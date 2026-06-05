O Schalke está em negociações avançadas com Karius para um novo contrato, depois que o goleiro desempenhou um papel fundamental na campanha que garantiu o acesso do clube, segundo a Sky Sport. O ex-goleiro do Liverpool chegou como jogador sem contrato em janeiro de 2025 e rapidamente se consolidou como um dos jogadores mais importantes da equipe.

O jogador de 32 anos ajudou o Schalke a construir um dos melhores registros defensivos da segunda divisão, mantendo 13 jogos sem sofrer gols e levando apenas 24 gols em 30 partidas. De acordo com a reportagem, as negociações estão indo bem, com o clube disposto a recompensar tanto seu desempenho quanto sua liderança. Karius estaria interessado em permanecer em Gelsenkirchen, apesar de ter atraído o interesse de clubes da Série A. O goleiro estaria ansioso por outra oportunidade de disputar a Bundesliga após ajudar a levar o Schalke de volta à primeira divisão.