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Louis Saha insta o Manchester United a contratar a “empolgante” estrela do Tottenham para alcançar o “próximo nível”
Reconstrução para a elite
Após um verão de grandes mudanças, em que foram gastos quase 200 milhões de libras em jogadores como Benjamin Sesko e Bryan Mbeumo, o United consolidou-se como candidato à Liga dos Campeões sob o comando de Carrick. No entanto, a saída iminente de Casemiro criou uma lacuna significativa no meio-campo, levando a rumores envolvendo vários talentos de destaque da Premier League, como Adam Wharton, Elliot Anderson e Carlos Baleba. Saha, que teve uma passagem repleta de títulos por Old Trafford, insiste que, embora o elenco atual tenha potencial, um zagueiro de 43 milhões de libras do norte de Londres é a contratação de alto calibre necessária para preencher a lacuna que separa o time do topo.
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A necessidade de domínio
Saha acredita que o atual elenco do United carece do perfil físico específico necessário para disputar o topo do futebol europeu. Embora as contratações do clube tenham sido produtivas recentemente, o ex-atacante insiste que substituir Casemiro, que está de saída, por um jogador mais atlético é a tarefa mais urgente que a equipe de contratações enfrenta neste verão.
Em entrevista ao Ozoon, Saha afirmou: “O meio-campo central é uma prioridade para o Manchester United no mercado de transferências, especialmente se não mantivermos Casemiro, mas ainda assim precisamos de mais capacidade atlética no meio-campo.
"Precisamos de alguém que dê a sensação de que vai ser dominante, praticamente em todo o campo; precisamos de um estilo semelhante ao de Declan Rice, um perfil que possa oferecer muito e também dominar fisicamente.
"Também gostaria de ver um novo atacante no clube; Benjamin Sesko é um jogador de ponta com grande potencial, mas precisamos de outro tipo de atacante. Essas são as duas posições nas quais eu me concentraria.
"Temos jogadores nas áreas de ataque e nas laterais; defensivamente, temos muitas opções, mas Micky van de Ven seria uma contratação empolgante se ele estiver disponível; ele é o tipo de jogador que pode ajudar o United a chegar ao próximo nível."
Um adversário conhecido
O interesse em Van de Ven surge num momento em que o Tottenham enfrenta a dura realidade de uma batalha contra o rebaixamento, encontrando-se atualmente apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. O holandês tem sido, sem dúvida, o jogador mais consistente dos Spurs desde sua transferência do Wolfsburg, e seu histórico contra o United é particularmente notável. Ele enfrentou os Red Devils seis vezes em todas as competições, perdendo apenas uma vez. Os torcedores do United se lembram vividamente de sua contribuição durante a temporada 2024-25, quando ele fez uma impressionante jogada individual desde o seu campo para dar a assistência para o primeiro gol de Brennan Johnson na vitória por 3 a 0 em Old Trafford — uma demonstração de velocidade e potência que se encaixa perfeitamente no perfil que Saha está buscando.
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Definição de rodagem
A equipe de Carrick volta a campo no dia 13 de abril contra o rival Leeds United, com o objetivo de consolidar a terceira posição na tabela e garantir a grana extra da classificação para a Liga dos Campeões. Esse status de elite europeia será vital para que consigam convencer Van de Ven a deixar o Tottenham, especialmente porque o zagueiro ainda tem três anos de contrato restantes. Enquanto os Red Devils buscam terminar a temporada com força total, o Spurs enfrenta uma corrida desesperada de sete partidas para evitar o rebaixamento, um fator que poderia reduzir significativamente o preço pedido por seus ativos mais valiosos. A equipe de recrutamento do United provavelmente estará acompanhando de perto, enquanto se prepara para uma janela de transferências de verão que deve lidar com a era pós-Casemiro.