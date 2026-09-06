Em seu retorno aos gramados no San Siro pela primeira vez nesta temporada, Marcus Thuram teve papel decisivo na reação ao marcar de cabeça após cruzamento de Carlos Augusto para fazer 2 a 2 aos 82 minutos. O gol provocou cenas de euforia, com Thuram correndo para se juntar ao capitão Lautaro Martinez nas grades do estádio. Lautaro revelou depois que sempre chama seu parceiro de ataque de "maluco" por subir ali, mas Thuram insistiu que não tinha outra escolha.

"Hoje foi incrível, eu tinha que ir atrás dele! Lautaro é o nosso capitão e o nosso líder, e voltou de uma Copa do Mundo muito longa e imediatamente se colocou à disposição do time", sorriu Thuram.