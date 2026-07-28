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"Londres sempre será a minha casa" - Marc Cucurella divulga vídeo de despedida do Chelsea mais de um mês após selar transferência de £ 52 milhões para o Real Madrid
Cucurella publica despedida emocionante
Cucurella divulgou uma emocionante mensagem de despedida aos torcedores do Chelsea após concluir sua transferência de £ 52 milhões para o Madrid. Ele fez 115 partidas na Premier League ao longo de quatro temporadas em Stamford Bridge depois de chegar vindo do Brighton em 2022. Embora o acordo com o Madrid tenha sido fechado em meados de junho, durante a Copa do Mundo, Cucurella recebeu um período extra de folga após ajudar a Espanha a conquistar o troféu antes de se juntar aos seus novos companheiros de Real Madrid.
Zagueiro relembra jornada em Londres
Em um vídeo publicado em suas contas pessoais nas redes sociais, Cucurella refletiu sobre sua trajetória no oeste de Londres, na qual superou um início difícil para conquistar a UEFA Conference League de 2024-25 e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025.
Expressando sua profunda gratidão a todos no clube, o internacional espanhol afirmou: "Oi, Chelsea, depois de quatro temporadas juntos, é hora de dizer adeus. Tive algum tempo para refletir e lembrar do que vivemos juntos.
"Cheguei aqui como um jovem com o sonho de ganhar muitos troféus e jogar na Champions League. Tivemos um começo difícil, é verdade, mas com trabalho duro e esforço conseguimos dar a volta por cima.
"Graças a este clube e às suas altas expectativas, hoje posso dizer com sinceridade que Londres sempre será minha casa e vocês sempre farão parte da minha história."
Espanhol se despede pela última vez
A saída de Cucurella marca o fim de um capítulo significativo em sua carreira na Premier League, período em que ele evoluiu para se tornar um dos principais laterais-esquerdos da Europa. O defensor ressaltou que o apoio dos fiéis torcedores de Stamford Bridge e as lembranças das conquistas de títulos com o Chelsea ficarão com ele para sempre.
Encerrando sua emocionante mensagem aos companheiros de equipe e à comissão, ele acrescentou: "Não vou esquecer de ouvir minha música no estádio, as noites mágicas em Stamford Bridge, os títulos que conquistei carregando este escudo e todo o amor que vocês me demonstraram. Agora deixo o clube sendo um homem. Realizei muitos dos meus sonhos graças a vocês e quero agradecer a todos por isso.
"Aos treinadores e à comissão, por todos os conselhos que me deram, aos meus companheiros de equipe, por tudo o que vivemos juntos, eu não vou esquecer."
- AFP
A era Mourinho aguarda o Madrid
Cucurella deve se juntar à pré-temporada do Real Madrid sob o comando de Mourinho, que fez um retorno sensacional ao comando do Real Madrid após 13 anos longe. Enquanto isso, o Chelsea enfrenta uma reconstrução imediata do elenco sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, enquanto tenta se recuperar de um decepcionante 10º lugar na Premier League na temporada passada.
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