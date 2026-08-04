A intensa especulação em torno de uma transferência bombástica para a Premier League foi ainda mais ampliada por Michael Yormark. O presidente da Roc Nation, a importante agência que representa oficialmente Vinicius, provocou uma enorme agitação nas redes sociais ao chegar à Inglaterra.

Logo após desembarcar no aeroporto de Heathrow, em Londres, Yormark publicou uma mensagem altamente sugestiva que chamou a atenção do mundo do futebol. "Londres, estou chegando. Vamos lá!", compartilhou o executivo diretamente com seus seguidores.

Independentemente de seus reais motivos pessoais ou profissionais para viajar à capital inglesa, a publicação no momento em que foi feita é vista como extremamente significativa. Ela surge em um contexto tenso, no qual inúmeros relatos continuam apontando o brasileiro como principal alvo do Arsenal no mercado de transferências.







