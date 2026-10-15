AFP
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“Loucura total!”: Carlos Espi, herói do Real Madrid, revela a jogada de mestre de Jose Mourinho que inspirou a vitória épica de virada contra a Roma na Champions League
Uma noite inesquecível em Roma
O Real Madrid conquistou uma vitória histórica por 4 a 3 sobre a Roma na Champions League, revertendo uma desvantagem considerável no Estádio Olímpico. A virada exigiu um esforço coletivo monumental, com o gigante espanhol se recusando a aceitar a derrota em solo italiano.
Carlos Espi foi o responsável por desencadear a virada extraordinária. Acionado no fim do segundo tempo, o atacante marcou o segundo gol, decisivo para o Real Madrid, mudou completamente o rumo da partida e abriu caminho para uma vitória europeia memorável.
Mesmo em desvantagem no placar, o Real Madrid mostrou enorme capacidade de reação. A confiança coletiva do elenco acabou prevalecendo sobre a equipe da casa e permitiu que o time completasse uma virada notável nos minutos finais.
- Getty Images Sport
A jogada de mestre de Mourinho e a reação de Espi
Após o apito final, Espi demonstrou incredulidade e alegria com o resultado. Ele elogiou a determinação do elenco e apontou a vontade coletiva como a principal força por trás da vitória.
“Foi uma loucura completa. Queríamos lutar até o fim, e isso foi fundamental. Jogamos juntos pela vitória, e estou muito feliz”, disse Espi ao site oficial do clube. “Queríamos vencer a partida e não desistir. Acho que foi isso. Com o passar dos minutos, vimos que estávamos perto e, no fim, conseguimos.”
O atacante também revelou a mensagem breve, mas decisiva, que Mourinho lhe deu antes de colocá-lo em campo. Questionado sobre as orientações táticas de seu treinador, Espi contou qual foi a motivação simples que o impulsionou.
Ele disse: “Entrar em campo e dar absolutamente o meu máximo, porque restavam 15 minutos. Dar o meu máximo, ajudar a equipe de todas as formas possíveis e manter sempre a intensidade máxima.”
Aproveitando as poucas oportunidades
Para um jogador que tenta conquistar seu espaço em um elenco do Real Madrid repleto de estrelas, cada segundo em campo é fundamental. Espi teve pouco tempo para mudar o rumo de uma grande partida europeia e aceitou o desafio de imediato.
Ao falar sobre sua entrada decisiva, Espi explicou sua abordagem para fazer a diferença: "Vim para aproveitar ao máximo meus minutos e ajudar o time de todas as formas possíveis. Tive a oportunidade de entrar em campo, ele me deu 13 minutos, e aproveitei cada segundo ao marcar um gol e vencer a partida."
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Em busca de um papel de destaque
A atuação sensacional de Espi ao sair do banco na capital italiana certamente reforçará seus argumentos para receber mais minutos sob o comando de Mourinho. Ao corresponder quando o Real Madrid mais precisava dele, o atacante mostrou o enorme valor que tem como opção para mudar o jogo ao sair do banco.
Daqui para frente, a capacidade do atacante de cumprir com naturalidade as exigências táticas de Mourinho o manterá nos planos imediatos do treinador. O desafio agora é transformar essas participações decisivas no fim dos jogos em um papel constante no exigente clube espanhol.
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