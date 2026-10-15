Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Louis van GaalGetty
Yosua Arya
Traduzido por

Louis van Gaal afirma que escândalo de “trapaça” do Manchester City lhe custou o cargo no Manchester United e lhe causou “sofrimento”

L. van Gaal
Manchester United
Manchester City
Premier League

Louis van Gaal sugeriu que as supostas infrações financeiras do Manchester City levaram diretamente à sua demissão brutal do cargo de técnico do Manchester United em 2016. O técnico holandês perdeu a vaga na Champions League para o City no saldo de gols, o que selou sua saída de Old Trafford apesar da conquista da Copa da Inglaterra.

  • Ficar fora dos quatro primeiros

    Van Gaal acredita que as supostas irregularidades financeiras do Manchester City lhe custaram o emprego no Manchester United. O técnico holandês foi demitido ao fim da temporada 2015-16, depois de não conseguir a classificação para a Champions League.

    O Manchester United terminou a Premier League em quinto lugar, perdendo para o City a última vaga de classificação. Os dois clubes de Manchester encerraram a campanha com 66 pontos, mas a equipe de Manuel Pellegrini ficou em quarto lugar por ter um saldo de gols superior.

    A Premier League concluiu recentemente que o elenco do City naquela época foi montado com o uso de acordos de patrocínio “de fachada”. O painel regulador constatou que o clube inflou artificialmente suas receitas entre 2009 e 2018.

  • Louis van Gaal(C)Getty Images

    Sofrimento e consequências brutais

    O técnico de 75 anos falou sobre o impacto pessoal de sua saída de Old Trafford. Van Gaal foi demitido apenas 48 horas depois de conquistar a Copa da Inglaterra, enquanto Ed Woodward preparava a chegada de Jose Mourinho para substituí-lo.

    “Para mim, na época, ficar de fora da Champions League em 2016 provavelmente foi o fator decisivo para minha demissão do Manchester United”, disse Van Gaal ao The Athletic. “E todas as consequências e o sofrimento que isso acarretou.”

  • Uma pequena divisão em Manchester

    Van Gaal admitiu que sua passagem pela Inglaterra teria terminado de forma mais feliz em uma competição justa. No entanto, reconhece que o recente veredicto da Premier League sobre o City chegou tarde demais para mudar sua história pessoal. A diferença entre os dois clubes de Manchester na temporada 2015-16 foi mínima. Naquele ano, o United teve até um retrospecto melhor nos confrontos diretos com o rival da cidade.

    Van Gaal comandou o United no empate sem gols em Old Trafford, no primeiro clássico da temporada. Mais tarde, Marcus Rashford marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o City no Etihad Stadium.

    Apesar desses resultados, o City terminou à frente do rival da cidade porque seu saldo de gols era 16 gols superior. “Não posso mudar a história agora”, observou Van Gaal. “Nem mesmo a Federação Inglesa de Futebol pode fazer isso.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • Louis van Gaal Netherlands 2022Getty

    À espera do veredicto final

    O Manchester City negou categoricamente as acusações e imediatamente apresentou recurso contra as conclusões da Premier League. O clube afirma ter um amplo conjunto de provas irrefutáveis para limpar seu nome.

    O futebol inglês agora aguarda para saber a extensão de eventuais punições. O veredicto de culpa abrange mais de 100 acusações disciplinares, o que faz deste um dos maiores casos da história do esporte.

    Questionado sobre quais sanções o Manchester City deveria enfrentar, Van Gaal deu uma resposta ponderada. “Em última análise, isso terá de ser decidido pelo juiz”, afirmou.

Próximas partidas
MCI

MCI

Premier League

17 de out. de 2026

IPS

IPS

LEE

LEE

Premier League

18 de out. de 2026

MUN

MUN