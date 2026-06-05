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Loris Karius e Edin Dzeko recebem propostas de renovação de contrato após as estrelas ex-Liverpool e ex-Manchester City ajudarem time da segunda divisão a voltar à Bundesliga
O Schalke se movimenta para garantir os heróis da promoção
O Schalke está em negociações avançadas com Karius para um novo contrato, depois que o goleiro desempenhou um papel fundamental na campanha que garantiu o acesso do clube, segundo a Sky Sport. O ex-goleiro do Liverpool chegou como jogador sem contrato em janeiro de 2025 e rapidamente se consolidou como um dos jogadores mais importantes da equipe.
O jogador de 32 anos ajudou o Schalke a construir um dos melhores registros defensivos da segunda divisão, mantendo 13 jogos sem sofrer gols e levando apenas 24 gols em 30 partidas. De acordo com a reportagem, as negociações estão indo bem, com o clube disposto a recompensar tanto seu desempenho quanto sua liderança. Karius estaria interessado em permanecer em Gelsenkirchen, apesar de ter atraído o interesse de clubes da Série A. O goleiro estaria ansioso por outra oportunidade de disputar a Bundesliga após ajudar a levar o Schalke de volta à primeira divisão.
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Também interessado em manter o atacante veterano
Dzeko também recebeu uma nova proposta de contrato após causar um impacto imediato logo após sua chegada, em janeiro. O experiente atacante marcou seis gols e deu três assistências em 11 partidas, ajudando o Schalke a garantir seu retorno à Bundesliga. Notícias indicam que o Schalke já apresentou uma nova oferta a Dzeko na tentativa de mantê-lo para a campanha na Bundesliga. No entanto, o atacante bósnio está atualmente focado em representar a Bósnia-Herzegovina na Copa do Mundo e deve adiar uma decisão final até depois do torneio.
O Schalke premia os jogadores responsáveis pela promoção
As renovações propostas refletem a determinação do Schalke em manter o núcleo do time que garantiu o acesso. Ambas as ofertas incluiriam condições financeiras mais vantajosas, embora o clube pretenda permanecer dentro da estrutura salarial estabelecida. Espera-se que Karius se torne um dos jogadores mais bem pagos do Schalke caso o acordo seja fechado. Seu renascimento na Alemanha segue-se a uma fase difícil, que incluiu poucas oportunidades no Newcastle United, tornando sua recuperação uma das maiores histórias de sucesso do clube.
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O Schalke continua se preparando para o retorno à primeira divisão
Um anúncio oficial sobre o novo contrato de Karius deve sair em breve, já que o Schalke está acertando os últimos detalhes do acordo. O futuro de Dzeko provavelmente permanecerá indefinido até que ele conclua seus compromissos com a seleção.
Independentemente de o atacante bósnio permanecer no clube, espera-se que o Schalke reforce seu elenco durante a janela de transferências de verão. O clube estaria buscando reforços para o ataque, com o objetivo de se consolidar na Bundesliga e evitar uma batalha imediata contra o rebaixamento.