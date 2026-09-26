A partida começou de forma desastrosa para a equipe de Thomas Tuchel, que se viu em desvantagem dentro dos dois primeiros minutos após uma falta de concentração de Marc Guehi. O defensor do Crystal Palace hesitou com a bola logo fora da própria área, permitindo que o sempre atento Lamine Yamal lhe roubasse a posse. O adolescente do Barcelona não hesitou, invadiu a área e finalizou com precisão, em chute colocado, que bateu na parte interna da trave antes de passar por um impotente James Trafford. Foi um momento marcante para o jovem, já que Yamal marcou o terceiro gol mais rápido que a Inglaterra já sofreu no Estádio de Wembley, atrás apenas do histórico

Apesar do revés inicial, a Inglaterra tentou manter a compostura, embora a pressão alta implacável da Espanha e suas transições rápidas tenham tornado a vida incrivelmente difícil. Os visitantes poderiam facilmente ter ampliado a vantagem antes da marca de meia hora, não fosse a finalização desperdiçada de Ferran Torres. O atacante teve um voleio anulado por impedimento e depois perdeu uma chance claríssima cara a cara após ser lançado por um passe preciso de Rodri.



