Lotte Wubben-Moy é mais do que uma reserva: a zagueira do Arsenal conquistou uma vaga no time titular das Lionesses

Líder de toda a seleção inglesa, mas especialmente da defesa, Williamson chega a esta pausa internacional depois de ter ficado de fora dos últimos cinco jogos do Arsenal. Após sua ausência na partida mais recente dos Gunners, uma surpreendente derrota para o Brighton pela FA Cup, a treinadora Renee Slegers disse aos repórteres: “Vamos conversar com a seleção inglesa agora, após o jogo, para traçar um plano para a Leah.”

Embora isso possa significar que a zagueira ainda vá para o estágio com a seleção, coloca em sério risco sua participação no primeiro jogo, contra a Espanha na terça-feira.

Não há ataque mais temível no continente do que o da La Roja. As campeãs mundiais marcaram mais gols do que qualquer outra seleção na Euro 2025 antes de derrotar a Suécia e a Alemanha para conquistar mais um título da Liga das Nações alguns meses depois, vencendo duas das potências europeias por 5 a 0 e 3 a 0 no placar agregado, respectivamente. Como sempre, será necessário um esforço titânico para a Inglaterra conter isso.

Felizmente, a técnica das Lionesses, Sarina Wiegman, não tem falta de opções sólidas quando se trata de substituir Williamson. A zaga é, sem dúvida, a posição com maior profundidade da Inglaterra, com Alex Greenwood, Jess Carter, Esme Morgan e Maya Le Tissier entre as convocadas. Mas é uma das companheiras de Williamson no Arsenal que merece a chance de brilhar na sua ausência, tendo feito exatamente isso no clube nas últimas semanas e meses.

Oportunidades como titular pela Inglaterra nem sempre foram fáceis de conseguir para Lotte Wubben-Moy, mas ela fez mais do que o suficiente para merecer uma quando a Espanha vier visitar.