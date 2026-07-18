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SID

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Loucura de dez gols em Miami! A Inglaterra mantém a vantagem de 4 a 0 diante de franceses furiosos, liderados pelo histórico Kylian Mbappé, até o final da partida

Copa do Mundo
França x Inglaterra
França
Inglaterra

Os ingleses de Thomas Tuchel garantiram, com muita sorte, seu melhor resultado em uma Copa do Mundo em 60 anos, após um verdadeiro espetáculo ofensivo.

Na disputa pelo terceiro lugar contra a França, a equipe do técnico alemão dominou durante grande parte da partida, mas quase deixou escapar uma vantagem de quatro gols: no final, a Inglaterra conseguiu se salvar com uma vitória por 6 a 4 (4 a 0). A França demonstrou garra, mas a era de Didier Deschamps chegou ao fim com uma decepção.

  • Declan Rice (3º), Ezri Konsa (18º) e Bukayo Saka (37º, 45’+1) marcaram um feito inédito na história da França. Nunca antes essa orgulhosa nação do futebol havia sofrido quatro gols em apenas um tempo durante uma partida da Copa do Mundo, e apenas uma vez em toda a sua história em uma partida oficial.

    Após o intervalo, o jogo mudou: Kylian Mbappé (48., 66.) e Bradley Barcola (54.) diminuíram a diferença. Com agora 22 gols em Copas do Mundo, Mbappé superou o campeão mundial Lionel Messi como maior artilheiro da história da competição. Saka ampliou a vantagem com um pênalti, marcando seu terceiro gol na partida (87’); Ousmane Dembelé diminuiu a diferença mais uma vez (90’+6), antes que o recém-entrado Jude Bellingham selasse a vitória (90’+8).

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  • Declan Rice Harry Kane England 2026Getty

    Bellingham e Kane no banco: Rice abre o jogo

    Apesar do sucesso, Tuchel terá que responder mais uma vez a perguntas incômodas. Já na semifinal contra a Argentina, a Inglaterra havia perdido o ritmo depois de abrir o placar. No confronto com a França, nem mesmo um placar de 4 a 0 no intervalo foi suficiente para garantir uma vitória confortável.

    No entanto, em uma partida que, segundo Tuchel, “ninguém queria jogar”, o empenho e o ânimo estavam presentes desde o início. Mesmo sem Jude Bellingham e Harry Kane, que começaram no banco, os ingleses ditaram o ritmo. Rice pôde avançar sem obstáculos pelo meio-campo ao marcar seu gol; o goleiro francês Mike Maignan não teve chances contra seu chute com efeito bem colocado.

  • Kylian Mbappe Didier Deschamps France 2026 World CupGetty

    Deschamps relembra “momentos mágicos e difíceis”

    Deschamps olhava sombrio na linha lateral. O técnico campeão mundial de 2018 vai se aposentar após este torneio, e Zinedine Zidane já está pronto para assumir o cargo. “Vou sentir falta da seleção francesa”, disse Deschamps com saudade antes da partida: “Tive o privilégio de viver, durante 14 anos, momentos mágicos, mas também difíceis.”

    Em 2022, ele havia perdido a final da Copa do Mundo contra a Argentina de Lionel Messi; neste ano, os franceses eram considerados os grandes favoritos.

    No entanto, na semifinal, foram abruptamente eliminados pela Espanha, campeã europeia, que se mostrou muito eficiente. A disputa pelo terceiro lugar ainda assim é importante, disse Deschamps: “Quando se joga pela França, tem-se responsabilidades. Faremos de tudo para que essa partida corra bem.”

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  • Saka 2-1Getty Images

    Deschamps acorda a França; Saka e Bellingham salvam a Inglaterra

    A princípio, nada disso parecia estar acontecendo, diante de condições externas adversas, com altas temperaturas e umidade extrema. A fase inicial foi claramente dominada pelos ingleses, que logo foram recompensados com o segundo gol. Desta vez, Konsa marcou após um escanteio cobrado por Rice.

    Os franceses, que afinal haviam começado com Mbappé e Michael Olise, pareciam completamente perdidos. Mbappé, embora demonstrasse algum perigo, recusou-se a participar do trabalho defensivo. Após uma perda de bola do capitão, Saka finalizou um contra-ataque e marcou novamente logo antes do intervalo.

    Deschamps reagiu ao desempenho desastroso com quatro substituições, o que serviu para acordar sua equipe. Mbappé e Barcola deram à França esperanças de uma recuperação alucinante.

    A Inglaterra vacilou, mal conseguia se livrar da pressão e, assim como na semifinal, limitou-se apenas à defesa. Mesmo quando Saka marcou de pênalti, fazendo 5 a 3, a tensão continuou. Foi somente a jogada individual de Bellingham, após mais um gol de Dembélé que reduziu a diferença, que selou a vitória da Inglaterra.