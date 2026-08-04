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비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images
Yosua Arya

Traduzido por

“Londres, aí vou eu!”: agente alimenta rumores malucos sobre o Arsenal enquanto a saga da transferência de Vinicius Junior, astro do Real Madrid, continua

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Vinicius Junior
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Vinicius Junior retornou oficialmente aos treinos do Real Madrid após as férias depois da Copa do Mundo, mas a intensa especulação sobre uma transferência para o Arsenal continua crescendo. O agente do jogador de 26 anos alimentou recentemente os rumores de transferência ao publicar uma mensagem bastante sugestiva ao desembarcar em Londres.

  • Vinicius volta aos treinos no Madrid

    A longa novela da janela de verão envolvendo Vinicius não mostra absolutamente nenhum sinal de chegar a uma conclusão rápida. O internacional brasileiro se reapresentou oficialmente ao elenco do Real Madrid na segunda-feira, voltando aos treinos com o time principal após encerrar suas férias prolongadas depois da Copa do Mundo.

    Apesar de ter retornado em segurança à capital espanhola, o futuro de longo prazo do astro de 26 anos segue altamente incerto. Ele ainda não acertou formalmente uma renovação de contrato com o gigante espanhol, e seu vínculo atual deve expirar oficialmente em 2027. Enquanto isso, o Arsenal monitora de perto a delicada situação. O interesse do clube em garantir a contratação do talentoso atacante parece se intensificar rapidamente a cada dia que passa.



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  • Chefe da Roc Nation alimenta rumores em Londres

    A intensa especulação em torno de uma transferência bombástica para a Premier League foi ainda mais ampliada por Michael Yormark. O presidente da Roc Nation, a importante agência que representa oficialmente Vinicius, provocou uma enorme agitação nas redes sociais ao chegar à Inglaterra.

    Logo após desembarcar no aeroporto de Heathrow, em Londres, Yormark publicou uma mensagem altamente sugestiva que chamou a atenção do mundo do futebol. "Londres, estou chegando. Vamos lá!", compartilhou o executivo diretamente com seus seguidores.

    Independentemente de seus reais motivos pessoais ou profissionais para viajar à capital inglesa, a publicação no momento em que foi feita é vista como extremamente significativa. Ela surge em um contexto tenso, no qual inúmeros relatos continuam apontando o brasileiro como principal alvo do Arsenal no mercado de transferências.



  • Arteta detalha papel fundamental para ponta

    Segundo o Diario AS, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, já tomou medidas diretas para garantir seu principal alvo. O comandante do Arsenal supostamente falou pessoalmente com a estrela brasileira para comunicar formalmente seu forte interesse.

    Durante as conversas privadas entre eles, Arteta teria deixado suas intenções extremamente claras. Ele garantiu a Vinicius que ele seria considerado uma peça fundamental e central de seu ambicioso projeto esportivo no norte de Londres. Essa investida agressiva da potência inglesa coloca enorme pressão sobre a hierarquia do Madrid. Agora, ela deve administrar cuidadosamente esse impasse contratual altamente complexo sem desestabilizar o vestiário.

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  • 비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images

    Três cenários para a nova estrela de Mourinho

    Com menos de um mês restante para o fechamento oficial da janela de transferências de verão, Vinicius agora trabalha sob as ordens rígidas do novo técnico do Real Madrid, Jose Mourinho. Uma definição sobre seu futuro é amplamente esperada nas próximas semanas.

    No momento, há três cenários distintos possíveis para o atacante de 26 anos. Ele pode finalmente concordar com uma lucrativa renovação de contrato, ou o clube pode autorizar uma transferência imediata para evitar de forma decisiva que ele saia de graça dentro de um ano.

    Como alternativa, a situação pode permanecer completamente inalterada. Nesse último cenário, Vinicius simplesmente cumpriria seu contrato atual até o fim e acabaria deixando o Santiago Bernabeu como um cobiçado agente livre em junho de 2027.

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