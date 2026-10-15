O Real Madrid conquistou uma vitória histórica por 4 a 3 sobre a Roma na Champions League, revertendo uma desvantagem considerável no Estádio Olímpico. A virada exigiu um esforço coletivo monumental, com o gigante espanhol se recusando a aceitar a derrota em solo italiano.

Carlos Espi foi o responsável por desencadear a virada extraordinária. Acionado no fim do segundo tempo, o atacante marcou o segundo gol, decisivo para o Real Madrid, mudou completamente o rumo da partida e abriu caminho para uma vitória europeia memorável.

Mesmo em desvantagem no placar, o Real Madrid mostrou enorme capacidade de reação. A confiança coletiva do elenco acabou prevalecendo sobre a equipe da casa e permitiu que o time completasse uma virada notável nos minutos finais.



