Loris Karius deve recusar um retorno à Série A para assinar um novo contrato com o Schalke, após o papel fundamental do ex-goleiro do Liverpool na promoção do time à Bundesliga

Karius deixou definitivamente para trás as dificuldades do passado, desempenhando um papel de destaque na conquista do título da 2. Bundesliga pelo Schalke e no retorno do clube à primeira divisão. O jogador de 32 anos chegou ao Schalke em janeiro de 2025 e, desde então, tornou-se um dos jogadores mais confiáveis da equipe.

Tudo indica que haverá uma renovação de contrato. De acordo com a Sky Sports, Loris Karius está prestes a fechar um novo acordo com o Schalke, apesar de ter despertado o interesse de vários clubes da Série A que buscam garantir seus serviços.