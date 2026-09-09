Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
cm grafica lotito lazio 2025 16.9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Lotito: "Eu falo com fatos, a Lazio está em primeiro na classificação, isso não basta para os torcedores?"

Lazio
Campeonato Italiano

O presidente da Lazio fala após a terceira vitória nas três primeiras rodadas do campeonato

Depois de três rodadas de campeonato, a Lazio é líder da tabela com 100% de aproveitamento, ao lado de Inter e Roma. Para Claudio Lotito, presidente do clube, é o momento de tirar alguns pesos das costas. Il Fatto Quotidiano reproduz as palavras de Lotito: "Está fora de qualquer lógica. Eu falo com fatos, somos líderes da tabela. Não me façam falar, os fatos falam por mim. O que está acontecendo contra mim está fora de qualquer lógica". Dizem: 'Com Lotito os torcedores não sonham'. Mas o que isso quer dizer? Somos líderes da tabela, não basta?".



  • O presidente da Lazio conclui assim: "Não basta comprar jogadores, ter um time determinado, que luta, nem fazer a Academia, querer fazer o estádio. O único axioma deles é: Lotito tem que ir embora. Se quero tirar algum peso das costas? Não, não preciso tirar peso nenhum, não devo responder a ninguém. Eu falo com os fatos".


    A Lazio de Rino Gattuso, depois de ter sido eliminada pelo Mantova na Copa da Itália, no campeonato venceu Bologna, Genoa e Udinese.


    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL