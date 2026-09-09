Lotito: "Eu falo com fatos, a Lazio está em primeiro na classificação, isso não basta para os torcedores?"

O presidente da Lazio conclui assim: "Não basta comprar jogadores, ter um time determinado, que luta, nem fazer a Academia, querer fazer o estádio. O único axioma deles é: Lotito tem que ir embora. Se quero tirar algum peso das costas? Não, não preciso tirar peso nenhum, não devo responder a ninguém. Eu falo com os fatos".





A Lazio de Rino Gattuso, depois de ter sido eliminada pelo Mantova na Copa da Itália, no campeonato venceu Bologna, Genoa e Udinese.



