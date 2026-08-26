O Liverpool ofereceu £50 milhões ao Crystal Palace por Sarr após encerrar sua busca por Minteh, de acordo com o Mirror. O clube de Anfield viu duas propostas por Minteh serem rejeitadas, ambas bem abaixo da pedida rígida de £70 milhões do Brighton.

Com cinco dias restantes até o fechamento da janela de transferências na segunda-feira, o Liverpool agiu rapidamente para garantir uma alternativa. Sarr, que originalmente se juntou ao Crystal Palace há dois anos, estaria muito interessado em uma mudança para Merseyside. O clube foi fortemente impactado pela morte trágica de Diogo Jota e pelas saídas subsequentes de Luis Diaz e Mohamed Salah, o que faz dos atacantes de lado uma prioridade clara.