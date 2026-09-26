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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

Loucura de quatro minutos! Anthony Gordon e Harry Kane punem erros de Williams e Cucurella para virar o jogo contra a Espanha

Inglaterra
Espanha
H. Kane
Inglaterra x Espanha
Liga das Nações A
M. Cucurella
A. Gordon

Wembley testemunhou uma reviravolta impressionante, com a Inglaterra superando um início lento para desmontar a solidez defensiva da Espanha em uma janela frenética de quatro minutos. Depois de sair atrás com um gol cedo e parecer inferior durante boa parte do período inicial, a Inglaterra mostrou uma eficiência impressionante nas finalizações e deixou as campeãs europeias atordoadas.

  • Yamal deixa marca histórica em meio ao caos defensivo

    A partida começou de forma desastrosa para a equipe de Thomas Tuchel, que se viu em desvantagem dentro dos dois primeiros minutos após uma falta de concentração de Marc Guehi. O defensor do Crystal Palace hesitou com a bola logo fora da própria área, permitindo que o sempre atento Lamine Yamal lhe roubasse a posse. O adolescente do Barcelona não hesitou, invadiu a área e finalizou com precisão, em chute colocado, que bateu na parte interna da trave antes de passar por um impotente James Trafford. Foi um momento marcante para o jovem, já que Yamal marcou o terceiro gol mais rápido que a Inglaterra já sofreu no Estádio de Wembley, atrás apenas do histórico

    Apesar do revés inicial, a Inglaterra tentou manter a compostura, embora a pressão alta implacável da Espanha e suas transições rápidas tenham tornado a vida incrivelmente difícil. Os visitantes poderiam facilmente ter ampliado a vantagem antes da marca de meia hora, não fosse a finalização desperdiçada de Ferran Torres. O atacante teve um voleio anulado por impedimento e depois perdeu uma chance claríssima cara a cara após ser lançado por um passe preciso de Rodri.


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  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Inglaterra protagoniza virada dramática em Wembley

    Justamente quando a torcida da casa começava a ficar inquieta, uma súbita elevação de intensidade virou completamente o jogo de cabeça para baixo. Aos 36 minutos, a Inglaterra aproveitou um raro momento de excessiva exposição da Espanha para lançar um contra-ataque fulminante. A bola foi trabalhada rapidamente na transição e acabou chegando até Anthony Gordon, que empatou para a equipe de Thomas Tuchel com uma finalização precisa, levando Wembley ao delírio. Foi um gol nascido da pura verticalidade, punindo uma linha defensiva da Espanha que até então parecia impenetrável ao longo dos minutos iniciais do confronto pela Liga das Nações.

    O momento passou inteiramente para a Inglaterra, que voltou a marcar apenas quatro minutos depois para assumir a liderança. Uma jogada bem trabalhada resultou em um cruzamento fechado para a segunda trave, onde Harry Kane subiu mais alto para encontrar a bola. A cabeçada forte do capitão da Inglaterra sofreu um desvio significativo em Marc Cucurella, tirando Unai Simon da jogada enquanto a bola morria no fundo da rede.

  • Batalhas táticas e oportunidades perdidas

    As estatísticas do primeiro tempo traçaram um retrato curioso do andamento da partida, com a Inglaterra tendo, de fato, a maior parte da posse de bola, apesar de a Espanha ter levado mais perigo ao gol. Na metade da etapa, a Inglaterra havia controlado 57% da posse, mas tinha tido dificuldades até para registrar uma única finalização antes de seu clínico golpe duplo. O meio-campo espanhol, ancorado por Rodri, parecia ditar o ritmo, com o jogador do Manchester City interceptando constantemente passes ingleses e acionando Ferran Torres em espaço livre.

    Também houve drama em relação à arbitragem, já que a equipe da casa pediu um pênalti quando Lewis-Skelly caiu dentro da área. O jovem inglês pareceu iniciar o contato contra Fabian Ruiz em uma tentativa de cavar a falta, mas o árbitro não se comoveu, para grande frustração da torcida londrina.

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  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Segurando a linha em Wembley

    Os momentos finais do primeiro tempo viram uma seleção inglesa renovada disputando cada segunda bola, enquanto a Espanha teve dificuldade para retomar a compostura que havia marcado seu início. Jude Bellingham cresceu no jogo, sofrendo faltas e ditando o ritmo, enquanto Rodri encontrou menos espaço por causa de uma pressão inglesa mais disciplinada.

    A organização defensiva da equipe da casa, que havia sido tão vulnerável nos primeiros vinte minutos, de repente pareceu sólida. A Inglaterra conseguiu administrar os minutos restantes do primeiro tempo sem novos sustos e foi para o vestiário com uma vantagem improvável.

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