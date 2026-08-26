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Liverpool volta atenção no mercado para Ismaila Sarr com proposta gigantesca após acordo por Yankuba Minteh melar
Liverpool muda o foco para Sarr
O Liverpool ofereceu £50 milhões ao Crystal Palace por Sarr após encerrar sua busca por Minteh, de acordo com o Mirror. O clube de Anfield viu duas propostas por Minteh serem rejeitadas, ambas bem abaixo da pedida rígida de £70 milhões do Brighton.
Com cinco dias restantes até o fechamento da janela de transferências na segunda-feira, o Liverpool agiu rapidamente para garantir uma alternativa. Sarr, que originalmente se juntou ao Crystal Palace há dois anos, estaria muito interessado em uma mudança para Merseyside. O clube foi fortemente impactado pela morte trágica de Diogo Jota e pelas saídas subsequentes de Luis Diaz e Mohamed Salah, o que faz dos atacantes de lado uma prioridade clara.
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Forte concorrência pelo ponta
Garantir a contratação do jogador de 28 anos não será simples, já que Foot Mercato informa que o saudita Al-Hilal e o gigante turco Galatasaray disputam ativamente sua contratação. O Galatasaray estaria em conversas avançadas, enquanto o Al-Hilal monitora a situação de perto.
Sarr comprovou sua qualidade ao longo do último ano, com 45 partidas disputadas em todas as competições na temporada passada, 21 gols marcados e duas assistências, além de ajudar o Palace a conquistar a Liga Conferência da Uefa. Além disso, o ponta brilhou na Copa do Mundo neste verão, marcando quatro vezes antes de Senegal ser eliminado pela Bélgica na fase de 32 avos de final.
Iraola exige reforços imediatos
O técnico do Liverpool, Iraola, tem sido enfático sobre seu desejo de reforços imediatos, reconhecendo as limitações atuais de seu elenco em meio ao interesse de Tottenham e Manchester City em Cody Gakpo.
Em entrevista à Sky Sports, ele explicou: "Em algumas negociações, você tem que esperar até o fim. Mas o fim é o quadro importante, aquele que teremos em 1º de setembro, porque é verdade que ainda estamos bastante enxutos." O espanhol também destacou as dificuldades do mercado aberto, admitindo que queria ter duas opções de alto nível para todas as posições antes do início da campanha, mas que, no fim das contas, precisa se adaptar.
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O que vem por aí para o Liverpool?
O Liverpool agora precisa agir de forma decisiva para afastar a concorrência internacional e aguardar a resposta formal do Crystal Palace à sua proposta de £ 50 milhões. Se um acordo for alcançado, Sarr poderá realizar exames médicos antes do prazo final de segunda-feira. Paralelamente, o clube mantém conversas separadas com o Paris Saint-Germain sobre uma possível transferência de Bradley Barcola para reforçar ainda mais suas opções no ataque.
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