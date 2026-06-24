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Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

Traduzido por

"Longa lista de interessados": parece que até mesmo o FC Bayern estaria de olho em uma estrela da Copa do Mundo que joga na Bundesliga

Bundesliga
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A. Nusa
Crystal Palace
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O FC Bayern teria colocado os olhos no jogador da seleção norueguesa Antonio Nusa (21), do RB Leipzig, seu rival na Bundesliga.

O Newcastle Chronicle afirma que há uma “longa lista de interessados” no ponta ofensivo, e que nela também consta o nome do clube alemão com mais títulos. Além disso, a Juventus, o Tottenham Hotspur, o Crystal Palace e o Newcastle United estariam interessados em Nusa.

  • Os clubes mencionados ainda não teriam dado nenhum passo concreto para uma possível transferência neste verão. No entanto, o Newcastle o teria observado várias vezes, e o clube do jogador da seleção alemã Nick Woltemade está procurando urgentemente por uma nova estrela para as laterais do ataque.

    Por um lado, o Newcastle vendeu Anthony Gordon há algumas semanas. O ponta-esquerda foi transferido para o FC Barcelona por 80 milhões de euros. E, por outro lado, os Magpies perderam na reta final a disputa com o rival da Premier League, o FC Liverpool, pela contratação do alvo para substituí-lo, Victor Munoz (22).

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  • RB Leipzig v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    O RB Leipzig pede 50 milhões de euros como valor de transferência por Antonio Nusa

    O veloz Nusa pode atuar tanto pela esquerda quanto pela direita no ataque, o que se encaixa no perfil do Newcastle. De acordo com a reportagem, o limite mínimo do Leipzig para uma venda na próxima temporada seria de 50 milhões de euros.

    Nusa foi transferido do Club Brugge para o RB no verão de 2024 por 21 milhões de euros. Lá, ele foi titular na última temporada e marcou nove pontos (cinco gols e quatro assistências) em 35 partidas oficiais.

    O fato de o FC Bayern supostamente demonstrar interesse sério nele é compreensível em geral, mas não parece plausível no contexto atual. O FCB está, de fato, em busca de um ponta-esquerda, mas já encontrou o jogador que deseja para essa posição: o versátil marroquino Ismael Saibari (25) deve chegar para reforçar o ataque do PSV Eindhoven. De acordo com relatos coincidentes da mídia, a transferência está prestes a ser concretizada, e o valor da transferência deve ficar em torno de 50 milhões de euros.

    Como Nathaniel Brown (23) também deve ser contratado do Eintracht Frankfurt por 55 milhões de euros e, possivelmente, o zagueiro central Yann Aurel Bisseck (25, Inter de Milão) também deve se transferir para a Säbener Straße, um novo investimento elevado em Nusa parece pouco realista.

  • Antonio Nusa é titular da seleção nacional da Noruega

    Atualmente, Nusa está com a seleção da Noruega na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México, onde poderá aumentar ainda mais seu valor de mercado e atrair novos interessados. Os noruegueses venceram seus dois primeiros jogos contra o Iraque (4 a 1) e o Senegal (3 a 2) e agora disputam, nesta sexta-feira, na última rodada da fase de grupos, a liderança do grupo contra a França, vice-campeã mundial.

    Nusa, que até agora disputou 26 partidas pela seleção, foi titular nas duas vitórias sob o comando do técnico Stale Solbakken (58).

  • As transferências recordes do FC Bayern

    JogadoresPosiçãoContratado porAnoValor da transferência
    Harry KaneAtaqueTottenham Hotspur202395 milhões de euros
    Lucas HernándezDefesaAtlético de Madrid201980 milhões de euros
    Luis DíazAtaqueLiverpool FC202570 milhões de euros
    Matthijs de LigtDefesaJuventus202267 milhões de euros
    Michael OliseAtaqueCrystal Palace202453 milhões de euros