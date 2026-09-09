Depois de três rodadas de campeonato, a Lazio é líder da tabela com 100% de aproveitamento, ao lado de Inter e Roma. Para Claudio Lotito, presidente do clube, é o momento de tirar alguns pesos das costas. Il Fatto Quotidiano reproduz as palavras de Lotito: "Está fora de qualquer lógica. Eu falo com fatos, somos líderes da tabela. Não me façam falar, os fatos falam por mim. O que está acontecendo contra mim está fora de qualquer lógica". Dizem: 'Com Lotito os torcedores não sonham'. Mas o que isso quer dizer? Somos líderes da tabela, não basta?".
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Lotito: "Eu falo com fatos, a Lazio está em primeiro na classificação, isso não basta para os torcedores?"
O presidente da Lazio conclui assim: "Não basta comprar jogadores, ter um time determinado, que luta, nem fazer a Academia, querer fazer o estádio. O único axioma deles é: Lotito tem que ir embora. Se quero tirar algum peso das costas? Não, não preciso tirar peso nenhum, não devo responder a ninguém. Eu falo com os fatos".
A Lazio de Rino Gattuso, depois de ter sido eliminada pelo Mantova na Copa da Itália, no campeonato venceu Bologna, Genoa e Udinese.
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