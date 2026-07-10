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Londres chama! É “ingenuidade” ignorar o motivo da transferência de Sandro Tonali para o Tottenham por 100 milhões de libras, segundo ex-jogador do Spurs, que analisa por que o jogador da seleção italiana recusou propostas de clubes rivais
O Spurs gastou uma fortuna com Tonali, Fernandes e Van Hecke
Era evidente que o Tottenham Hotspur Stadium precisava de reforços após duas temporadas consecutivas na 17ª colocação. A temporada 2024-25 trouxe o título tão esperado, com a conquista da Liga Europa, mas os nervos ficaram à flor da pele na última temporada, quando o medo do rebaixamento foi dramaticamente afastado.
Essa batalha contra o rebaixamento se estendeu até a última rodada, com Roberto De Zerbi, por fim, conduzindo o time à segurança. Ele assumiu o comando que havia escapado das mãos de Thomas Frank e Igor Tudor.
O italiano conta com o apoio da diretoria para reverter a situação. Esperam-se saídas nas próximas semanas, à medida que jogadores com baixo desempenho forem dispensados, mas a sala de recepção de novos contratados já está bastante movimentada.
Grandes somas de dinheiro foram investidas no jogador da seleção italiana Tonali, no ex-meio-campista do West Ham Mateus Fernandes e no ex-zagueiro do Brighton Jan Paul van Hecke. O interesse de rivais foi afastado na conclusão dessas negociações, com o Spurs provando que continua sendo um grande polo de atração.
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Por que Tonali escolheu o Spurs em vez de outros clubes interessados?
Será que Tonali está no norte de Londres devido a fatores geográficos e financeiros — e não esportivos? Quando essa pergunta foi feita a Murphy, o ex-meio-campista do Tottenham — falando em parceria com a BetWright, empresa de apostas em futebol — disse ao GOAL: “Acho que seria ingênuo pensar que Londres não seja um atrativo para muitos dos jogadores estrangeiros. Digo isso por experiência própria e por ter conversado com eles.
“Meu palpite é que, se um dos grandes clubes, ou seja, Manchester United, Manchester City ou Liverpool, tivesse feito uma proposta tão forte quanto a do Tottenham também em termos financeiros, ele talvez tivesse ido para lá. Porque escolher um local em vez de conquistar títulos não é algo que muitos jogadores fariam. Mas Londres é um atrativo. Não sei ao certo quem estava interessado nele.
“A única vantagem de ir para o Tottenham, além de Londres, é o aspecto financeiro. Eles realmente se esforçaram ao máximo para contratá-lo. Talvez alguns dos outros clubes que estavam interessados nele não tenham se esforçado tanto assim.
“O outro fator — e isso é preciso reconhecer, tanto para ele quanto para outros jogadores, já que nem todo jogador é obcecado apenas por dinheiro ou pelo local — é que você conversa com o técnico quando está decidindo para qual clube irá. Talvez, se houvesse interesse de outros lugares, não houvesse garantia de que você jogaria sempre. Não sei disso, mas conheço situações no passado em que um jogador escolhia um clube onde lhe garantiam que ele seria o titular, que jogaria todas as semanas.
“Imagino que a combinação de ser o titular no meio-campo, um salário fenomenal e Londres provavelmente tenha sido uma mistura desses três fatores. Gostaria de pensar que foi uma mistura disso também.
“Não gosto de pensar que os jogadores se transferem apenas por causa do dinheiro ou da localização, mas isso acontece. Acho que ele é uma contratação fantástica e que o clube fez um ótimo trabalho ao contratá-lo, independentemente do custo e do valor do salário. Acho que ele vai realmente melhorar o time.”
O Tottenham é cotado para terminar entre os seis primeiros após uma intensa onda de contratações
Murphy comentou sobre as primeiras contratações do Spurs, com a experiência na Premier League sendo um requisito que o clube claramente deseja cumprir: “É uma declaração de intenções, muito necessária. Acho que a única dificuldade em relação ao que estou vendo é que, no momento, até que todas as negociações estejam concluídas, eles já têm um elenco bastante numeroso.
“Quando você não está competindo nas competições europeias, precisa ser muito bom no seu trabalho como técnico para conseguir manter tantos jogadores satisfeitos, tendo apenas a Premier League como referência. Isso pode se tornar um pouco problemático, a menos que comecemos a ver um certo êxodo de jogadores do Tottenham.
“O problema com isso, é claro, é que muitos deles tiveram um desempenho ruim na última temporada e recebiam bons salários — quantos clubes estariam dispostos a contratá-los? Portanto, ainda há trabalho a ser feito no Tottenham, mas gosto do que eles têm feito.
“Gosto do Van Hecke, gosto do Fernandes. Acho que o retorno do [James] Maddison também vai ser uma grande vantagem para eles, porque sabemos o que ele traz. Acho que, realisticamente, para eles, ficar entre os seis primeiros tem que ser uma meta realista. Chegar aos quatro primeiros talvez seja um salto muito grande para dar tão rapidamente, mas ficar entre os seis primeiros é realista para eles, com os jogadores que estão contratando.”
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Jogos do Tottenham: a temporada 2026-27 começa em Brentford
De Zerbi espera que a previsão de Murphy se confirme, já que o retorno às competições continentais é necessário para justificar mais um gasto significativo no mercado de transferências. Os novos reforços, que já estão bem familiarizados com as exigências da primeira divisão inglesa, precisam se adaptar rapidamente.
Os preparativos para a pré-temporada começarão em breve a todo vapor, com a contagem regressiva para a viagem de estreia da temporada a Brentford, em 22 de agosto — enquanto a torcida do Spurs se agarra à crença de que em breve estará olhando para cima mais uma vez, depois de passar os últimos dois anos olhando nervosamente por cima dos ombros.
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