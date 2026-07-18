Na disputa pelo terceiro lugar contra a França, a equipe do técnico alemão dominou durante grande parte da partida, mas quase deixou escapar uma vantagem de quatro gols: no final, a Inglaterra conseguiu se salvar com uma vitória por 6 a 4 (4 a 0). A França demonstrou garra, mas a era de Didier Deschamps chegou ao fim com uma decepção.
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Loucura de dez gols em Miami! A Inglaterra mantém a vantagem de 4 a 0 diante de franceses furiosos, liderados pelo histórico Kylian Mbappé, até o final da partida
Declan Rice (3º), Ezri Konsa (18º) e Bukayo Saka (37º, 45’+1) marcaram um feito inédito na história da França. Nunca antes essa orgulhosa nação do futebol havia sofrido quatro gols em apenas um tempo durante uma partida da Copa do Mundo, e apenas uma vez em toda a sua história em uma partida oficial.
Após o intervalo, o jogo mudou: Kylian Mbappé (48., 66.) e Bradley Barcola (54.) diminuíram a diferença. Com agora 22 gols em Copas do Mundo, Mbappé superou o campeão mundial Lionel Messi como maior artilheiro da história da competição. Saka ampliou a vantagem com um pênalti, marcando seu terceiro gol na partida (87’); Ousmane Dembelé diminuiu a diferença mais uma vez (90’+6), antes que o recém-entrado Jude Bellingham selasse a vitória (90’+8).
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Bellingham e Kane no banco: Rice abre o jogo
Apesar do sucesso, Tuchel terá que responder mais uma vez a perguntas incômodas. Já na semifinal contra a Argentina, a Inglaterra havia perdido o ritmo depois de abrir o placar. No confronto com a França, nem mesmo um placar de 4 a 0 no intervalo foi suficiente para garantir uma vitória confortável.
No entanto, em uma partida que, segundo Tuchel, “ninguém queria jogar”, o empenho e o ânimo estavam presentes desde o início. Mesmo sem Jude Bellingham e Harry Kane, que começaram no banco, os ingleses ditaram o ritmo. Rice pôde avançar sem obstáculos pelo meio-campo ao marcar seu gol; o goleiro francês Mike Maignan não teve chances contra seu chute com efeito bem colocado.
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Deschamps relembra “momentos mágicos e difíceis”
Deschamps olhava sombrio na linha lateral. O técnico campeão mundial de 2018 vai se aposentar após este torneio, e Zinedine Zidane já está pronto para assumir o cargo. “Vou sentir falta da seleção francesa”, disse Deschamps com saudade antes da partida: “Tive o privilégio de viver, durante 14 anos, momentos mágicos, mas também difíceis.”
Em 2022, ele havia perdido a final da Copa do Mundo contra a Argentina de Lionel Messi; neste ano, os franceses eram considerados os grandes favoritos.
No entanto, na semifinal, foram abruptamente eliminados pela Espanha, campeã europeia, que se mostrou muito eficiente. A disputa pelo terceiro lugar ainda assim é importante, disse Deschamps: “Quando se joga pela França, tem-se responsabilidades. Faremos de tudo para que essa partida corra bem.”
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Deschamps acorda a França; Saka e Bellingham salvam a Inglaterra
A princípio, nada disso parecia estar acontecendo, diante de condições externas adversas, com altas temperaturas e umidade extrema. A fase inicial foi claramente dominada pelos ingleses, que logo foram recompensados com o segundo gol. Desta vez, Konsa marcou após um escanteio cobrado por Rice.
Os franceses, que afinal haviam começado com Mbappé e Michael Olise, pareciam completamente perdidos. Mbappé, embora demonstrasse algum perigo, recusou-se a participar do trabalho defensivo. Após uma perda de bola do capitão, Saka finalizou um contra-ataque e marcou novamente logo antes do intervalo.
Deschamps reagiu ao desempenho desastroso com quatro substituições, o que serviu para acordar sua equipe. Mbappé e Barcola deram à França esperanças de uma recuperação alucinante.
A Inglaterra vacilou, mal conseguia se livrar da pressão e, assim como na semifinal, limitou-se apenas à defesa. Mesmo quando Saka marcou de pênalti, fazendo 5 a 3, a tensão continuou. Foi somente a jogada individual de Bellingham, após mais um gol de Dembélé que reduziu a diferença, que selou a vitória da Inglaterra.
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