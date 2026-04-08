Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lotte Wubben-Moy England gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Lotte Wubben-Moy é mais do que uma reserva: a zagueira do Arsenal conquistou uma vaga no time titular das Lionesses

Análises
Inglaterra F
L. Wubben-Moy
Eliminatórias Europeias
Arsenal Women
WSL
Liga dos Campeões Feminino
Futebol feminino
Especiais e Opinião
Inglaterra F x Espanha

Na próxima semana, no Estádio de Wembley, as duas melhores seleções do futebol feminino europeu se enfrentarão mais uma vez, quando a Inglaterra, vencedora dos dois últimos títulos do Campeonato Europeu, receberá a Espanha, atual campeã mundial. Será o sexto confronto entre elas em menos de quatro anos, e mais uma vez a aposta é alta, já que ambas disputam a única vaga de classificação automática do grupo para a Copa do Mundo do próximo verão. O fato de a Inglaterra poder ficar sem sua capitã, Leah Williamson, é, portanto, um grande golpe.

Líder de toda a seleção inglesa, mas especialmente da defesa, Williamson chega a esta pausa internacional depois de ter ficado de fora dos últimos cinco jogos do Arsenal. Após sua ausência na partida mais recente dos Gunners, uma surpreendente derrota para o Brighton pela FA Cup, a treinadora Renee Slegers disse aos repórteres: “Vamos conversar com a seleção inglesa agora, após o jogo, para traçar um plano para a Leah.”

Embora isso possa significar que a zagueira ainda vá para o estágio com a seleção, coloca em sério risco sua participação no primeiro jogo, contra a Espanha na terça-feira.

Não há ataque mais temível no continente do que o da La Roja. As campeãs mundiais marcaram mais gols do que qualquer outra seleção na Euro 2025 antes de derrotar a Suécia e a Alemanha para conquistar mais um título da Liga das Nações alguns meses depois, vencendo duas das potências europeias por 5 a 0 e 3 a 0 no placar agregado, respectivamente. Como sempre, será necessário um esforço titânico para a Inglaterra conter isso.

Felizmente, a técnica das Lionesses, Sarina Wiegman, não tem falta de opções sólidas quando se trata de substituir Williamson. A zaga é, sem dúvida, a posição com maior profundidade da Inglaterra, com Alex Greenwood, Jess Carter, Esme Morgan e Maya Le Tissier entre as convocadas. Mas é uma das companheiras de Williamson no Arsenal que merece a chance de brilhar na sua ausência, tendo feito exatamente isso no clube nas últimas semanas e meses.

Oportunidades como titular pela Inglaterra nem sempre foram fáceis de conseguir para Lotte Wubben-Moy, mas ela fez mais do que o suficiente para merecer uma quando a Espanha vier visitar.

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal 2025-26Getty Images

    À espera nos bastidores

    As oportunidades não têm sido fáceis para Wubben-Moy nos últimos anos. Isso ficou evidente, em primeiro lugar, no Arsenal, onde ela foi titular em apenas seis partidas do campeonato na última temporada e começou esta temporada novamente em posição secundária na hierarquia, apesar de Williamson ter perdido o início da temporada devido a uma lesão.

    Em vez de recorrer a Wubben-Moy, ou mesmo à internacional espanhola Laia Codina, Slegers optou por escalar a adolescente Katie Reid ao lado da zagueira central esquerda Steph Catley, com Reid jogando tão bem que conquistou sua primeira convocação para a seleção inglesa em outubro.

    • Publicidade
  • Grace Clinton Lotte Wubben-Moy England Women 2025Getty Images

    Esperando o momento certo

    Já pela seleção da Inglaterra, Wubben-Moy tem sido titular constante nas convocatórias de Wiegman desde que a holandesa assumiu o cargo em 2021, fazendo parte do grupo que conquistou o título da Eurocopa de 2022 e 2025, bem como daquele que chegou à final da Copa do Mundo Feminina de 2023. No entanto, isso se traduziu em apenas 16 partidas pela seleção, 14 delas sob o comando de Wiegman. Dessas, apenas seis foram como titular e nenhuma em torneios importantes.

    De fato, a carreira de Wubben-Moy na seleção inglesa até o momento contou com três períodos em que ela ficou no banco sem ser utilizada por mais de 10 jogos seguidos — uma sequência de 13 jogos durante a Euro 2022, uma sequência de 14 jogos durante a Copa do Mundo de 2023 e uma sequência de 11 jogos durante a Euro mais recente.

  • Kim Little Lotte Wubben-Moy Katie McCabe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Intensificar

    Ela sempre foi vista como uma figura valiosa na equipe de Wiegman, isso é evidente, mas a posição de zagueira central na seleção inglesa também sempre foi muito disputada. Além disso, nunca será fácil ganhar a preferência em detrimento de outras jogadoras se o tempo de jogo no clube não for tão regular.

    Mas isso mudou recentemente. Depois que Reid sofreu uma contusão em outubro e, pouco tempo depois, uma lesão devastadora no ligamento cruzado anterior (LCA), Wubben-Moy entrou no time titular do Arsenal e não olhou para trás. Ela tem impressionado consistentemente pelos Gunners, conseguindo desenvolver um ritmo e um fluxo que são claramente benéficos para ela.

    “Tenho aproveitado muito o futebol”, disse ela na semana passada. “Acho que, no fim das contas, quando você joga futebol com um sorriso no rosto, pelo menos para mim, as recompensas vêm junto. Não consigo expressar o quanto tenho me divertido.”

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Em excelente forma

    Isso fica evidente ao assistir a Wubben-Moy. A jogadora de 27 anos tem sido dominante na defesa, à medida que o Arsenal se recuperou de um início de temporada ruim, estando agora em melhor posição para terminar em segundo lugar na Superliga Feminina, atrás do líder isolado Manchester City, e ainda na Liga dos Campeões, que chega à fase das semifinais.

    Basta observá-la para perceber que a zagueira está em excelente forma, e os números confirmam isso. Wubben-Moy ocupa a 11ª posição na WSL em porcentagem de duelos terrestres vencidos, com Catley sendo a única jogadora do Arsenal à sua frente. Por 90 minutos, Kim Little e Mariona Caldentey, a dupla de meio-campistas recuadas do Arsenal, são as únicas jogadoras do elenco dos Gunners que recuperam a posse de bola com mais regularidade do que Wubben-Moy, e nenhuma companheira de equipe está fazendo bloqueios com mais frequência.

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Assumir a responsabilidade

    Mas não é apenas a defesa de Wubben-Moy que tem chamado a atenção. Seu papel na posse de bola também tem sido notável, especialmente na ausência de Williamson.

    Normalmente, haveria muita pressão sobre a capitã das Lionesses para que ela mostrasse sua habilidade com a bola e rompesse as linhas, seja com seus passes ou dribles. No entanto, durante a ausência dela, Wubben-Moy assumiu com satisfação parte dessa responsabilidade.

    “Na verdade, conversei com a Renee há alguns meses e disse: ‘Acho que jogo melhor quando tenho responsabilidade, quando tenho uma tarefa, quando preciso dar mais do que apenas por mim mesma’”, explicou Wubben-Moy recentemente. “A maneira como vejo meu papel nesta equipe é liderar: liderar nas ações, liderar nas conversas, liderar na colaboração.

    "Sinto-me afortunada por ser uma das líderes em campo, junto com a Kim, a Leah, a Steph e a Alessia Russo. Eu me vejo muito como uma peça de quebra-cabeça nesse contexto. Não acho que seria capaz de jogar tanto com a bola se não tivesse o apoio das laterais para apoiar a goleira e o nosso meio-campo. Acho que vejo meu papel como uma peça de quebra-cabeça e uma peça da qual tenho muito prazer em fazer parte desse quebra-cabeça do Arsenal. Esse quebra-cabeça é então para o nosso adversário tentar resolver.”

  • Lotte Wubben-Moy Leah Williamson England Women 2026Getty Images

    Merecedor de uma oportunidade

    E do ponto de vista da Inglaterra, então? Embora Williamson não tenha sido retirada da convocação das Lionesses nesta semana, apesar de a equipe ter divulgado uma atualização sobre algumas mudanças no elenco na manhã de terça-feira, seria uma verdadeira surpresa vê-la como titular contra a Espanha em Wembley. Ela estará fora de ação há quase um mês quando a partida começar, e colocá-la de volta em campo imediatamente para um desafio como esse pode não ser a escolha certa.

    Isso é especialmente verdadeiro quando a Inglaterra tem tantas outras zagueiras centrais de alta qualidade disponíveis. Entre elas, Wubben-Moy não tem sido frequentemente a escolha preferida de Wiegman, mas, com a forma em que se encontra agora, a estrela do Arsenal merece uma chance de mostrar do que é capaz em um grande palco pelas Lionesses.

Eliminatórias Europeias
Inglaterra F crest
Inglaterra F
ENG
Espanha crest
Espanha
ESP