Num vídeo publicado na sua conta pessoal de redes sociais, Cucurella refletiu sobre o seu percurso no oeste de Londres, que o viu superar um início difícil para vencer a UEFA Conference League de 2024-25 e o Mundial de Clubes da FIFA de 2025.

Expressando a sua profunda gratidão a todos no clube, o internacional espanhol afirmou: "Olá Blues, depois de quatro temporadas juntos, é hora de dizer adeus. Tive algum tempo para refletir e recordar o que vivemos juntos.

"Cheguei aqui como um jovem com o sonho de conquistar muitos troféus e jogar na Liga dos Campeões. Tivemos um início difícil, é verdade, mas com trabalho árduo e esforço conseguimos dar a volta por cima.

"Graças a este clube e às suas altas expectativas, hoje posso dizer honestamente que Londres será sempre a minha casa e vocês serão sempre parte da minha história."











