Londres chama! É “ingenuidade” ignorar o motivo da transferência de Sandro Tonali para o Tottenham por 100 milhões de libras, segundo ex-jogador do Spurs, que analisa por que o jogador da seleção italiana recusou propostas de clubes rivais

Será que Tonali está no norte de Londres devido a fatores geográficos e financeiros — e não esportivos? Quando essa pergunta foi feita a Murphy, o ex-meio-campista do Tottenham — falando em parceria com a BetWright, empresa de apostas em futebol — disse ao GOAL: “Acho que seria ingênuo pensar que Londres não seja um atrativo para muitos dos jogadores estrangeiros. Digo isso por experiência própria e por ter conversado com eles.

“Meu palpite é que, se um dos grandes clubes, ou seja, Manchester United, Manchester City ou Liverpool, tivesse feito uma proposta tão forte quanto a do Tottenham também em termos financeiros, ele talvez tivesse ido para lá. Porque escolher um local em vez de conquistar títulos não é algo que muitos jogadores fariam. Mas Londres é um atrativo. Não sei ao certo quem estava interessado nele.

“A única vantagem de ir para o Tottenham, além de Londres, é o aspecto financeiro. Eles realmente se esforçaram ao máximo para contratá-lo. Talvez alguns dos outros clubes que estavam interessados nele não tenham se esforçado tanto assim.

“O outro fator — e isso é preciso reconhecer, tanto para ele quanto para outros jogadores, já que nem todo jogador é obcecado apenas por dinheiro ou pelo local — é que você conversa com o técnico quando está decidindo para qual clube irá. Talvez, se houvesse interesse de outros lugares, não houvesse garantia de que você jogaria sempre. Não sei disso, mas conheço situações no passado em que um jogador escolhia um clube onde lhe garantiam que ele seria o titular, que jogaria todas as semanas.

“Imagino que a combinação de ser o titular no meio-campo, um salário fenomenal e Londres provavelmente tenha sido uma mistura desses três fatores. Gostaria de pensar que foi uma mistura disso também.

“Não gosto de pensar que os jogadores se transferem apenas por causa do dinheiro ou da localização, mas isso acontece. Acho que ele é uma contratação fantástica e que o clube fez um ótimo trabalho ao contratá-lo, independentemente do custo e do valor do salário. Acho que ele vai realmente melhorar o time.”