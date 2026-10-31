Mesmo sem Steven Gerrard, seu capitão e principal referência, a equipe de Benitez começou com muita intensidade e acuou os visitantes de Arsene Wenger no campo de defesa. Com Torres liderando o ataque incansavelmente, os donos da casa cercaram o gol, mas encontraram uma barreira improvável em Lukasz Fabianski. Muito criticado após a derrota na semifinal da Copa da Inglaterra, poucos dias antes, o goleiro polonês fez um primeiro tempo inspirado: defendeu duas finalizações de Torres e depois espalmou um chute forte de Benayoun.

O futebol, porém, raramente recompensa o domínio sem eficiência. Nove minutos antes do intervalo, Javier Mascherano perdeu a bola, permitindo que Samir Nasri e Cesc Fabregas abrissem a defesa dos donos da casa para Arshavin finalizar com força. A bola bateu na parte de baixo do travessão e entrou. Empurrado pelo barulho ensurdecedor da Kop após o intervalo, o Liverpool virou o placar em 11 minutos. Dirk Kuyt deu os passes para os dois gols: cruzou para Torres marcar de cabeça aos 49 minutos e depois encontrou Benayoun na segunda trave, de onde ele finalizou com coragem, por cobertura, sem dar chance a Fabianski.