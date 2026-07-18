Loucura de dez gols em Miami! A Inglaterra mantém a vantagem de 4 a 0 diante de franceses furiosos, liderados pelo histórico Kylian Mbappé, até o final da partida

Declan Rice (3º), Ezri Konsa (18º) e Bukayo Saka (37º, 45’+1) marcaram um feito inédito na história da França. Nunca antes essa orgulhosa nação do futebol havia sofrido quatro gols em apenas um tempo durante uma partida da Copa do Mundo, e apenas uma vez em toda a sua história em uma partida oficial.

Após o intervalo, o jogo mudou: Kylian Mbappé (48., 66.) e Bradley Barcola (54.) diminuíram a diferença. Com agora 22 gols em Copas do Mundo, Mbappé superou o campeão mundial Lionel Messi como maior artilheiro da história da competição. Saka ampliou a vantagem com um pênalti, marcando seu terceiro gol na partida (87’); Ousmane Dembelé diminuiu a diferença mais uma vez (90’+6), antes que o recém-entrado Jude Bellingham selasse a vitória (90’+8).