O veloz Nusa pode atuar tanto pela esquerda quanto pela direita no ataque, o que se encaixa no perfil do Newcastle. De acordo com a reportagem, o limite mínimo do Leipzig para uma venda na próxima temporada seria de 50 milhões de euros.

Nusa foi transferido do Club Brugge para o RB no verão de 2024 por 21 milhões de euros. Lá, ele foi titular na última temporada e marcou nove pontos (cinco gols e quatro assistências) em 35 partidas oficiais.

O fato de o FC Bayern supostamente demonstrar interesse sério nele é compreensível em geral, mas não parece plausível no contexto atual. O FCB está, de fato, em busca de um ponta-esquerda, mas já encontrou o jogador que deseja para essa posição: o versátil marroquino Ismael Saibari (25) deve chegar para reforçar o ataque do PSV Eindhoven. De acordo com relatos coincidentes da mídia, a transferência está prestes a ser concretizada, e o valor da transferência deve ficar em torno de 50 milhões de euros.

Como Nathaniel Brown (23) também deve ser contratado do Eintracht Frankfurt por 55 milhões de euros e, possivelmente, o zagueiro central Yann Aurel Bisseck (25, Inter de Milão) também deve se transferir para a Säbener Straße, um novo investimento elevado em Nusa parece pouco realista.