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"Londres será sempre a minha casa" - Marc Cucurella lança vídeo de despedida do Chelsea mais de um mês depois de selar transferência de £52m para o Real Madrid
Cucurella publica despedida emocionada
Cucurella divulgou uma emocionante mensagem de despedida aos adeptos do Chelsea após concluir a sua transferência de £52 milhões para o Madrid. Fez 115 jogos na Premier League ao longo de uma passagem de quatro temporadas em Stamford Bridge, após a sua chegada do Brighton em 2022. Embora o acordo com o Madrid tenha sido fechado em meados de junho durante o Mundial, Cucurella recebeu licença prolongada depois de ajudar a Espanha a erguer o troféu antes de se juntar aos seus novos companheiros de equipa dos Los Blancos.
Defensor relembra jornada em Londres
Num vídeo publicado na sua conta pessoal de redes sociais, Cucurella refletiu sobre o seu percurso no oeste de Londres, que o viu superar um início difícil para vencer a UEFA Conference League de 2024-25 e o Mundial de Clubes da FIFA de 2025.
Expressando a sua profunda gratidão a todos no clube, o internacional espanhol afirmou: "Olá Blues, depois de quatro temporadas juntos, é hora de dizer adeus. Tive algum tempo para refletir e recordar o que vivemos juntos.
"Cheguei aqui como um jovem com o sonho de conquistar muitos troféus e jogar na Liga dos Campeões. Tivemos um início difícil, é verdade, mas com trabalho árduo e esforço conseguimos dar a volta por cima.
"Graças a este clube e às suas altas expectativas, hoje posso dizer honestamente que Londres será sempre a minha casa e vocês serão sempre parte da minha história."
Espanhol se despede pela última vez
A saída de Cucurella marca o fim de um capítulo significativo na sua carreira na Premier League, durante o qual evoluiu para se tornar um dos principais laterais-esquerdos da Europa. O defesa enfatizou que o apoio dos fiéis de Stamford Bridge e as memórias de ganhar troféus com os Blues ficariam com ele para sempre.
Concluindo o seu discurso emocionado aos seus companheiros de equipa e funcionários, acrescentou: "Não vou esquecer ouvir a minha música no estádio, as noites mágicas na Bridge, os títulos que ganhei carregando este emblema e todo o amor que me mostraram. Agora deixo o clube sendo um homem. Alcancei muitos dos meus sonhos graças a vocês e quero agradecer-vos a todos por isso.
"Aos treinadores e funcionários por todos os conselhos que me deram, aos meus companheiros de equipa, por tudo o que vivemos juntos e não vou esquecer."
- AFP
A era Mourinho aguarda Madrid
Cucurella está prestes a juntar-se aos preparativos de pré-temporada do Madrid sob o comando de Mourinho, que fez um regresso sensacional ao comando dos Los Blancos após 13 anos de ausência. Entretanto, o Chelsea enfrenta uma reconstrução imediata do plantel sob o comando do novo treinador Xabi Alonso enquanto procura recuperar de um dececionante 10.º lugar na Premier League na época passada.
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