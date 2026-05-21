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Loris Karius deve recusar um retorno à Série A para assinar um novo contrato com o Schalke, após o papel fundamental do ex-goleiro do Liverpool na promoção do time à Bundesliga
A redenção de Karius em Gelsenkirchen
Karius deixou definitivamente para trás as dificuldades do passado, desempenhando um papel de destaque na conquista do título da 2. Bundesliga pelo Schalke e no retorno do clube à primeira divisão. O jogador de 32 anos chegou ao Schalke em janeiro de 2025 e, desde então, tornou-se um dos jogadores mais confiáveis da equipe.
Tudo indica que haverá uma renovação de contrato. De acordo com a Sky Sports, Loris Karius está prestes a fechar um novo acordo com o Schalke, apesar de ter despertado o interesse de vários clubes da Série A que buscam garantir seus serviços.
- AFP
Karius traz estabilidade ao Schalke
A decisão do ex-goleiro do Liverpool representa um grande impulso para o clube, que se prepara para o retorno à Bundesliga, garantindo estabilidade em uma posição que tem sido notoriamente instável nas últimas temporadas.
Desde a saída de Manuel Neuer para o Bayern de Munique em 2011, o Schalke tem enfrentado dificuldades para encontrar um sucessor de longo prazo, com o clube passando por debates constantes sobre quem deve ser o goleiro titular.
Reforçar o setor de goleiros
O Schalke também está trabalhando para garantir que Kevin Müller permaneça no clube como principal reserva. Müller chegou por empréstimo em janeiro de 2026, após perder espaço no Heidenheim, e tem impressionado a comissão técnica com seu profissionalismo e atuações sólidas sempre que chamado.
O Schalke está muito satisfeito com a atual dinâmica da defesa e vê a dupla Karius-Müller como a combinação ideal para seu retorno à Bundesliga. As negociações avançaram bem, e há uma confiança crescente dentro do clube de que ambos os jogadores farão parte do elenco na próxima temporada, proporcionando uma rara sensação de clareza para a posição.
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Superando o obstáculo do Heidenheim
O único obstáculo que ainda resta para a transferência definitiva de Müller é seu clube de origem, o 1. FC Heidenheim. Após o rebaixamento, o Heidenheim estaria exigindo uma taxa de transferência pelo goleiro veterano. No entanto, o Schalke está disposto a pagar uma quantia modesta para resolver a situação e fechar o negócio nas próximas semanas.
Este acordo duplo marcaria um início bem-sucedido da janela de transferências de verão para Baumann. Ao garantir tanto Karius quanto Müller, o Schalke pode concentrar seus esforços de contratação em outras áreas do campo, sabendo que a base de sua defesa vencedora do acesso permanece intacta para os desafios da Bundesliga.