xavi Hernandez
Uma mensagem surpresa de um mentor
Xavi Hernandez recebeu uma surpresa emocionante durante seus primeiros compromissos com a imprensa como técnico da Holanda, quando o ex-mentor Louis van Gaal enviou uma mensagem especial em vídeo. Van Gaal, que ficou famoso por dar a Xavi sua estreia no time principal do Barcelona em uma partida da Supercopa da Espanha de 1998 contra o Mallorca, aproveitou a oportunidade para dar as boas-vindas ao espanhol no comando da Oranje. Apesar da derrota por 2 a 1 naquela noite, em que um jovem Xavi marcou o único gol de sua equipe, o veterano técnico holandês reconheceu imediatamente o potencial extraordinário do meio-campista.
- Pro Shots
Elogiando a inteligência futebolística de Xavi
Em sua surpreendente declaração, o veterano técnico holandês destacou a incrível consciência tática de Xavi, o senso de posicionamento e a precisão milimétrica nos passes que lhe permitiram superar limitações físicas e dominar o futebol mundial. Ele apontou a multitude de troféus que Xavi acumulou tanto como jogador quanto como técnico como prova de sua linhagem de elite.
"Xavi, quero lhe dar as boas-vindas calorosamente como nosso novo técnico principal na Holanda. Eu conheci você como jogador, inclusive lhe dei sua estreia na partida da Supercopa contra o Mallorca. Você deve se lembrar disso. Infelizmente perdemos por 2 a 1, mas você marcou aquele único gol. Isso diz algo sobre você, Xavi."
"Como jogador, você claramente se desenvolveu de forma fantástica, apesar dos obstáculos de suas limitações físicas. Mas você tinha uma tremenda capacidade tática, posicionamento e passes realmente muito precisos. O que mais posso dizer? Você conquistou tantos títulos como jogador, e o Barcelona se beneficiou enormemente da sua qualidade."
A profunda gratidão e admiração de Xavi
Visivelmente emocionado com o gesto, Xavi expressou profunda gratidão e carinho por seu ex-treinador, atribuindo a ele um papel fundamental em seus anos de formação no futebol profissional. O novo técnico da Holanda relembrou como Van Gaal depositou enorme confiança nele quando ainda era apenas um adolescente se encontrando no Camp Nou, antes de explicar como aquelas lições fundamentais continuam guiando sua própria abordagem como treinador hoje.
"A pessoa que me deu a oportunidade de entrar no futebol profissional foi Louis van Gaal. Tenho uma relação muito boa com Louis; ele acreditou em mim, mais do que eu acreditava em mim mesmo. Ele é uma pessoa incrível, com um grande coração, e sou muito grato a ele."
"O que aprendemos com Louis van Gaal... talvez, naquela época, as pessoas não valorizassem Louis o suficiente como treinador, mas agora, os caras que fizeram a transição para se tornarem técnicos, todos eles se lembram de lições de Louis van Gaal. Então, para mim, isso é muito importante. E, às vezes, eu me lembro de coisas de Louis para gerir bem a equipe."
- ANP
Levando adiante as lições de Van Gaal
Ao refletir sobre os métodos que, a princípio, o fizeram ver o rígido treinador holandês como uma figura intensa antes de perceber seu valor, Xavi reconheceu o quanto essas lições continuam sendo cruciais em seu trabalho diário. Ele observou que ex-jogadores que fazem a transição para a carreira de treinador passam a apreciar de verdade a abordagem meticulosa e a liderança baseada em princípios de Van Gaal. Munido dessas duradouras filosofias táticas e do apoio de seu antigo mentor, Xavi agora volta toda a sua atenção para preparar a Holanda para seus próximos desafios.
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