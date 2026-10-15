Louis van Gaal afirma que escândalo de “trapaça” do Manchester City lhe custou o cargo no Manchester United e lhe causou “sofrimento”

Van Gaal acredita que as supostas irregularidades financeiras do Manchester City lhe custaram o emprego no Manchester United. O técnico holandês foi demitido ao fim da temporada 2015-16, depois de não conseguir a classificação para a Champions League.

O Manchester United terminou a Premier League em quinto lugar, perdendo para o City a última vaga de classificação. Os dois clubes de Manchester encerraram a campanha com 66 pontos, mas a equipe de Manuel Pellegrini ficou em quarto lugar por ter um saldo de gols superior.

A Premier League concluiu recentemente que o elenco do City naquela época foi montado com o uso de acordos de patrocínio “de fachada”. O painel regulador constatou que o clube inflou artificialmente suas receitas entre 2009 e 2018.