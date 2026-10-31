Há noites raras sob os refletores de Anfield em que a ortodoxia tática dá lugar a um espetáculo puro, sem roteiro. Em abril de 2009, com a disputa pelo título da Premier League chegando ao limite, 44.424 espectadores testemunharam um duelo de oito gols que desafiou toda a lógica defensiva. Sob o olhar dos coproprietários do Liverpool, Tom Hicks e George Gillett, nas arquibancadas, dois dos grandes pesos-pesados do futebol inglês trocaram golpes até que nenhum dos lados conseguisse se manter de pé.
Liverpool x Arsenal: Andrey Arshavin marca quatro gols em empate memorável por 4 a 4 em Anfield
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O cerco a Anfield e a reviravolta russa
Mesmo sem Steven Gerrard, seu capitão e principal referência, a equipe de Benitez começou com muita intensidade e acuou os visitantes de Arsene Wenger no campo de defesa. Com Torres liderando o ataque incansavelmente, os donos da casa cercaram o gol, mas encontraram uma barreira improvável em Lukasz Fabianski. Muito criticado após a derrota na semifinal da Copa da Inglaterra, poucos dias antes, o goleiro polonês fez um primeiro tempo inspirado: defendeu duas finalizações de Torres e depois espalmou um chute forte de Benayoun.
O futebol, porém, raramente recompensa o domínio sem eficiência. Nove minutos antes do intervalo, Javier Mascherano perdeu a bola, permitindo que Samir Nasri e Cesc Fabregas abrissem a defesa dos donos da casa para Arshavin finalizar com força. A bola bateu na parte de baixo do travessão e entrou. Empurrado pelo barulho ensurdecedor da Kop após o intervalo, o Liverpool virou o placar em 11 minutos. Dirk Kuyt deu os passes para os dois gols: cruzou para Torres marcar de cabeça aos 49 minutos e depois encontrou Benayoun na segunda trave, de onde ele finalizou com coragem, por cobertura, sem dar chance a Fabianski.
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Fúria de quatro gols e salvação nos acréscimos
Quando Anfield já pressentia a vitória, o talentoso Arshavin virou o algoz do Liverpool em um intervalo de três minutos no meio do segundo tempo. Aos 67 minutos, o russo tomou a bola de Alvaro Arbeloa, que hesitou, e acertou um chute espetacular de 18 metros para superar Pepe Reina. Depois, aproveitou um corte mal executado de Fabio Aurelio para marcar o terceiro gol do Arsenal. Mas a sequência de gols não parou: menos de dois minutos depois, Torres girou rapidamente e empatou mais uma vez. Só um corte de Kieran Gibbs em cima da linha impediu que o espanhol marcasse seu terceiro gol.
Com o tempo se esgotando, o Liverpool se lançou ao ataque e acabou castigado. Após um escanteio a favor dos donos da casa, aos 90 minutos, o reserva Theo Walcott puxou um contra-ataque fulminante e serviu Arshavin, que marcou seu quarto gol com uma finalização contundente. A derrota parecia certa até os instantes finais de cinco minutos frenéticos de acréscimos, quando Benayoun conseguiu empurrar a bola para o gol em meio à área lotada e salvar o empate por 4 a 4. Antes do apito final, o árbitro Howard Webb ignorou uma última reclamação de toque de mão de Abou Diaby.
- AFP
Uma ovação de pé e um sonho que se esvai
Ao apito final, os jogadores exaustos deixaram o campo sob uma ovação de pé mais do que merecida. Longe de ser um jogo para agradar aos técnicos e estrategistas, repleto que foi de erros defensivos, ainda assim ofereceu a qualquer amante do futebol um espetáculo magnífico, elevado por um talento extraordinário.
Para o Liverpool, porém, o alívio pelo empate nos minutos finais encobria uma verdade amarga. Embora o único ponto conquistado o tenha colocado à frente do Manchester United pelo saldo de gols, os atuais campeões comandados por Sir Alex Ferguson ainda tinham dois jogos a menos. Numa noite em que o Liverpool precisava de frieza e controle em Anfield, encontrou apenas um caos espetacular, e suas ambições de conquistar o título saíram abaladas pela atuação magistral de Arshavin, autor de quatro gols.
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