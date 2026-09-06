AFP
Traduzido por
Loucura da barreira de Thuram! Herói da Inter revela segredo de comemoração selvagem após reação impressionante contra o Napoli
Uma noite mágica sob as luzes do Giuseppe Meazza
A Inter mostrou um caráter notável para garantir uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Napoli em um duelo no ensolarado San Siro. Depois de se ver dois gols atrás no início do segundo tempo, após os rápidos gols de Matteo Politano e Rasmus Hojlund, a Inter parecia derrotada. No entanto, o time de Cristian Chivu lançou uma pressão incessante sobre o gol visitante, registrando 29 finalizações antes de completar uma virada inesquecível no fim.
- Getty Images Sport
Seguindo a capitã nas comemorações
Em seu retorno aos gramados no San Siro pela primeira vez nesta temporada, Marcus Thuram teve papel decisivo na reação ao marcar de cabeça após cruzamento de Carlos Augusto para fazer 2 a 2 aos 82 minutos. O gol provocou cenas de euforia, com Thuram correndo para se juntar ao capitão Lautaro Martinez nas grades do estádio. Lautaro revelou depois que sempre chama seu parceiro de ataque de "maluco" por subir ali, mas Thuram insistiu que não tinha outra escolha.
"Hoje foi incrível, eu tinha que ir atrás dele! Lautaro é o nosso capitão e o nosso líder, e voltou de uma Copa do Mundo muito longa e imediatamente se colocou à disposição do time", sorriu Thuram.
Elogiando o impacto decisivo de Lautaro
Thuram rasgou elogios ao seu parceiro de ataque, que marcou antes e depois do gol de cabeça do francês, antes de selar a vitória por 3 a 1 aos 91 minutos, em meio a um fim de jogo frenético. Apesar de os gols individuais terem roubado as manchetes, o atacante francês enfatizou que o objetivo principal sempre foi o sucesso coletivo em meio a um calendário implacável.
"Ele está voltando à plena forma física e esta noite nos deu a vitória. Eu estava ansioso para causar impacto novamente? Sim, mas antes de tudo eu queria ajudar a equipe", acrescentou Thuram.
- AFP
Mantendo um início perfeito na Serie A
A dramática vitória por 3 a 2 garante que a Inter mantenha seu início perfeito na campanha doméstica, somando nove pontos nas três primeiras partidas. Embora a equipe tenha mostrado incrível poder de reação para superar uma desvantagem de dois gols, Thuram ressaltou a importância de manter os pés no chão, já que testes mais difíceis se aproximam. Com os jogos acontecendo em sequência, a Inter está determinada a encarar cada desafio passo a passo.
"Temos muitos jogos vindo um atrás do outro e estamos sempre tentando melhorar. Vamos jogo a jogo. O campeonato é difícil, e vamos continuar fazendo o melhor que pudermos", concluiu Thuram.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.