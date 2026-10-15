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Louis van Gaal afirma que escândalo de “trapaça” do Manchester City lhe custou o cargo no Manchester United e lhe causou “sofrimento”
Ficar fora dos quatro primeiros
Van Gaal acredita que as supostas irregularidades financeiras do Manchester City lhe custaram o emprego no Manchester United. O técnico holandês foi demitido ao fim da temporada 2015-16, depois de não conseguir a classificação para a Champions League.
O Manchester United terminou a Premier League em quinto lugar, perdendo para o City a última vaga de classificação. Os dois clubes de Manchester encerraram a campanha com 66 pontos, mas a equipe de Manuel Pellegrini ficou em quarto lugar por ter um saldo de gols superior.
A Premier League concluiu recentemente que o elenco do City naquela época foi montado com o uso de acordos de patrocínio “de fachada”. O painel regulador constatou que o clube inflou artificialmente suas receitas entre 2009 e 2018.
- (C)Getty Images
Sofrimento e consequências brutais
O técnico de 75 anos falou sobre o impacto pessoal de sua saída de Old Trafford. Van Gaal foi demitido apenas 48 horas depois de conquistar a Copa da Inglaterra, enquanto Ed Woodward preparava a chegada de Jose Mourinho para substituí-lo.
“Para mim, na época, ficar de fora da Champions League em 2016 provavelmente foi o fator decisivo para minha demissão do Manchester United”, disse Van Gaal ao The Athletic. “E todas as consequências e o sofrimento que isso acarretou.”
Uma pequena divisão em Manchester
Van Gaal admitiu que sua passagem pela Inglaterra teria terminado de forma mais feliz em uma competição justa. No entanto, reconhece que o recente veredicto da Premier League sobre o City chegou tarde demais para mudar sua história pessoal. A diferença entre os dois clubes de Manchester na temporada 2015-16 foi mínima. Naquele ano, o United teve até um retrospecto melhor nos confrontos diretos com o rival da cidade.
Van Gaal comandou o United no empate sem gols em Old Trafford, no primeiro clássico da temporada. Mais tarde, Marcus Rashford marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o City no Etihad Stadium.
Apesar desses resultados, o City terminou à frente do rival da cidade porque seu saldo de gols era 16 gols superior. “Não posso mudar a história agora”, observou Van Gaal. “Nem mesmo a Federação Inglesa de Futebol pode fazer isso.”
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À espera do veredicto final
O Manchester City negou categoricamente as acusações e imediatamente apresentou recurso contra as conclusões da Premier League. O clube afirma ter um amplo conjunto de provas irrefutáveis para limpar seu nome.
O futebol inglês agora aguarda para saber a extensão de eventuais punições. O veredicto de culpa abrange mais de 100 acusações disciplinares, o que faz deste um dos maiores casos da história do esporte.
Questionado sobre quais sanções o Manchester City deveria enfrentar, Van Gaal deu uma resposta ponderada. “Em última análise, isso terá de ser decidido pelo juiz”, afirmou.
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