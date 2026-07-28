"Londres sempre será a minha casa" - Marc Cucurella divulga vídeo de despedida do Chelsea mais de um mês após selar transferência de £ 52 milhões para o Real Madrid

Em um vídeo publicado em suas contas pessoais nas redes sociais, Cucurella refletiu sobre sua trajetória no oeste de Londres, na qual superou um início difícil para conquistar a UEFA Conference League de 2024-25 e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025.

Expressando sua profunda gratidão a todos no clube, o internacional espanhol afirmou: "Oi, Chelsea, depois de quatro temporadas juntos, é hora de dizer adeus. Tive algum tempo para refletir e lembrar do que vivemos juntos.

"Cheguei aqui como um jovem com o sonho de ganhar muitos troféus e jogar na Champions League. Tivemos um começo difícil, é verdade, mas com trabalho duro e esforço conseguimos dar a volta por cima.

"Graças a este clube e às suas altas expectativas, hoje posso dizer com sinceridade que Londres sempre será minha casa e vocês sempre farão parte da minha história."











