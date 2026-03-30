Louis Saha insta o Manchester United a contratar a “empolgante” estrela do Tottenham para alcançar o “próximo nível”

Saha acredita que o atual elenco do United carece do perfil físico específico necessário para disputar o topo do futebol europeu. Embora as contratações do clube tenham sido produtivas recentemente, o ex-atacante insiste que substituir Casemiro, que está de saída, por um jogador mais atlético é a tarefa mais urgente que a equipe de contratações enfrenta neste verão.

Em entrevista ao Ozoon, Saha afirmou: “O meio-campo central é uma prioridade para o Manchester United no mercado de transferências, especialmente se não mantivermos Casemiro, mas ainda assim precisamos de mais capacidade atlética no meio-campo.

"Precisamos de alguém que dê a sensação de que vai ser dominante, praticamente em todo o campo; precisamos de um estilo semelhante ao de Declan Rice, um perfil que possa oferecer muito e também dominar fisicamente.

"Também gostaria de ver um novo atacante no clube; Benjamin Sesko é um jogador de ponta com grande potencial, mas precisamos de outro tipo de atacante. Essas são as duas posições nas quais eu me concentraria.

"Temos jogadores nas áreas de ataque e nas laterais; defensivamente, temos muitas opções, mas Micky van de Ven seria uma contratação empolgante se ele estiver disponível; ele é o tipo de jogador que pode ajudar o United a chegar ao próximo nível."