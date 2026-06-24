O Newcastle Chronicle afirma que há uma “longa lista de interessados” no ponta ofensivo, e que nela também consta o nome do clube alemão com mais títulos. Além disso, a Juventus, o Tottenham Hotspur, o Crystal Palace e o Newcastle United estariam interessados em Nusa.
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"Longa lista de interessados": parece que até mesmo o FC Bayern estaria de olho em uma estrela da Copa do Mundo que joga na Bundesliga
Os clubes mencionados ainda não teriam dado nenhum passo concreto para uma possível transferência neste verão. No entanto, o Newcastle o teria observado várias vezes, e o clube do jogador da seleção alemã Nick Woltemade está procurando urgentemente por uma nova estrela para as laterais do ataque.
Por um lado, o Newcastle vendeu Anthony Gordon há algumas semanas. O ponta-esquerda foi transferido para o FC Barcelona por 80 milhões de euros. E, por outro lado, os Magpies perderam na reta final a disputa com o rival da Premier League, o FC Liverpool, pela contratação do alvo para substituí-lo, Victor Munoz (22).
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O RB Leipzig pede 50 milhões de euros como valor de transferência por Antonio Nusa
O veloz Nusa pode atuar tanto pela esquerda quanto pela direita no ataque, o que se encaixa no perfil do Newcastle. De acordo com a reportagem, o limite mínimo do Leipzig para uma venda na próxima temporada seria de 50 milhões de euros.
Nusa foi transferido do Club Brugge para o RB no verão de 2024 por 21 milhões de euros. Lá, ele foi titular na última temporada e marcou nove pontos (cinco gols e quatro assistências) em 35 partidas oficiais.
O fato de o FC Bayern supostamente demonstrar interesse sério nele é compreensível em geral, mas não parece plausível no contexto atual. O FCB está, de fato, em busca de um ponta-esquerda, mas já encontrou o jogador que deseja para essa posição: o versátil marroquino Ismael Saibari (25) deve chegar para reforçar o ataque do PSV Eindhoven. De acordo com relatos coincidentes da mídia, a transferência está prestes a ser concretizada, e o valor da transferência deve ficar em torno de 50 milhões de euros.
Como Nathaniel Brown (23) também deve ser contratado do Eintracht Frankfurt por 55 milhões de euros e, possivelmente, o zagueiro central Yann Aurel Bisseck (25, Inter de Milão) também deve se transferir para a Säbener Straße, um novo investimento elevado em Nusa parece pouco realista.
Antonio Nusa é titular da seleção nacional da Noruega
Atualmente, Nusa está com a seleção da Noruega na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México, onde poderá aumentar ainda mais seu valor de mercado e atrair novos interessados. Os noruegueses venceram seus dois primeiros jogos contra o Iraque (4 a 1) e o Senegal (3 a 2) e agora disputam, nesta sexta-feira, na última rodada da fase de grupos, a liderança do grupo contra a França, vice-campeã mundial.
Nusa, que até agora disputou 26 partidas pela seleção, foi titular nas duas vitórias sob o comando do técnico Stale Solbakken (58).
As transferências recordes do FC Bayern
Jogadores Posição Contratado por Ano Valor da transferência Harry Kane Ataque Tottenham Hotspur 2023 95 milhões de euros Lucas Hernández Defesa Atlético de Madrid 2019 80 milhões de euros Luis Díaz Ataque Liverpool FC 2025 70 milhões de euros Matthijs de Ligt Defesa Juventus 2022 67 milhões de euros Michael Olise Ataque Crystal Palace 2024 53 milhões de euros